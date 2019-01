Vodafone Esport Tour: i Signori di Padova sono Giulio e Solterino

Questo fine settimana è andata in scena una nuova tappa del torneo Vodafone Esport Tour powered by ESL di Clash Royale, ospitato presso gli spazi del Centro Commerciale Giotto di Padova. Nella giornata di sabato, i due giocatori finiti a contendersi la finale sono stati Solterino e Giulio.

Prima partita in perfetto equilibrio, nonostante i due deck fossero molto diversi tra loro. Solterino da un lato ha portato l'Arco X, dall'altro Giulio ha puntato tutto sull'Ariete, il Boscaiolo, il Drago Infernale e la Fuorilegge.

Dal pareggio al dominio

Sullo 0 a 0 i due sono andati alla seconda partita. Giulio ha avuto la meglio, conquistando in poco più di un minuto la prima torre e difendendo colpo su colpo sino allo scadere del tempo regolamentare. Il deck del vincitore ha visto scendere in campo: il Golem di Ghiaccio, il Cacciatore, gli Sgherri, la Fuorilegge, la Veleno, l'Ariete da Battaglia, Congelamento, il Barile Barbarico

Sul vantaggio di Giulio, i contendenti hanno iniziato il terzo match. Altri deck, per i due ma il risultato non è cambiato, purtroppo per Solterino. Giulio è riuscito a portarsi a casa il match per il definitivo 2 a 0. Il suo mazzo? Eccolo: Principe, Stregone Elettrico, Tronco, Veleno, Mega Sgherro, Principe Nero, Scarica e il Gigante Goblin.

Domenica, Solterino su tutti

Nella giornata di domenica è andato in scena un altro spettacolo emozionante che ha visto Solterino riprovarci, questa volta però è MetalPanda il suo avversario. Nel primo match, proprio quest'ultimo ha provato, decidendo di gettare quasi subito nella mischia il Golem, senza aspettare le decisive fasi finali. Il risultato? Esposto al contrattacco avversario ha dovuto subire un bel po' di danno a una delle proprie torri. Solterino non ha dovuto far altro che impostare la propria strategia di conseguenza: difesa a oltranza (soprattutto contro il Golem, grazie all'edificio opportunamente posto al centro del campo) e occasionalmente qualche danno alla torre più debole dell'avversario la quale è caduta proprio poco prima della fine del tempo regolamentare.

Sull'uno a zero per Solterino i due hanno iniziato subito il secondo match. MetalPanda ha optato per i Tre Moschettieri e l'Estrattore di Elisir. Solterino, invece, forte della prima vittoria ha deciso di non modificare la propria scelta del deck e ripropone le stesse otto carte viste in precedenza: Spirito del Ghiaccio, Valchiria, Minatore, Tronco, Torre Infernale, Scheletri, Stregone Elettrico e la Veleno. Fondamentale quest'ultima, nell'economia del match. Solterino, infatti, l'ha usata ogni volta che ha potuto. Ed è andata bene, perché proprio con la Veleno il vincitore della domenica ha demolito la torre avversaria. Due a zero per Solterino e tutti a casa.

Tutti a Palermo

Dopo Padova l'appuntamento con il Vodafone Esport Tour powered by ESL si sposta in Campania. Il torneo di Clash Royale farà tappa a Marcianise (CE)il 26 e 27 Gennaio, più precisamente al Centro Commerciale Campania

Vi invitiamo a partecipare al torneo per conoscere e divertirvi con nuovi giocatori, mettere alla prova le vostre capacità nelle postazioni messe a disposizione dagli organizzatori e testare i vostri riflessi con il PlayFaster Game.

Vi ricordiamo che i fortunati che riusciranno a giocarsi la finalissima del Vodafone Esport Tour powered by ESL avranno la possibilità di vincere premi decisamente interessanti: due biglietti Premium per volare alla ESL One di New York in programma a settembre, comprensivo di viaggio e pernottamento per due persone, e l'accesso come giocatore professionista alla Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019 a fianco di campioni come Pasti, Baazar e DarkBull.