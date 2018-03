WESG 2018: Maru vince il mondiale, Italia stellare con Elazer e Reynor

Quando si decide di partire per la Cina, destinazione Haikou, di coraggio bisogna necessariamente averne: quasi tredici ore di volo per raggiungere la capitale, dal 1998, della provincia di Hainan.

La destinazione non è casuale, in quell'isola della Cina meridionale, dal 13 al 18 marzo 2018 si sono svolte le finali del World Electronic Sports Games, un torneo che ha condotto in Asia oltre 100 cyber-atleti che hanno partecipato a tornei di Dota 2, Hearthstone, Starcraft II e CS:GO.

Haikou capitale degli eSports

Haikou è una città di quasi due milioni di abitanti, situata nel sud della Cina, a pochi chilometri da Hong Kong e inserita in un contesto molto particolare, lontano dalla ruralità e dalla povertà di tutta la parte della Cina centro-occidentale ma strettamente in contatto con quella parte di mondo considerata dinamica e ricca, rappresentata dall'Europa, dall'America e parte dell'Oceania, oltre che da diverse zone asiatiche.

Haikou è crocevia di etnie, culture, religioni e popoli, organizzare un torneo di portata internazionale come il WESG, un'olimpiade dei videogiochi, in questo contesto, è stata sicuramente una scommessa per gli investitori.

Il WESG è stato uno dei più ricchi tornei del panorama, organizzato all'interno di un'isola, probabilmente per la prima volta nella storia.

Alisports, la società organizzatrice, ha voluto regalare al mondo una prova di forza riuscendo a portare in Cina un torneo di livello in una location unica nel suo genere. Nonostante i gravissimi problemi alberghieri che hanno coinvolto i giocatori al loro arrivo in Cina, causati da un violento terremoto che colpì l'intera zona meridionale del paese asiatico nelle settimane precedenti (A seguito di un terremoto di 6,4 della scala Richter, lo scorso febbraio, crollò un edificio alberghiero a Taiwan che provocò la morte di almeno due persone, oltre a 200 feriti, e provocò numerose lesioni in innumerevoli edifici in tutte le città della Cina meridionale, Haikou inclusa, ndr.), gli organizzatori sono riusciti a ricollocare i giocatori in tempi record in sistemazioni di livello.

WESG: un torneo mondiale dal retrogusto orientale

In Cina sarebbero dovuti arrivare trentadue giocatori ma Benjamin "DeMusliM" Baker, giocatore Terran degli Wind and Rain, per problemi relativi al visto d'ingresso ha dovuto rifiutare la partecipazione nelle scorse settimane, mentre a sorpresa, anche il cyber-atleta algerino Divain ha rinunciato a prendere parte all'evento.

I protagonisti, come per l'Intel Extreme Masters: World Championship di Katowice, sono stati i giocatori sudcoreani che pur essendo stati limitati fortemente nella partecipazione dalla formula del torneo, hanno regalato al pubblico delle giocate davvero straordinarie andando a vincere i rispettivi gironi nel group stage #1 (E, F, G, ndr.) con qualità e determinazione. Al WESG, erano presenti, probabilmente, i migliori tre giocatori al mondo per razza (Maru, Classic e Dark, ndr.), tralasciando ovviamente Rogue che al momento appare semplicemente di un altro pianeta rispetto al resto del panorama videoludico competitivo di Starcraft II.

L'Italia ha invece portato in Cina ben quattro cyber-atleti, prematuro e forse anche improprio, parlare di "spedizione azzurra" ma sicuramente questo è un risultato importante che evidenzia una crescita esponenziale del circuito italiano di StarCraft II negli ultimi mesi che ha portato diverse squadre, come Exeed eSports e Team QLASH, a investire pesantemente sul titolo Blizzard, regalando al pubblico tricolore delle emozioni mai vissute prima.

