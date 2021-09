WarioWare: Get It Together! su Nintendo Switch: minigiochi e novità

L'estate sta lentamente volgendo al termine e con l'arrivo di settembre la softeca Switch si prepara ad accogliere WarioWare: Get It Together!, nuova iterazione domestica della folle serie targata Nintendo e Intelligent Systems. L'episodio arriva sul mercato tre anni dopo la collection per 3DS WarioWare Gold (ve lo ricordate? Ecco la recensione di WarioWare Gold) e a ben otto anni di distanza da Game & Wario, l'ultimo capitolo completamente inedito. Trascorso così tanto tempo, è ovvio che l'avido anti-Mario e la sua improbabile combriccola di sviluppatori non potessero tornare sulle scene senza darsi da fare. Pertanto Get It Together! porta con sé un bel carico di novità, non ultima una sostanziale rivisitazione delle meccaniche di gameplay. Se ancora non avete sbirciato i trailer o i contenuti della demo gratuita presente sull'eShop, ecco un breve elenco di tutte le nuove idee studiate da Wario per testare i riflessi di noi poveri videogiocatori.

Personaggi e abilità

Partiamo da quella che è una piccola-grande rivoluzione per il franchise: Get It Together! sarà il primo WarioWare in cui l'utente non potrà interagire con le sfide a schermo in prima persona. Dovrà invece affidarsi alle azioni dei dipendenti della WarioWare Incorporation, risucchiati per sbaglio all'interno dei minigiochi creati da Wario, evidentemente afflitti da qualche magico bug. I personaggi giocabili dovrebbero ammontare a una quindicina, quasi tutti da sbloccare di partita in partita, e ognuno di essi avrà in dote un'abilità esclusiva.

Per esempio Wario disporrà di un jetpack e del suo consueto dash orizzontale; il giovane guerriero Cricket sarà in grado di saltare più in alto dei compagni; il rapper 18-Volt, seduto e immobile, sparerà compact disc come fossero proiettili; mentre l'alieno Orbulon avrà il potere di attrarre gli oggetti dalla distanza, cortesia del suo disco volante.



Minigame dopo minigame, il software assegnerà al giocatore uno dei membri del cast in maniera randomica, spingendo chi impugna il pad ad affrontare le prove secondo approcci sempre differenti. Dalla versione dimostrativa di Get It Together! apprendiamo inoltre che, qualora non ci si volesse affidare completamente al caso, nel corso della modalità principale sarà comunque possibile effettuare una preselezione, stabilendo un ventaglio di tre soli soggetti impersonabili.

Microgiochi

Revisione del sistema di gioco a parte, Get It Together! punterà soprattutto sulla qualità e varietà dei minigame, i tanto famosi "microgiochi". Come sempre fulminee e incentrate sull'uso di due soli tasti, le nuove micro-pazzie della WarioWare assicurano il solito carico di situazioni demenziali in puro stile giapponese, per un totale di oltre 200 sfide inedite prevalentemente di stampo action-puzzle.

I compiti da portare a termine saranno letteralmente assurdi, dalla necessità di strappare dei peli dalle ascelle di un uomo barbuto a quella di mantenere in equilibrio le palline di un cono gelato gigante, passando per l'urgenza di scacciare uno sciame di mosconi dai dintorni di un gorilla. Il loro rapidissimo alternarsi ludico non mancherà di proporre anche dei quadri ispirati a storici franchise di casa Nintendo quali Super Mario Land, Ice Climber, Splatoon e Animal Crossing. Un marchio di fabbrica della serie WarioWare a cui Get It Together! non poteva assolutamente rinunciare.

Multiplayer

Il titolo del gioco lascia ben poco all'immaginazione: Get It Together! punta a essere l'esponente di WarioWare in assoluto più improntato sulla componente multigiocatore. È noto che la modalità Storia, pur perfettamente fruibile in solitaria, potrà anche essere vissuta in forma integrale da due utenti simultaneamente in campo, pronti a cooperare spalla contro spalla.

Basterà sedersi comodamente davanti allo stesso televisore e spartirsi i Joy-Con (vanno bene anche due Pro Controller), o in alternativa connettere due console in assetto tabletop o portatile, a patto che si trovino vicine a sufficienza. Chi invece prediligesse l'esperienza competitiva potrebbe trovare soddisfazione all'interno della modalità Gran Varietà, contenitore di dieci diverse tipologie di giochi studiati per un multiplayer che, in base al tipo di competizione scelta, sarà in grado di ospitare fino a un massimo di quattro duellanti in presenza. I dettagli già emersi parlano di un bizzarro match di pallavolo, di una rissa con tanto di oggetti da lanciare, di una raccolta di collezionabili a scorrimento laterale e di altre stramberie assortite, ancora tutte da scoprire.

Contenuti secondari

Va da sé che, oltre allo Story Mode e alla sezione Gran Varietà, WarioWare: Get It Together! metterà a disposizione anche una serie di contenuti secondari, il più promettente dei quali è di sicuro la cosiddetta Coppa Wario. La modalità permetterà di cimentarsi in singolo con alcune sequenze di microgiochi settimanali allo scopo di ottenere punteggi elevati e quindi rientrare nella parte alta delle leaderboard in rete (abbonamento Nintendo Switch Online necessario solo per entrare nelle classifiche del ranking globale e per confrontare i propri punteggi con gli altri giocatori).

La demo accenna anche alla presenza di una serie di Missioni offline nonché di altre due modalità, Wariopedia e Personaggi, delle quali ancora non sono state comunicate informazioni precise. Della seconda, sappiamo soltanto che consentirà di regalare degli oggetti a Wario e ai suoi amici: fiori, dolciumi, ma anche... teste d'aglio! La meccanica sembrerebbe in qualche modo legata all'opportunità di livellare i componenti della WarioWare, ma ne potremo sapere di più solamente con l'uscita del gioco completo.



WarioWare: Get It Together! sarà disponibile a partire dal 10 settembre, in esclusiva per tutti i modelli di console della famiglia Nintendo Switch. Preparatevi al delirio!