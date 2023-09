World of Warcraft Classic si fa hardcore: esperienza autentica e rischiosa

Una sola vita a disposizione, un'esperienza di gioco estrema. In World of Warcraft Classic sono arrivati i server Hardcore (qui la recensione di World of War Classic). Accetterete la sfida proposta da Blizzard? Noi abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare con due membri del team di sviluppo di World of Warcraft Classic: Nora Valletta - Lead Software Engineer in Blizzard da 5 anni e da circa dodici mesi nella squadra di WoW Classic - e Josh Greenfield, Senior Game Producer, in Blizzard da 14 anni, in Classic sin dall'inizio dello sviluppo. Prima di scoprire cosa ci hanno raccontato, facciamo un breve riassunto delle principali caratteristiche di questo particolare modo di vivere il mondo di Azeroth.

Alcune caratteristiche della nuova modalità

Anzitutto, come è ovvio, avendo una sola vita a disposizione una volta defunti non è possibile resuscitare. Anche se i giocatori possiedono delle abilità specifiche come "Reincarnazione" dello sciamano o "Pietra dell'anima" dello stregone, queste non serviranno a nulla. I personaggi continueranno ad esistere come fantasmi (se lo vorranno), per facilitare la comunicazione con gli amici e risolvere questioni burocratiche come il passaggio di consegne alla guida della gilda e così via.

Il PVP sarà disabilitato di default. I giocatori, per segnalarsi come PVP "enabled", dovranno digitare il comando /pvp e solo dopo impegnarsi in qualsiasi contenuto. In questo modo, secondo gli sviluppatori, si mantiene l'equilibrio e si diminuisce la probabilità che qualcuno venga "ingannato" e segnalato involontariamente. Da quanto sappiamo però attaccare un PNG di una fazione nemica segnalerà i giocatori anche senza che questi si siano riconosciuti come "/pvp enabled". Infine, anche i battlegrounds in questa modalità saranno disattivati.



Un'altra feature particolare introdotta nei reami Hardcore è il "Duel to the death". Come recita il nome, la morte in un Duello all'ultimo sangue è permanente e siamo sicuri che aggiungerà molto pepe agli scontri 1vs1. Il team di sviluppo ha affermato che chi trionferà in questi frangenti verrà ricompensato con un cosmetico chiamato "String of Ears". Ogni volta che i giocatori vinceranno un Duello, insomma, riceveranno un macabro "trofeo" e il numero di stack di questo buff aumenterà di 1 unità.

L'avventura di (e con) una Vita

Everyeye.it: Come avete gestito le disconnessioni?



Nora Valletta: Beh, forse la sfida più importante che abbiamo dovuto affrontare è stata quella relativa alla protezione dalle disconnessioni. Il gioco come sapete cerca di tenere il personaggio connesso il più a lungo possibile per consentire ai giocatori di riprendere velocemente l'azione una volta tornati online a seguito di una interruzione della linea. In questo caso ovviamente dovevamo assicurarci che i personaggi rimanessero "protetti" in modo che l'utente potesse tornare senza l'angoscia di trovarsi il guerriero passato a miglior vita.



Everyeye.it: Quando sentiamo parlare di modalità Hardcore, di solito pensiamo a Diablo. Come mai avete deciso di portarla in World Of Warcraft, cosa vi ha fatto esclamare: "Ehi, la modalità hardcore sarebbe fantastica in WOW"?



Josh Greenfield: La modalità hardcore non è qualcosa di totalmente nuovo. La novità è che in WoW ora è ufficialmente supportata. Per molti anni infatti in WoW si è sviluppato un sottobosco di appassionati - soprattutto in Classic - che hanno sempre preferito giocare in hardcore ed è un'esperienza che sembrano apprezzare particolarmente , perché conferisce loro un adeguato livello di sfida.

Esisteva già, ad esempio, la "Road to Ragnaros", una dimensione community driven dedicata al raid per eccellenza. La nostra idea è stata quella di riportare l'esperienza di gioco alla sua anima più pura. L'hardcore mode, infatti, oltre a essere estremamente impegnativa, consente agli appassionati di vivere molto di più l'aspetto sociale, dialogare tra loro e rilassarsi (per quanto possibile) in compagnia.



Everyeye.it: Ci sono progetti per portare la modalità Hardcore nelle nuove versioni del gioco?

Josh Greenfield: Siamo sempre pronti ad ascoltare e a soddisfare i desideri della community e se dovesse sorgere la richiesta di implementare la modalità hardcore anche nelle versioni attuali di WoW saremo sicuramente aperti alla possibilità di farlo. Attualmente, però, non ci sono piani per portare il supporto in Dragonflight.

Everyeye.it: Quali sfide avete dovuto affrontare durante lo sviluppo per far funzionare tutto correttamente, sia nelle quest che nel PVP? Che accoglienza vi aspettate dai giocatori?



Nora Valletta: Onestamente una delle mie più grandi sfide è stata quella di assicurarmi che tutto, ogni piccolo oggetto, arma, missione o altro, potesse funzionare correttamente. La mia paura è infatti che si possano verificare delle problematiche inaspettate, dei malfunzionamenti o degli svantaggi ingiusti per l'utenza. Riguardo al PVP ci siamo andati molto cauti; abbiamo dato la possibilità ai giocatori di attivarlo o disattivarlo attraverso il social, quindi deve essere una scelta intenzionale e non attivabile per distrazione.



Abbiamo disattivato anche i battleground, perché con una sola vita a disposizione l'impatto sull'esperienza multiplayer sarebbe stato troppo grande. Ovviamente ci aspettiamo una accoglienza molto positiva, considerando anche i dati che abbiamo potuto raccogliere dal PTR.

Everyeye.it: Avete pensato a qualcosa di inedito per questa modalità, come ad esempio qualche ricompensa o classifica o, ancora, qualcosa che spinga i giocatori ad affrontarla?



Josh Greenfield: No, sappiamo che la modalità è già molto punitiva e costringere i "completisti" ad abbracciare questa sfida avrebbe generato solo della frustrazione, soprattutto con possibili ricompense esclusive da ottenere.



Everyeye.it: I personaggi che moriranno nel reame, potranno (nel caso in cui siano in una gilda) essere d'aiuto per altri giocatori? Partecipare comunque in qualche modo?



Josh Greenfield: Sì, i giocatori possono rimanere sotto forma di fantasmi e sussurrare o chattare con gli altri ma non molto di più. Saranno pur sempre morti, per cui il loro viaggio - almeno con quel personaggio - sarà concluso.

Everyeye.it: Creerete un vero server "HC" dove i giocatori sono veramente soli? O, al contrario, un server più soft in cui si avranno a disposizione un tot di vite?



Josh Greenfield: non è nei nostri piani creare una sorta di "solo mode", perché andrebbe a snaturare la natura e l'anima stessa dell'esperienza di gioco, che fa della cooperazione il cardine della sopravvivenza. Inoltre ci sono le esperienze specificamente studiate per divertirsti in gruppo, per cui ci sarebbe davvero troppo da ripensare e soprattutto non saremmo in grado di garantire un'esperienza ludica soddisfacente per l'utenza.



Everyeye.it: Ci saranno modifiche nei dungeon o nei raid, specifiche per la modalità Hardcore? E ci sarà un aumento dei drop rate o un equipaggiamento migliore?



Josh Greenfield: No, al momento non abbiamo alcun piano per rivedere il funzionamento delle classi, il drop rate o modificare il gear. Il rischio è pur sempre quello di creare un'esperienza sbilanciata e del tutto imprevedibile, con la necessità di dover tornarci su per rivedere le scelte fatte.