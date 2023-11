Wario è il miglior CEO dei videogiochi: il successo della Warioware Inc

Avversario e protagonista, cacciatore di tesori e motociclista, avido avventuriero e... sviluppatore di videogiochi. Nel corso della sua lunga carriera videoludica, abbiamo visto il personaggio di Wario declinato in praticamente tutte le salse. Da semplice antagonista della serie spin-off Mario Land a star assoluta di diversi ottimi titoli a lui dedicati, il rozzo, sgraziato ma assolutamente carismatico cugino di Super Mario è apparso in molteplici progetti che hanno attraversato le diverse generazioni di console Nintendo, a partire dall'iconico Game Boy fino ad arrivare sull'ibrida Switch. Dopo avervi parlato dell'atavica rivalità tra Wario e l'idraulico in salopette più famoso del mondo (qui lo speciale sulla rivalità tra Mario e Wario), in questo articolo ci concentreremo su un altro degli aspetti più importanti che riguardano la figura di Wario: la sua attività imprenditoriale nell'industria dei videogiochi.



Già, perché, per chi ancora non lo sapesse, quasi vent'anni fa Wario ha fondato la sua personalissima software house con sede nella Città Diamante, un'azienda di cui è CEO e amministratore unico e che ha come specifico obiettivo quello di garantire ricchezza e fama al suo creatore, senza curarsi poi troppo del benessere dei suoi dipendenti. Del resto, cosa potevamo aspettarci da una compagnia istituita da Wario in persona?

WarioWare, Inc: Minigame Mania (WarioWare, Inc. Mega Microgame$!) - GameBoy Advance - 2003

L'illuminazione gli è venuta negli anni di massimo splendore della leggendaria console GameBoy Advance, che, tra le altre perle del suo nutrito parco titoli, ospitava anche la (fittizia) saga di Pyoro.



Quest'ultima è divenuta in breve tempo un autentico must tra i cittadini della Città Diamante e ha garantito ai suoi ideatori introiti a dir poco faraonici. Invidioso del successo di questo brand e subodorata la possibilità di ottenere quella ricchezza sconfinata che da sempre rappresenta l'anima di ogni sua azione e desiderio, Wario decide di lanciarsi nel mondo dello sviluppo videoludico fondando lo studio WarioWare Inc. sulla vetta di un altissimo promontorio.

Dopo aver acquistato un potente laptop per iniziare a lavorare sui suoi primi software, tuttavia, Wario si accorge che creare un nuovo titolo da zero è tutt'altro che una passeggiata, pertanto si convince a chiedere aiuto ai suoi amici per districarsi attraverso i complessi processi che stanno alla base dello sviluppo. È qui che conosciamo per la prima volta il nutrito cast di personaggi che ci accompagneranno in tutte le iterazione successive della serie WarioWare Inc., ciascuno specializzato in una peculiare tipologia di minigiochi. C'è Jimmy T., con i suoi capelli afro dalle tinte vibranti, a cui vengono affidati quelli a tema sportivo; il duo di animali antropomorfi Dribble e Spritz che si occupano di quelli a tema sci-fi; l'appassionato di retrograme 9-Volt che con i suoi minigiochi omaggia il passato della Grande N; le sorelle Kat e Ana che prediligono i giochi a tema naturalistico e tantissimi altri comprimari entrati a pieno titolo nello spassoso universo narrativo di Wario. È questa la trama alla base di WarioWare, Inc: Minigame Mania, conosciuto oltreoceano come Mega Microgame$, uscito nel 2003 su GameBoy Advance e capostipite di quello che sarebbe diventato uno dei nomi più amati dagli appassionati del mondo Nintendo.



I minigiochi di Minigame Mania, infatti, avevano una durata media di pochissimi secondi ma erano tutti divertentissimi da affrontare e impreziositi da una direzione artistica che fondeva il tipico immaginario colorato con il nonsense più assoluto, una miscela che rappresenta una sorta di marchio di fabbrica anche per tutti i successivi capitoli della saga. Naturalmente, il travolgente successo commerciale di questo primo episodio ha aperto la strada ad un seguito, distribuito sempre su GameBoy Advance l'anno successivo.

WarioWare Twisted! - GameBoy Advance - 2004

Durante una delle sue fallimentari partite ad 'Avoid-a-Roid' su GameBoy Advance, Wario viene colto dalla frustrazione e finisce per distruggere la console. Disperato, chiede aiuto al geniale Dr.Crygor, già apparso nel titolo precedente, per poterla finalmente aggiustare. Tuttavia, dopo aver inserito il GameBoy nel dispositivo di riparazione, la macchina inizia a generare centinaia di console modificate, tutte capaci di registrare i movimenti degli utenti e tradurli in input per i videogiochi. Nemmeno a dirlo, Wario decide di brandizzarle e iniziare a venderle sotto l'etichetta di 'WarioWare' con l'obiettivo di fare 'soldi a palate'.

