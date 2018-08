World of Warcraft Battle for Azeroth: l'Azerite e le novità per le classi

La battaglia per Azeroth è ormai iniziata. Le forze dei due schieramenti sono state tutte mobilitate e il mondo è ripiombato in una spirale di violenza che si credeva conclusa con la sconfitta della Legione.

Sylvanas, capoguerra dell'Orda, ha messo a ferro e fuoco Teldrassil e ha un bel po' di responsabilità anche nella scriteriata distruzione della sua stessa capitale, Sepulcra. Dall'altra parte della barricata Anduin non si è certo tirato indietro e ha accettato il guanto di sfida lanciato dalla regina banshee. Entrambi hanno bisogno di alleati, perché ora l'oggetto del contendere è una risorsa estremamente preziosa in grado, pare, di garantire il controllo totale sull'intero universo conosciuto: l'Azerite.

Questo minerale, in realtà, è l'essenza stessa di Azeroth, il suo sangue. È lo stesso Magni a svelarcelo, a Silithus. Il cuore della Terra sta letteralmente sanguinando, dopo che Sargeras ha conficcato l'immensa spada creando una ferita che sta facendo lentamente morire il mondo.

La Azerite, l'inizio di tutto

La Azerite, però, non è solo un casus belli che "giustifica" le azioni violente, perpetrate da entrambe le parti. Il Cuore di Azeroth, potente amuleto donato al giocatore proprio da Magni Barbabronzea nei primi istanti dell'avventura e in grado di incanalare l'arcano potere dell'Azerite grezza, entra a gamba tesa a modificare il gameplay e la stessa gestione delle classi.

Proprio come accadde per gli Artefatti introdotti in Legion, infatti, ora particolari pezzi di equipaggiamento esclusivo ci accompagnano nel corso dell'attività di levelling verso il fatidico 120. Ogni pezzo di equipaggiamento possiede dai tre ai quattro "anelli" concentrici, i quali vengono sbloccati all'aumentare del livello del Cuore di Azeroth che, come dicevamo, si potenzierà attraverso la raccolta dell'Azerite grezza.

Ovviamente i buff dell'equipaggiamento varieranno da classe a classe ma, in via generale, la meccanica può essere così riassunta: l'anello più esterno è quello che dona potenziamenti legati prevalentemente alla specializzazione del personaggio (ad esempio, l'Affinità Animale del nostro Pandaren Hunter ha potuto scegliere tra buff relativi al danno critico, alla velocità di movimento e al danno del Tiro Multiplo) oppure a determinati luoghi. L'anello successivo, invece, migliora l'efficienza specifica del ruolo rivestito.

Ciò significa che i tank potranno aumentare il danno mentre gli healer aumenteranno il rateo di cura. Il terzo anello, al contrario, è dedicato prevalentemente al potenziamento della difesa e dell'auto-cura del personaggio in occasione di determinati debuff come lo stordimento e l'immobilizzazione.

L'ultimo anello, infine, va ad aumentare semplicemente il livello dell'oggetto di cinque punti che, a ben pensarci non fa affatto male.

Le armature di Azerite (le quali possono essere anche incantate), poi, possono essere trovate in diverse varianti, a seconda delle attività hce il giocatore decide di intraprendere. Ciò significa che i pezzi di armatura potranno avere tratti differenti a seconda della provenienza, come dungeon, spedizioni Mitiche o attività mondiali. Per esempio, un pezzo d'armatura ottenuto in modalità Ricerca delle incursioni avrà le stesse abilità dello stesso identico pezzo preso in modalità Mitica, ma questa versione avrà un livello oggetto più alto, statistiche più alte e sarà complessivamente più potente (sino a toccare un livello 380-385). Inoltre, gli oggetti di Azerite possono essere trovati anche nel mondo esterno (i livelli degli oggetti in questo caso varieranno dal 290 al 330). Infine, anche la reputazione con la fazione Campioni di Azeroth permetterà di aumentare i livelli del Cuore di Azeroth e ricevere oggetti complessivamente sempre più potenti. Insomma, le armature di Azerite non sono un mero orpello da abbandonare una volta raggiunto l'end game, bensì oggetti da ricercare e potenziare il più possibile anche dopo aver raggiunto il level cap.

Una nuova identità

Con l'arrivo dei Tratti dedicati all'Azerite, dunque, anche i talenti e le abilità di tutte le classi hanno ricevuto un rework rispetto alla precedente espansione. Alcune abilità legate agli Artefatti oppure ai leggendari sono ufficialmente entrate di diritto nel Talent Tree dei nostri personaggi modificando la progressione in modo più o meno marcato.

Giusto per fare qualche esempio rapido, per ciò che riguarda il Druido, l'abilità Artefatto "Ashamane's Frenzy" è diventata un talento vero e proprio chiamato "Feral Frenzy". Il tratto dell'Artefatto del Mago "Touch of the Magi" è divenuto un talento con lo stesso nome. Lo stesso è avvenuto per il Guerriero: il tratto "Warbreaker" ora è divenuto un talento vero e proprio che è andato a rimpiazzare "Colossus Smash".

Questi cambiamenti sono stati giustificati dal fatto che il team di sviluppo ha voluto puntare su una maggiore differenziazione dei ruoli, tank, healer, DPS, e nel donare loro una rinnovata utilità all'interno dell'economia di gioco così da renderle complessivamente più divertenti e soddisfacenti da utilizzare.

In questo senso, sono stati generalmente rivisti anche i cooldown delle diverse abilità, ponendo particolare attenzione all'efficacia di quelle legate al danno ad area che tendevano a sovrapporsi un po' troppo tra le diverse classi. In Battle for Azeroth, inoltre, è stato ottimizzato il sistema dei talenti PvP in modo da favorire i giocatori che desiderano entrare nel magnifico mondo del giocatore vs. giocatore e non possono contare sul medesimo livello Onore di altri giocatori ben più esperti. I talenti PvP diventano disponibili semplicemente aumentando di livello, migliorando così l'equilibrio tra i giocatori.

In Legion, i talenti PvP erano organizzati in serie di tre, come i normali talenti di classe. In Battle for Azeroth, invece, i giocatori possono scegliere quattro talenti PvP da una selezione un po' più ampia ma maggiormente razionalizzata rispetto al passato. Ora non ci resta che tornare a esplorare Zandalar (Per l'Orda!) e testare le modifiche apportate alle varie classi, sperando che il sistema funzioni meglio di Legion.