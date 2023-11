Warcraft Rumble senza segreti: non è quello che ci aspettavamo da Blizzard

Wacraft Rumble ha fatto il suo debutto su dispositivi mobile il 3 novembre, mentre noi eravamo alla BlizzCon 2023 (per approfondire, qui il nostro speciale sulla BlizzCon 2023). Per questo motivo, non ci siamo fatti sfuggire l'occasione di scambiare quattro chiacchere con i suoi sviluppatori per apprendere i dettagli sulla nascita del progetto e avere un'idea più chiara delle sue caratteristiche, inclusi i Raid e la monetizzazione. Senza indugiare oltre, vi lasciamo alle parole dell'Art Director di Rumble, Jeremy Collins, e della Game Producer Elhora Davis (qui invece trovate l'intervista al team di Diablo 4 Vessel of Hatred).

La nascita di Rumble

Everyeye.it: Come vi è venuta l'idea alla base di Warcraft Rumble?

Jeremy Collins: La nascita di Warcraft Rumble non è dipesa da una sola persona. È stata anzi uno sforzo collettivo. Rumble è partito da un piccolo stanzino con 7-8 sviluppatori che si divertivano a giocare a diverse produzioni mobile. Così abbiamo deciso di portare lo stile Blizzard in questo segmento con un titolo che fosse di facile accesso ma difficile da padroneggiare, in linea con lo stile dei nostri prodotti.

Volevamo un gioco profondo e ricco di contenuti, come non se ne vedono spesso nel mercato mobile. Allo stesso tempo ci affascinava questa possibilità che fosse un'esperienza "da tasca", accessibile in ogni momento. Nel corso degli anni il progetto è cresciuto, abbiamo coinvolto esperti che ci hanno insegnato molte cose su questo settore. E insomma, arriviamo a oggi.



Everyeye.it: Come vi siete mossi per fare di Rumble un'esperienza memorabile per i patiti di Warcraft?



Elhora Davis: La bellezza di Rumble è la presenza di personaggi tra i preferiti del pubblico, si pensi anche solo a Jayna. Se si ha familiarità con l'universo di Warcraft si potranno notare anche figure meno popolari ma non per questo non iconiche. Mi viene l'esempio di Goldtooth. Il team non ha perso l'occasione di dare spazio anche ad alcuni di questi personaggi non così in vista.

Elhora Davis

Jeremy Collins: Sì, personaggi che non sono i soliti Sylvanas, Illidan, Uther e così via. L'universo di Warcraft presenta anche un art design unico, come sapete. Per questo motivo ci è capitato più volte di esplorare biomi dall'alto in World of Warcraft in groppa a una mount, così da raccogliere tutti i dettagli che ci servivano e che andavano riportati in Rumble. La nebbia presente in WoW ad esempio è un tratto distintivo che abbiamo condotto nel nostro gioco, pensiamo alla foschia blu e verdognola che avvolge Un'Goro.

Campagna, boss fight peculiari e direzione artistica

Everyeye.it: Come è strutturata la campagna?



Elhora Davis: La campagna PvE è strutturata per essere un vero grand tour di Azeroth. Ci sono tanti livelli con un boss ciascuno e meccaniche uniche. Ci saranno vari puzzle e le mappe sono tutte diverse. Pur mantenendo il look tipico di Azeroth, le aree sono state dotate di un aspetto più "giocattoloso" per rispecchiare lo stile di Rumble. Il sistema di progressione si basa sulla Sigil Road, completando le missioni si ottengono questi sigilli che permettono di sbloccare nuove feature, leader, minis e così via.

Jeremy Collins

Everyeye.it: Passando alle boss fight, avete parlato di meccaniche distintive, capaci di variegare gli scontri con questi potenti nemici. Volete approfondire?



Jeremy Collins: Credo sia meglio fare un esempio pratico per rispondervi. I nostri designer sono come scienziati pazzi, pur essendoci un gameplay loop di base riescono a portare le loro idee all'estremo. In una mappa specifica si sono chiesti "che fare se il giocatore non arriva abbastanza in fretta al boss? Semplice, il boss inizia a correre verso di lui". Questa idea è stata utilizzata per Devilsaur Queen di Un'Goro.



Devilsaur Queen è stata la nostra prima unità di notevoli dimensioni e abbiamo dovuto adattare la mappa affinché tutto funzionasse. Questo è solo un esempio di un boss che ci siamo molto divertiti a creare, facendo sì che fosse una minaccia in grado di travolgere ogni cosa al suo passaggio. Ciascuna mappa di Un'Goro tuttavia ha nemici e caratteristiche uniche. C'è ovviamente molta sperimentazione e trial and error alla base del nostro lavoro su questo fronte.

Everyeye.it: Che dire invece della direzione artistica? Quale è stato il vostro approccio nel definirla?