Arrivato nel 2004 sulla stessa piattaforma che aveva dato i natali all'incarnazione originale del brand, WarioWare Twisted! ereditava la medesima struttura a microgiochi di breve durata del predecessore ma proponeva una dotazione contenutistica notevolmente ampliata nonché un sistema di comandi rivoluzionario, basato sull'utilizzo di un avveniristico giroscopio. La cartuccia del gioco, infatti, includeva uno speciale sensore capace di rilevare i movimenti del GameBoy, sfruttato come fondamenta su cui costruire tutte le nuove esperienze ideate dalla WarioWare, Inc.



Sfortunatamente, questo secondo capitolo della serie non è mai stato distribuito ufficialmente in Europa rimanendo relegato al solo territorio giapponese e statunitense. Una versione per il vecchio continente era, in effetti, prevista per il lancio nel 2005 ma l'avvento di Nintendo DS nel corso dello stesso anno ha spinto la Grande N a concentrare i suoi sforzi sulla successiva iterazione del brand.

WarioWare Touched! - Nintendo DS - 2005

Quale modo migliore di celebrare l'arrivo di una nuova console se non con una nuova interpretazione di WarioWare? La rivoluzionaria piattaforma a due schermi di Nintendo portava con sé una pletora di caratteristiche hardware destinate a diventare iconiche nella cultura pop, prima tra tutte l'inclusione di uno schermo touch resistivo per l'epoca pressoché inedito nel mondo delle console portatili: un'occasione d'oro per la WarioWare Inc. di moltiplicare i profitti. Nel corso di una delle sue passeggiate, Wario si imbatte in una bizzarra entità che porta con sé uno scintillante Nintendo DS.

A seguito di una breve colluttazione, il rozzo ma adorabile protagonista ottiene la console e rimane affascinato dalla presenza di ben due schermi con le relative prospettive di ricchezza. D'altronde, si sa: doppio schermo = doppio guadagno! È così che nasce WarioWare Touched!, nuovo esponente della saga che continua a offrire una formula in tutto e per tutto simile a quella dei diretti predecessori ma che propone un ventaglio di micro-giochi profondamente radicati nelle caratteristiche della macchina: dall'utilizzo del pennino all'impiego del microfono integrato.



Si trattava, senza dubbio, di uno dei più riusciti esperimenti legati alla IP di WarioWare e ha contribuito alla sua diffusione tra gli appassionati di tutto il mondo. Solo due anni più tardi, il brand sarebbe approdato su una delle console casalinghe di maggior successo della Grande N.

WarioWare: Smooth Moves - Nintendo Wii - 2007

Anche in occasione dell'arrivo su Wii la serie di WarioWare ha fatto leva sui peculiari controlli di movimento per offrire ai giocatori un titolo all'insegna del divertimento più assoluto. L'introduzione dei WiiMote ha aperto la strada alla creazione di minigiochi variegati ed esilaranti in cui tutto il corpo dei giocatori veniva impiegato come parte integrante dell'esperienza. Tra pose bizzarre, attività dal ritmo cadenzato e il solito umorismo dai toni demenziali, Smooth Moves riusciva a produrre risultati spassosi, specie in compagnia degli amici.

È il capitolo della saga che abbracciava, per la prima volta, l'anima più da party game di WarioWare, una scelta che sarebbe stata adottata come caposaldo di tutte le incarnazioni successive del brand. La storia, questa volta, parlava di un artefatto mistico noto come 'Bacchetta Multiforme', giunto sulla Terra in un passato remoto e conservato gelosamente presso un antico tempio nella Città Diamante. Inutile aggiungere quale lestofante si metterà sulle sue tracce per ottenere ricchezze inimmaginabili, vero?



La ricetta a base di movimenti di Smooth Moves, probabilmente la più riuscita dell'intera storia di WarioWare, sarebbe stata ripresa quasi quindici anni più tardi su Switch. Nel frattempo, però, è tempo di dare un'occhiata a due spin-off minori pubblicati su DS e DSi.

WarioWare Snapped! e WarioWare DIY - Nintendo DSi e Nintendo DS - 2008 e 2009

Nei due anni successivi, Nintendo ha sviluppato e rilasciato due titoli minori legati al brand di WarioWare, entrambi progettati per sperimentare su specifici aspetti della portatile Nintendo DS (e della sua revisione dotata di fotocamera, DSi). WarioWare Snapped!, distribuito nel 2008 in esclusiva su DSi tramite il marketplace online DsiWare, richiedeva ai giocatori di interagire coi minigiochi proposti tramite il sensore della fotocamera presente sulla cerniera di congiunzione degli schermi di questo particolare aggiornamento hardware di DS.

