Xbox Direct 2024: finalmente Indiana Jones! Riassunto e tutti i giochi

Commenti degli sviluppatori, diverse sezioni di gameplay e finestre di lancio: l'Xbox Developer Direct ha mantenuto la promessa, e ci ha dato la possibilità di ammirare Indiana Jones e l'Antico Cerchio, titolo dedicato all'iconico archeologo sviluppato dai ragazzi di Machine Games (qui la recensione di Wolfenstein 2 The New Colossus, per capirci). Inoltre abbiamo potuto dare uno sguardo ad Avowed, Senua's Saga Hellblade 2, Ara History Untold e, per gran sorpresa di tutti, Visions of Mana! Non perdiamo altro tempo e gustiamoci le novità dal mondo Microsoft.

Il 2024 di Xbox

Xbox Developer Direct si è aperto all'interno degli studi di Obsidian, con uno sguardo all'atteso Avowed. Il gioco si è mostrato in alcuni scontri tra l'uso di doppie pistole, spade e di magie d'ogni sorta. Sarà possibile perfino impugnare due bacchette, così da devastare i nemici con potentissimi incantesimi.



Le Living Lands di Avowed ci consentiranno di esplorare aree infestate da una misteriosa corruzione, foreste lussureggianti e zone desertiche, che neanche a dirlo ospiteranno delle oasi. Avowed promette di offrire una ricca esperienza ruolistica, col trailer che ha messo in mostra i dialoghi con alcuni NPC di questa avventura dove le nostre scelte avranno conseguenze tangibili.

Come da conferme, il titolo arriverà nell'autunno del 2024 su piattaforme Microsoft e Xbox Game Pass. I riflettori quindi si sono spostati su Ninja Theory, collettivo che si trova alle battute finali dello sviluppo di Senua's Saga Hellblade 2, che uscirà il 21 maggio. La coraggiosa Senua affronterà un viaggio per dare la caccia ai vichinghi e liberare il suo popolo. La guerriera attraverserà insediamenti e farà la conoscenza di alcuni personaggi, in un'esperienza in Unreal Engine 5 che stando al video di gameplay mostrato all'evento promette meraviglie.



Dall'illuminazione al dettaglio delle singole superfici, gli sviluppatori hanno beneficiato di un viaggio di ricerca in Islanda, per assicurarsi di sorprendere i giocatori con un mondo credibile e affascinante. Gli addetti ai lavori inoltre hanno parlato di un combat system differente da quello del primo capitolo, non avaro in fatto di violenza e finisher brutali.

Di sorprese, strategia e noti avventurieri

A sorpresa, Square Enix si è unita alla festa per annunciare che Visions of Mana sarà il primo titolo della serie ad arrivare su Xbox. Il gioco uscirà nel corso dell'estate del 2024 e ci permetterà di tuffarci in battaglie rapide e colorate.

Fendenti e colpi magici a mezz'aria ci vedranno trionfare sugli adorabili nemici, e potremo servirci di un fiero quadrupede per esplorare più agevolmente gli scenari dell'avventura. A chiudere il cerchio ci pensa un accompagnamento musicale davvero ampio, con gli sviluppatori che hanno promesso ben 100 brani. Il Developer Direct ha dato spazio anche a Oxide Games, software house nata nel 2013 e impegnata nello sviluppo di Ara History Untold. Il team promette un titolo pensato per gli amanti della strategia, in cui potremo costruire grandiosi monumenti e interi imperi da governare nel modo che riterremo più opportuno. Flora e fauna d'ogni genere andranno ad arricchire questo mondo vasto e pieno di possibilità e pericoli, basato sulle soluzioni tecnologiche messe a punto dal team. Ara History Untold vedrà la luce nell'autunno del 2024, ma continuerà a espandersi e a migliorare anche successivamente, complice il feedback degli appassionati.



L'appuntamento si è concluso con un gran finale, ossia il gameplay di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, realizzato da Machine Games e destinato a uscire in un momento imprecisato del 2024. Il nostro amato Indy, con le sembianze del grande Harrison Ford e la voce del talentuoso Troy Baker, dovrà affrontare un uomo intelligente ma mosso da fini diametralmente opposti ai suoi: Emmerich Voss. Si ritroverà a viaggiare in tutto il mondo, tra le cime Himalaya, la Sfinge d'Egitto e il fascino della Città del Vaticano.

Ambientato tra i Predatori dell'Arca Perduta e l'Ultima Crociata, il gioco ci chiamerà a sopravvivere a temibili trappole, a risolvere numerosi enigmi e a liberarci degli avversari con la frusta del nostro archeologo, di cui ci serviremo anche nelle fasi d'esplorazione. Attendiamo ora di saperne di più su Gina, un'intrepida giornalista investigativa che pure sarà una protagonista dell'avventura. A questo punto, vi lasciamo la parola: l'Xbox Developer Direct vi è piaciuto? Ditecelo nei commenti!