SpeCial, Reynor, Elazer e Lambo, questi i quattro nomi che hanno preso parte alle finali del WESG, quattro cyber-atleti che rappresentano l'elite dello StarCraft internazionale, dal palmares invidiabile e che non hanno bisogno di presentazioni. Accanto a due fenomeni, come SpeCial ed Elazer che rispettivamente nel 2017 e nel 2016 hanno raggiunto la semifinale nelle WCS Globals Finals, ecco apparire due ragazzi, Lambo e Reynor, che negli ultimi anni sono cresciuti esponenzialmente arrivando a ritagliarsi uno spazio importante nella scena competitiva. Soprattutto per Reynor che fino a luglio non potrà prendere parte a competizioni WCS, questo torneo deve aver rappresentato una grandissima opportunità per mettere in mostra le proprie qualità e per testare la propria condizione fisica e mentale in vista dei prossimi eventi.

Il cammino degli azzurri

Lambo e Reynor sono arrivati a questo torneo con la speranza di regalarsi e regalare al pubblico una prestazione al di sopra delle righe e ci sono ampiamente riusciti, con il sudore della fronte e con il duro lavoro quotidiano, con profilo basso ed umiltà, riuscendo a superare la prima fase a gironi con disinvoltura prima che le loro strade prendessero canali differenti.

Reynor è addirittura riuscito ad incontrare tutti e tre i giocatori coreani, prima Classic, poi Dark e infine Maru ai quarti di finale, una sfortunata serie di eventi, avrebbe detto qualcuno, invece il destino ha voluto mettere in evidenza che c'è ancora del lavoro da fare che, nonostante tutto, per il giocatore degli Exeed eSports ci vorrà ancora del tempo per ridurre il gap con i cyber-atleti sudcoreani, servirà, quindi, allenarsi ancora.

Le sconfitte sono state dure, il passivo è di 9-0 in favore dei coreani, ma il campo, in realtà, avrebbe detto un risultato diverso se la tensione fosse venuta meno (Reynor vs Classic, ndr.), se quel proxy fosse stato scoutato (terzo game della serie contro Maru, ndr.), se quello ZvZ, miglior matchup per Romiti, si fosse svolto con un pizzico di fortuna in più (Reynor vs Dark, ndr.). Riccardo "Reynor" Romiti, non è stato secondo a nessuno, nemmeno ai coreani, nemmeno a quei giocatori che si sono spartiti i primi due posti di questo evento, che hanno monopolizzato il WESG pur essendo appena in tre.

Il talento degli Exeed eSports ha sconfitto PucK, nonostante le mani tremassero come foglie sferzate dal vento gelido dell'autunno, nonostante la serie inaugurale contro Classic fosse terminata 3-0 con un passivo, forse, troppo pesante, con coraggio, guadagnandosi l'accesso alla successiva fase a gironi con grande determinazione, sorridendo a trentadue denti a fine partita, guardando compiaciuto lo schermo di un monitor che recitava la scritta: "Vittoria".

La sveglia impostata alle quattro del mattino, nel bel mezzo della settimana, per seguire tutto il secondo group stage, bisogna ammettere che ha messo a dura prova migliaia di appassionati, tuttavia, i match che Reynor ha regalato al pubblico azzurro sono stati qualcosa di assolutamente spettacolare, la serie contro SpeCial (ultimo nel suo girone, ndr.) è stata un tripudio di giocate clamorose, una gioia per gli occhi degli appassionati che amano questo gioco e che supportano questo ragazzo appena quindicenne.

Sconfiggere per 3-0 l'attuale giocatore non coreano più forte al mondo delle WCS Global Finals, non è da tutti, tranne che per Reynor che alla successiva serie contro iAsonu ha ulteriormente messo in mostra le qualità del proprio talento riuscendo a trionfare con naturalezza in una serie decisamente non scontata che avrebbe potuto significare l'accesso alla fase playoff o l'eliminazione dal WESG.

Il giocatore degli Exeed eSports ha sconfitto il cinese per 3-0, lo ha superato giocando alla sua maniera, pressandolo costantemente, confinandolo a tre basi, portandolo alla lenta disperazione e logorando le sue difese.