Jeremy Collins: lo stile artistico è andato incontro a un'evoluzione nel tempo. Siamo partiti dall'art style "dipinto" tipico di WoW. Io stesso ho lavorato su World of Warcraft da Cataclysm fino a Legion e credevo di avere un'idea chiara su come muovermi per Rumble. Quando sono cominciati i lavori su Griffin (il nome interno di Rumble) abbiamo subito guardato a WoW. Poi però le cose sono cambiate, complice la varietà dei dispositivi su cui Rumble doveva approdare. Sapete, cambiano molto in performance e dimensioni.



Abbiamo quindi deciso di abbassare il livello di dettaglio in favore di colori più sgargianti e una maggiore saturazione. L'obiettivo era quello di creare qualcosa abbastanza familiare da attirare i fan della serie e allo stesso tempo abbastanza fresco da coinvolgere anche nuove persone. Per noi Warcraft deve essere per tutti, ma ogni tanto è evolvere lo stile dal momento che il brand ha 30 anni.

I Raid e la monetizzazione

Everyeye.it: Qualche novità da condividere in merito all'arrivo dei Raid?

Elhora Davis: Non abbiamo dettagli su date e scadenze, ma sappiate che i Raid sono qualcosa su cui stiamo lavorando. I Raid saranno il contenuto più difficile e anche il modo migliore per i giocatori di mettere in mostra la loro collezione. Richiederanno l'utilizzo di tattiche e strategie apprese durante la campagna, il PvP, i dungeon.

I Raid saranno multi ala, ciascuna con un suo boss. Alla fine gli utenti affronteranno il Lord del Fuoco Ragnaros. Il motivo per cui richiedono una profonda conoscenza del gioco e dei personaggi è che non sarà possibile completarne uno con un solo guerriero.



Ogni volta che completeremo un'ala infatti il personaggio con cui avremo svolto questo compito sarà bloccato per il resto della sfida, obbligando a utilizzarne un altro. I Raid sono contenuti cooperativi, con risorse condivise tra compagni (non dovrete litigare per il loot). Questo incentiva il gioco di squadra dal momento che gli alleati avranno investito risorse in unità e tipi di strategie differenti. Speriamo che questo incentivi gli utenti a trovare le combinazioni più efficaci.



Jeremy Collins: i Raid rappresentano l'endgame del gioco, quando Tom (il Game Director) parla dei Raid in Rumble sembra riferirsi a quelli di World of Warcraft. Ci sono molte similitudini in termini di ottimizzazione delle strategie e del meta. Imparare quali sono i leader adatti e come combinarli tra loro è molto difficile. Esattamente le stesse sfide che sono richieste dai Raid di Warcraft. L'altra volta ho visto Ragnaros in azione ed è fighissimo.

Everyeye.it: Trattandosi di un'esperienza simile vogliamo proprio chiedervelo. Come funziona la monetizzazione in Warcraft Rumble?



Elhora Davis: La prima cosa che voglio dire è che tutto può essere ottenuto in-game e nulla è bloccato dietro un paywall. Io stessa sono una giocatrice di free to play e li apprezzo molto. Non vogliamo che voi possiate acquistare "potere" ma ovviamente ciò in cui spenderete i vostri soldi varrà l'investimento. Il concetto che vogliamo trasmettere è quello di "comprare ancora più giochi per la vostra scatola", permettendovi di ottenere più eroi per divertirvi e non l'oggetto incantato ultra forte definitivo.



Ogni unità in Rumble ha un ruolo e una specialità, come per esempio i classici tank e glass cannon. Con la monetizzazione è fondamentale per noi che non ci siano elementi RNG e che chi acquista sappia sempre per cosa sta spendendo i soldi. Ma il miglior modo di progredire resta il tempo di gioco.



Everyeye.it: Ultima domanda, per entrambi. Quali sono gli aspetti del prodotto di cui andate più fieri?



Elhora Davis: Vado molto fiera del gameplay e di come tutti i sistemi si intrecciano tra loro. Tutte le modalità di gioco contribuiscono alla progressione dell'account e allo sblocco di risorse e personaggi, mount e così via.

Si progredisce sempre divertendosi con Rumble e ogni modalità restituisce sempre questo senso di avanzamento e di star impiegando in modo proficuo il proprio tempo. Io stessa sono diventata molto selettiva nel decidere come spendere il mio tempo coi videogiochi, quindi questa caratteristica è per me fondamentale.



Jeremy Collins: La risposta ovvia sarebbe l'art design, ma io dirò l'art team. Tutta la squadra è cresciuta insieme e sembrava che non avessimo cattive idee. Le idee nascevano da sezioni di brainstorming in cui mostravamo i nostri lavori e ne discutevamo. In generale lavorare al progetto è stato fantastico, per tutti noi.