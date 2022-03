Where The Water Tastes Like Wine: la vera faccia del capitalismo

Il sole è sorto, a porre fine all'ultima notte di storie davanti al falò, in questo lungo peregrinare: sono sfinito. Posso quasi percepire la pesantezza nelle gambe e la voglia di un bagno caldo, di un po' di riposo. Mi sento come se avessi davvero intrapreso un lunghissimo viaggio nomade in giro per l'America, e conosciuto una miriade di persone, visto decine di città, panorami, tramonti. Percepisco le suole consumate delle mie scarpe, dopo le centinaia di chilometri percorsi; le ossa stanche della mia schiena, i dolori dopo le tante notti all'addiaccio, dopo i viaggi clandestini sui treni merci, dopo le botte degli agenti una volta scoperti. Posso quasi sentire il sapore della sabbia del Nevada, l'odore del Mississippi, i rumori di Detroit, i fumi di New York. I ricordi sembrano quasi reali.



Where the Water Tastes Like Wine è un'esperienza che si fatica a raccontare (costato 140.000 dollari e che ha prodotto zero). È un conglomerato di racconti, di punti di vista, di situazioni surreali, ironiche, grottesche; di riflessioni sulla vita, sul passato e sul futuro, sulla fede, sull'amore, sulla morte, sulla libertà. Nel luogo dove l'acqua ha il sapore del vino buono, tutto è possibile. Una terra di sogni, di speranze; una terra dove ricominciare, ricostruire da zero, fare fortuna. Un nuovo mondo che ha conosciuto un progresso fulminante. E forse proprio per questo pieno di grande amarezza. Giocando mi sono sentito costantemente sceneggiatore e spettatore di una messinscena ingannevole. L'America è brulicante di vita che aspetta solo di essere immortalata, impressa nella memoria di chi sta al di qua dello schermo, e al tempo stesso è una tela bianca, da riempire con le storie che scegliamo di raccontare, lasciandole così andare, libere di crescere e diventare mito. Un momento si è storici, esploratori delle strade criminose, cronisti della vita bucolica; quello dopo si è fautori, pittori delle scenette smaltate su questo enorme mosaico di maioliche che diverrà cultura folcloristica americana.

Il mito e la verità

Si tratta di un'opera che parla della realtà dietro l'illusione, della verità che raccontiamo anche a noi stessi nascosta sotto una montagna di menzogne. "Vedi, questa terra è costruita sulle storie. È una singola grande storia questo paese, intessuta con tante più piccole. Alcune tra le piccole sono vere, ma quella grande è per lo più inventata", ci spiega durante le fasi iniziali il metaforico Lupo. Quest'atto sbugiardante viene fatto anche spogliando ognuno dei personaggi che incontriamo lungo la via, squarciando il velo di Maya che li avvolge, per svelare la vera natura di ciascuno di loro, la loro anima. Where the Water Tastes Like Wine racconta un mondo popolato da disillusi, che svelano la storia di un paese inesistente, idolatrato, mistificato, i cui abitanti sconfitti dalla vita immaginano collettivamente una cosmogonia di figure mitologiche per distorcere la realtà.

Un mondo talmente fantastico che l'acqua potrebbe avere il sapore del buon vino, o almeno qualcuno così dice. Le lande americane sono cristallizzate in un'epoca indefinita, che formalmente è quella della grande depressione, ma in realtà racconta tranquillamente anche di hippie e di schiavi dei campi. Al tempo stesso, le storie che compongono questo mosaico di situazioni a stelle e strisce sono costantemente sospese a metà tra il reale e il surreale, raccontando un mondo non così lontano dal sud America del realismo magico di Marquez. Un contesto perfetto per svelare la menzogna dietro la società occidentale.



Una società di sconfitti, di individui che assistono impotenti al cambiare dei tempi, di persone che trovano conforto solo a vivere nei ricordi, di nati troppo presto o troppo tardi, di prigionieri della vita che la gabbia se la sono costruita attorno metodicamente; di cowboy che fuggono dal progresso, di veterani che hanno perso tutto mentre cercavano sollievo in fondo a una bottiglia, di famiglie che lasciano morire i propri figli, di schiavi e di strascichi della schiavitù, di indiani d'America deportati, di tradizioni che stanno per morire nell'omologazione culturale che ingloba tutto.

Personaggi in fuga dalla vita, amara e deludente rispetto a ciò che gli era stato promesso, in cerca della libertà e della redenzione. Sono tutti alla ricerca della personale terra promessa, ognuno con la propria visione di come dovrebbe essere, forgiata dalle mancanze della propria vita, sottomessa ai propri desideri. Ognuno però la sta cercando, quella terra magica e libera, quel luogo dove l'acqua ha il sapore del buon vino. Un mondo, quello di Where the Water Tastes Like Wine, che racconta al tempo stesso di terribili drammi familiari e di pesci che pescano uomini, della crudeltà della guerra e di cani capaci di dispensare perle di saggezza, di quanto il successo e la fede siano effimeri e di pappagalli che predicono il futuro.