La successiva serie contro Dark è stata molto "close" ma alla fine la vittoria è andata al giocatore più forte, il sudcoreano, che ha vinto agevolmente per 3-0 nonostante Reynor abbia affrontato a viso aperto l'incontro, consapevole che al primo errore del suo avversario avrebbe avuto una chance concreta per portarsi a casa un game, per darsi speranza, ma così non è stato.

Lambo, dall'altro lato, nel gruppo D ha chiuso ultimo, giocandosela davvero solo contro Elazer (2-3, ndr.), perdendo nettamente contro Serral e Bly, in un girone che lo ha visto incontrare solo giocatori Zerg, un matchup che avrebbe preferito evitare ma che il destino ha regalato a lui quasi come un avvertimento per il futuro. Tuttavia Lambo deve ritenersi davvero soddisfatto per questo risultato ed ora deve programmare il prossimo futuro con attenzione.

Reynor ed Elazer, unici due giocatori "azzurri", rispettivamente degli Exeed eSports e del Team QLASH, a raggiungere i quarti di finale sono stati eliminati da Maru e Classic, la loro è stata comunque un'impresa, un risultato che a tavolino era difficilmente auspicabile.

L'Italia ha abbandonato il WESG a testa alta, con la consapevolezza di chi ha appena iniziato un percorso che porterà il tricolore a sventolare ancora alto nel cielo nel prossimo futuro.

Serral unico superstite, ma a dominare è ancora la Corea

Alle semifinali è giunto solo il Serral a rappresentare il vecchio continente contro i sudcoreani, al momento appare come l'unico giocatore che sembra essere in grado di penetrare il blocco asiatico.

Il talento finlandese degli Ence, da quando ha concluso la scuola, ha deciso di dedicare tutta la sua vita a StarCraft II ed i risultati lo stanno ampiamente ripagando, la vittoria di Lipsia ad inizio 2018, l'ottima prestazione a Katowice ed infine il terzo posto al WESG, in Cina, sembrano indicare che questo potrebbe essere, effettivamente, l'anno di Serral.

A vincere il torneo di StarCraft II del WESG è stato il giocatore Terran Maru, dei Jin Air Green Wings, il cui ultimo successo in un torneo Premier risaliva al 2015 (SSL Season 1, ndr.).

II talento sudcoreano era stato sconfitto lo scorso anno da TY nelle finali del WESG 2016 per 4-3 e proprio questo risultato, ottenuto con grande carattere, che ha regalato a Maru, esattamente 365 giorni dopo, un successo straordinario.

Dall'altro lato Dark dovrebbe ritenersi soddisfatto, la qualità del gioco espresso in questo torneo è assolutamente importante sotto un profilo strategico e tattico, la vittoria mancata non deve diventare un motivo di tristezza.

Il fatto di aver sconfitto Scarlett, nei quarti di finale, recente vincitrice dell'IEM di Pyeongchang per 3-0 e Classic per 3-1 nel turno successivo dovrebbe consentire al cyber-atleta sudcoreano un'analisi più serena del post-torneo.

Un torneo che ha bisogno di continuità e piccoli miglioramenti

Al netto di tutto, il WESG di StarCraft II è stato un clamoroso successo, nonostante sia necessario migliorare sia il formato che le modalità di qualificazione. La Cina ha superato la prova, il WESG si conferma essere un torneo ricco e di livello, Maru ha portato a casa 200,000$, Reynor ed Elazer 10,000$, il montepremi complessivo, finanziato interamente da Alisports, ha messo sul piatto 400,000$ per il solo evento di StarCraft II. Oggettivamente parlando, con i dovuti accorgimenti ed attenzioni anche da un punto di vista di ricezione alberghiera, il WESG potrebbe pensare seriamente di competere con i circuiti considerati più importanti come l'Intel Extreme Masters o il WCS, nel prossimo futuro.