I contenuti, invero, erano piuttosto risicati (si parla di poco più di 20 minigiochi contro gli oltre 200 di Touched, tanto per mettere le cose in prospettiva) ma la brillante intuizione di registrare le performance degli utenti riusciva comunque a garantire momenti di notevole ilarità. L'altro esperimento, chiamato DIY, proprio come suggerisce il nome consentiva ai giocatori di creare i propri minigiochi di WarioWare tramite un complesso ma accessibile editor, una sorta di linguaggio di programmazione semplificato capace di mettere in relazione le cause e gli effetti delle azioni dei giocatori.



Un prodotto incredibilmente avveniristico per i suoi tempi, forse meno adatto ad un pubblico generalista ma che, distribuito al giorno d'oggi, otterrebbe un successo ancora maggiore grazie alle potenzialità di condivisione assicurate dalle moderne infrastrutture di internet.

Game&Wario - Nintendo WiiU - 2013

Sequel apocrifo della serie WarioWare, Game&Wario è approdato sulla sfortunata WiiU nel corso del 2013. Si trattava di una profonda reinterpretazione delle meccaniche classiche del brand che sfruttava le peculiarità del controller di WiiU, con il suo pannello touchscreen, il microfono e la fotocamera ma li metteva al servizio di minigiochi drammaticamente più lunghi rispetto a quelli tradizionali.



Il risultato è un titolo che conservava l'inconfondibile umorismo di WarioWare e il suo straordinario cast di personaggi e che poteva anche proporre qualche guizzo interessante ma, in definitiva, perdeva tutto l'appeal in termini di immediatezza e rigiocabilità. Un esperimento riuscito solo a metà che non ha incontrato il favore di critica e pubblico.

WarioWare GOLD - Nintendo 3DS - 2018

Ben cinque anni più tardi, su un Nintendo 3DS agli sgoccioli del suo naturale ciclo vitale, la Grande N e la storica Intelligent Systems hanno pubblicato WarioWare Gold, una sorta di raccolta Greatest Hits dei microgiochi più di successo della decennale storia del brand. È un trionfo. Il titolo stabilisce un record per la serie con oltre 300 minigiochi che sfruttano tutti gli input di cui la console è capace: tasti fisici, touchscreen, fotocamera, sensori di movimento e microfono.

Come se non bastasse, il gioco include anche contenuti completamente inediti, una gradevole campagna per giocatore singolo e, per la prima volta in assoluto, un eccellente doppiaggio in italiano per tutti i personaggi coinvolti nelle vicende narrate. La trama vede Wario rimasto al verde dopo una dispendiosa spedizione volta a recuperare un antico vaso. L'uscita di un nuovo capitolo della celeberrima saga di Pyoro, tuttavia, lo spinge a organizzare un torneo di videogiochi mondiale tramite cui spera di diventare ricchiss...ok, avete capito l'antifona.

WarioWare Get it Together! - Nintendo Switch - 2021

Get it Together! è il primo dei due capitoli di WarioWare ad approdare su Nintendo Switch. Questa volta, Wario e i dipendenti della sua azienda vengono risucchiati all'interno del videogioco che stavano sviluppando e si trovano costretti a combattere contro i terribili bug che ne infestano il codice. Tra misteriosi rapimenti e una battaglia finale con un boss inaspettato, è il capitolo con la trama più complessa in assoluto (sempre relativamente parlando, si intende).

La formula ludica prevede sì la solita struttura in minigame dalla breve durata ma, in questa occasione, ciascuno dei membri del roster possiede abilità uniche da padroneggiare per avere la meglio nelle sfide. È una scelta che tentava di dare una ventata di aria fresca agli archetipi tradizionali di WarioWare ma che finiva per sottrarre accessibilità all'amalgama che aveva reso grande la serie. Stiamo comunque parlando di un prodotto assolutamente valido e condito da un'offerta contenutistica di tutto rispetto ma che snaturava un po' troppo la filosofia tipica del brand. Insomma, urgeva un ritorno alle origini.

WarioWare Move It! - Nintendo Switch - 2023

Ultimo in ordine di apparizione, pubblicato su Switch solo qualche settimana fa, WarioWare Move It! riprende la medesima formula basata sui controlli di movimenti di Smooth Moves e la amplifica grazie alla maggiore precisione garantita dai JoyCon dell'ibrida di Nintendo (qui la recensione di WarioWare Move It!). La storia parla di un'isola su cui si erge un lussuoso resort a cui si può accedere solo tramite una lotteria legata alla vendita di gustosi hamburger all'aglio.

L'alimento preferito del nostro Wario, ovviamente. Dopo aver comprato centinaia di hamburger e aver vinto i biglietti, il nostro (anti)eroe preferito parte alla volta dell'isola insieme ai suoi amici e scopre un segreto che si perde tra le pieghe del tempo. Tra minigiochi a dir poco esilaranti e una serie di modalità pensate appositamente per le serate tra amici, Move It! è senza dubbio uno dei più riusciti esponenti del franchise, nonché uno dei migliori party game attualmente disponibili sul mercato. A questo punto vi chiediamo: qual è il vostro episodio preferito di WarioWare? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!