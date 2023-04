Warframe Paradosso Duviri: la nuova espansione tra open world e roguelite

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

È davvero incredibile il modo in cui Digital Extremes continui ancora oggi a supportare Warframe con aggiornamenti gratuiti, visto che sono trascorsi ormai quasi dieci anni dal debutto (l'anniversario si celebrerà il prossimo novembre). Ancor più sorprendente è il fatto che le ultime espansioni non siano semplici contentini per tenere i fan di lunga data ancorati ai server, ma siano patch più strutturate che introducono componenti di rilievo all'interno del free to play. Dopo aver giocato il DLC La Nuova Guerra di Warframe, l'action RPG a base di ninja spaziale viene ulteriormente stravolto con The Duviri Paradox, una modalità aggiuntiva che mescola open world e roguelite pensata sia per i veterani, sia per chi vuole immergersi in questo mondo per la prima volta.



A tal proposito, abbiamo avuto il piacere di assistere ad una presentazione a porte chiuse, durante la quale gli sviluppatori ci hanno mostrato in anteprima una lunga sequenza di gameplay tratta dall'aggiornamento. Scopriamo tutte le novità di The Duviri Paradox.

L'entry point perfetto

Se c'è un aspetto dell'espansione in arrivo su Warframe che ci ha stupito sin dal primo istante, questo è proprio l'aver introdotto la nuova componente di gioco in un menu a parte. Avete capito bene, per esplorare i contenuti di The Duviri Paradox non sarà obbligatorio completare i tutorial o avere ore ed ore di gioco alle spalle, poiché anche se non avete mai toccato il titolo Digital Extreme avrete l'opportunità di avviare l'applicazione e partire immediatamente con l'ultima espansione.

Selezionando questa opzione inedita, il giocatore viene subito messo nei panni del Drifter, un personaggio parecchio intrigante sia per via del suo aspetto estetico che per il suo arsenale, dal momento che affronta tutti i pericoli con una coppia di letali katane. Il guerriero, ben noto a chi ha giocato le ultime espansioni del free to play, si trova intrappolato in un loop infinito di morte e rinascita voluto da Dominus Thrax, il Re Folle.



Il fulcro dell'esperienza de Il Paradosso Duviri consiste in una modalità single player incentrata sulla storia in cui il giocatore non deve pensare al loot o ad altre caratteristiche che contraddistinguono il core gameplay di Warframe.

In questo contesto, gli utenti devono limitarsi a svolgere una serie di quest e a godersi i filmati realizzati con cura dal team di sviluppo. Una volta portata a termine la storia, è possibile continuare a farsi un giro in quel di Duviri grazie alla modalità intitolata proprio The Duviri Experience, che è anch'essa slegata dal classico Warframe, ma propone una serie di meccaniche che la rendono rigiocabile. In questo caso, ci troviamo di fronte ad una sorta di roguelite open world in cui, attraversando una serie di cicli che si ripetono, possiamo esplorare il mondo di gioco e completare quest al fine di accumulare potenziamenti relativi alla sola partita in corso oppure permanenti, così da rendere più semplici le run successive e sbloccare nuove movenze per il nostro abile spadaccino.



Tra un coreografico combattimento ed una turbolenta sparatoria, il Drifter potrà anche saltare in sella al suo Kaithe, una splendida cavalcatura -personalizzabile dal punto di vista estetico proprio come con le armature - che permetterà al protagonista dell'avventura di esplorare Duviri senza barriere. Oltre a svolgere il ruolo di una tradizionale mount, questo scheletrico cavallo spaziale può spiccare il volo grazie alle sue ampie ali: in questo modo è più semplice spostarsi fra un luogo e l'altro del mondo di gioco ed evitare qualsivoglia tempo morto tra le missioni.

Nel caso in cui doveste sentire la mancanza degli scontri che coinvolgono le splendide armature di Warframe, sappiate che in giro per Duviri vi sono anche aree chiamate Undercroft, sulle quale il Re Folle non ha alcun controllo: accedendo a queste zone, si prenderà il controllo dei personaggi ‘classici' del gioco e si affronteranno orde di nemici per poi ritornare nell'open world con il bottino.

Ce n'è per tutti

Se per qualche motivo state storcendo il naso di fronte all'impossibilità di affrontare questo tipo di avventura con i vostri amati Warframe, sappiate che Il Paradosso Duviri include anche una terza opzione di gioco intitolata Il Circuito, che è quella indirizzata prevalentemente ai veterani del titolo gratuito. In questo caso, i possessori di numerose armature possono decidere di metterle alla prova nella modalità roguelite, la quale presenta numerosi elementi procedurali.

A cadenza di tempo regolare, il gioco propone quelli che gli sviluppatori hanno definito mood, che vanno ad influire su vari aspetti dell'esperienza. Questo ‘stato d'animo' potrebbe corrispondere alla paura, alla rabbia, alla gioia, all'invidia o alla tristezza: in base al mood attivo al momento dell'inizio della partita, si possono incontrare nemici diversi per atteggiamento ed aspetto, senza contare che tale parametro incide anche sull'estetica degli scenari che fanno da sfondo alla run.



Molto bella è anche la boss fight con l'Orowyrm, una specie di serpente gigante il cui scontro è strutturato in più fasi e che, a detta degli sviluppatori, metterà a dura prova persino i giocatori meglio preparati.

Per la gioia di tutti i giocatori, The Duviri Paradox non è priva di una nuova ondata di elementi cosmetici con cui si potranno personalizzare i Warframe e non solo. A tal riguardo, con l'aggiornamento sono in arrivo nuove opzioni con cui modificare barba e baffi dei personaggi, oltre ad una serie di skin alternative per il Drifter. In aggiunta, il negozio sta per accogliere i costumi creati dalla community per Baruuk e Wisp, oltre alle Voidshell skin di Limbo e Mesa. Purtroppo non ci sono novità da segnalare in termini di extra e, come potete facilmente intuire, l'aggiornamento in questione non introdurrà il tanto atteso cross-save, che a questo punto potrebbe arrivare nel corso dell'estate o addirittura alla fine dell'anno. È chiaro che una veloce presentazione non possa fornirci i presupposti per valutare quale sia l'effettiva varietà delle run nelle modalità roguelite di Warframe, ma ciò che abbiamo visto ci ha sicuramente convinto e, a prescindere dalla profondità, si tratta di un nuovo modo di giocare al titolo che garantirà anche nel peggiore dei casi un bel po' di ore di intrattenimento.



Non possiamo nemmeno sottovalutare l'impatto che potrebbe avere il debutto di un contenuto simile agli occhi dei nuovi giocatori, i quali potrebbero essere attratti dalla possibilità di iniziare a giocare subito il contenuto appena uscito senza dover studiare il funzionamento di Waframe e apprenderne le tante e complesse meccaniche. Insomma, si tratta di un aggiornamento le cui premesse sono indubbiamente interessanti, disponibili su tutte le piattaforme colonizzate da Warframe: PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.