Narrazioni interattive

Where the Water Tastes Like Wine è uno dei videogiochi più strani che abbia giocato in vita mia, e nel suo approccio è anche tra le cose più strettamente legate al mezzo che mi siano capitate per le mani. I modi in cui interpreta l'open world e le possibilità di interagire con la narrazione sono unici. Si è liberi di lasciarsi guidare dall'istinto o di seguire un percorso prestabilito, studiando la mappa, quella virtuale, e quella reale.

Si può scegliere di raccogliere tutte le storie che l'America ha da offrire, o di ignorarne la maggior parte e andare in cerca dei personaggi principali su cui è imperniata l'esperienza; di seguire le strade polverose o di perdersi per i campi a perdita d'occhio. Il gioco non impone nulla, è un'esperienza nomade in tutti i sensi: come gli uomini e le donne che ci racconteranno la loro vita, siamo liberi, non fosse per quell'enorme gabbia che sono gli Stati Uniti, prigione virtuale del giocatore come dei personaggi. È quanto di più vicino esista nel mondo della narrazione al mollare tutto e partire, viaggiare senza denaro e senza meta, con buona pace delle tante opere letterarie e cinematografiche che hanno provato a raccontarne le sensazioni. Vivere davvero il viaggio, scegliere la direzione e il mezzo di trasporto, lasciarsi guidare dall'orizzonte, scoprire le storie delle persone: l'interattività amplifica e arricchisce, portando all'estremo il senso di scoperta, del mondo e di sé stessi.



Il racconto, anzi, i racconti non hanno un ordine, se non quello per cui le storie a cui assistiamo e che narriamo agli altri, ci ritornano di volta in volta ingigantite e imbellettate, in un processo sequenziale di arricchimento mistico che spiega videoludicamente il concetto di mitopoiesi. Storie figlie della trasmissione orale che sul lungo periodo restituiscono un'immagine sorprendentemente sovrapponibile a quella dell'America folcloristica a cavallo tra l'800 e il '900 che è arrivata fino a noi, nelle storie di Mark Twain e nelle canzoni popolari.

Novelle idealizzate che il gioco controbilancia con la realtà dura, a volte durissima, che raccontano i personaggi principali con le loro storie di vita vissuta, e dipingono il quadro di un luogo dove sembra in realtà di masticare polvere e bere aceto, anziché acqua che sa di vino.

Le ombre del capitalismo

La disperazione è reale per le strade. Non viene sempre a galla, sommersa dal continuo giocare sul filo del grottesco, ma capita di incontrare persone digitali distrutte da un declino economico che li ha lasciati senza lavoro, senza casa, senza famiglia. Vite inventate in un universo verosimile ambientato un secolo fa, e tuttavia così vere da assomigliare dolorosamente alle storie quotidiane del mondo odierno. Per trovare sollievo si scappa, dalla miseria, dal dolore e dall'abbandono, quasi sempre verso ovest. Ma in California la notte fa freddo come da ogni altra parte. E quell'abbondanza di cibo non ci si azzarda a rubarla, anche se si ha fame, per paura delle bastonate dei padroni. Più a ovest di così non c'è nient'altro.

E quando il sogno della conquista della terra svanisce, non resta che l'unione tra poveri, la fratellanza tra disperati. Il capitalismo è nudo già in quest'America ancora per certi aspetti primordiale, e nonostante questo si percepisce tutto l'astio riservato a concetti come il socialismo o i sindacati, che pure serpeggiano e danno speranza a uomini e donne sparsi per il paese. Where the Water Tastes Like Wine è un videogioco politico.



Anzi, è un videogioco socialista, che racconta da tanti diversi punti di vista la brutalità del capitalismo. La disperazione di vite al limite, di uomini e donne a cui è rimasta solo la volontà di vivere, contro gli interessi dei padroni di proteggere il prezioso frutto della loro terra. Prima o poi il crescente numero di persone a cui non è rimasto altro che questa volontà diverrà insostenibile per questo sistema, ci spiega uno dei tanti personaggi che incontriamo: qualcosa dovrà cambiare. Eppure, è passato un secolo e non sembra essere cambiato molto.

Raccontare la società

Where the Water Tastes Like Wine è un'opera sociale, politica, storica; eppure, è anche un videogioco che sceglie appositamente e orgogliosamente di usare gli strumenti peculiari del mezzo per raccontare la sua versione della società occidentale, attraverso un open world semplice ma unico, e un approccio narrativo spezzettato, interattivo e coinvolgente. È un inno alla memoria che contemporaneamente sbugiarda la tendenza umana alla mistificazione mentre ne esalta il potere di sintesi del mondo.

Al tempo stesso è un gioco che ci ripete velatamente e costantemente che finché la nostra lingua, la nostra cultura e le nostre tradizioni sono vive e si evolvono, stiamo attivamente raccontando la storia di chi siamo e da dove veniamo, e in qualche modo continuiamo a esistere.



È un distillato di vita reale capace di narrare il mondo di oggi attraverso il reale e il surreale del mondo di ieri. Where the Water Tastes Like Wine è un'esperienza narrativa dalle infinite chiavi di lettura, che apre una finestra dal cui davanzale si fatica a staccarsi, così presi a guardare i treni passare. Uno sguardo su un mondo magico, ultraterreno, onirico al punto che sì, forse esiste davvero, qui da qualche parte, un luogo dove l'acqua ha il sapore del buon vino.