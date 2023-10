Xbox Game Pass: 5 grandi giochi che vi siete persi da recuperare in autunno

Game Pass è un vero e proprio scrigno di tesori nascosti, ricco com'è di piccole produzioni caratterizzate da un budget contenuto ma dall'elevato grado di raffinatezza. Tra le pieghe del catalogo del servizio in abbonamento si nascondono tante gemme indipendenti, d'altro canto è innegabile gran parte dell'appeal per il grande pubblico deriva dai blockbuster, siano essi fatti in casa oppure provenienti da fucine digitali terze parti, che pure abbondano. Qualche esempio? Ecco a voi cinque grandi produzioni che dovreste recuperare appena possibile. E ricordatevi che presto su Xbox Game Pass arriveranno anche i giochi Activision Blizzard a seguito dell'acquisizione della compagnia da parte di Microsoft.





Star Wars Jedi Fallen Order

È sempre un buon momento per addentrarsi nell'universo di Guerre Stellari, dunque perché non approfittarne scaricando Star War Jedi: Fallen Order? Il protagonista, il padawan Jedi Cal Kestis interpretato da Cameron Monaghan (Sameless, Gotham), è immediatamente diventato uno dei preferiti degli appassionati della saga, e la sua storia merita di essere vissuta.

Dopo gli eventi film Star Wars Episodio III: La Vendetta dei Sith, Cal è uno dei pochi membri dell'Ordine Jedi ancora in vita. Dopo cinque anni trascorsi nell'anonimato lavorando come rottamatore sul pianeta Bracca, viene però scovato e attaccato dagli Inquisitori. Scampato all'agguato per un soffio, sarà chiamato a completare l'addestramento bruscamente interrotto anni prima, sviluppare le proprie abilità della Forza e opporsi all'inesorabile avanzata dell'Impero.



Oltre ad avere il pregio di raccontare uno dei periodi più affascinanti della saga da un punto di vista inedito, Fallen Order è soprattutto un gran bel gioco action/adventure, che amalgama le più moderne conquiste del genere di riferimento restituendo un gameplay di buona fattura, seppur non particolarmente innovativo. La storia di Cal prosegue in Star Wars Jedi: Survivor, uscito all'inizio di quest'anno, e troverà ulteriore approfondimento in un terzo capitolo attualmente in lavorazione.



Star Wars Jedi: Fallen Order è disponibile nelle sue versioni per Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Cloud nell'ambito di EA Play, una selezione accessibile agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Non risulta dunque essere incluso nei piani Xbox Game Pass Core e Xbox Game Pass per Console. Per saperne di più, ecco la recensione di Star Wars Jedi Fallen Order.

Gears 5 Game of the Year Edition

Dici Xbox e, oltre ad Halo, pensi a Gears of War. In attesa di scoprire quale direzione ha intrapreso la saga, vi consigliamo di recuperare l'eccellente Gears 5, che nonostante gli annetti che si porta sulla spalle è ancora un gran bel vedere (specialmente su Xbox Series X|S, dove ha ricevuto un apposito aggiornamento) e un bel giocare.

Dopo i fatti narrati in Gears of War 4, lo Sciame è purtroppo riuscito a corrompere l'esercito robot della Coalizione e minaccia di abbattersi sulle città umane riportando Sera sull'orlo della distruzione. Nel frattempo, Kait (protagonista indiscussa di questo quinto capitolo) scopre di avere un legame con il nemico e abbandona i suoi amici per cercare delle risposte...



Gears 5 non osa solo in ambito narrativo, ma anche sul piano del gameplay, calandolo efficacemente in grandi aree di gioco che strizzano l'occhio al genere open world. Il multiplayer si conferma come sempre vasto, curato e ad alto tasso di competitività, mentre l'immancabile Orda pesca a piene mani dal genere RPG. La dimensione multigiocatore è inoltre ampliata da Fuga, una nuova modalità PvE che impegna tre giocatori in una corsa contro il tempo. Fiore all'occhiello di questa produzione è però l'eccellente espansione Hivebusters, che segue le vicende dei tre protagonisti di Fuga in una brave ma emozionante avventura che accompagna la serie in luoghi mai esplorati prima.



Gears 5 Game of the Year Edition è disponibile praticamente in tutti piani di Game Pass, dal Core fino all'Ultimate. Non avete scuse per non scaricarlo e giocarlo.

Forza Horizon 5

Se alle iterative distese d'asfalto dei circuiti preferite la libertà assoluta in un ampio mondo di gioco fatto spiagge, foreste, deserti e montagne, allora invece di giocare al nuovo (e ottimo) Forza Motorsport potete recuperare l'inossidabile Forza Horizon 5, apice della serie corsistica open world di Playground Games.

Questo quinto capitolo porta l'Horizon Festival in Messico, l'open world più vasto e variegato della saga con dimensioni 1,5 volte superiori a quelle della Gran Bretagna di Forza Horizon 4.



Di bolidi ce ne sono oltre 450, tutti maniacalmente rifiniti dentro e fuori, oltre che liberamente personalizzabili nelle prestazioni e nell'estetica. Il sistema stagionale offre ogni settimana un pretesto per ritornare nel mondo di gioco, con ricompense sempre nuove e condizioni climatiche che seguono l'avvicendarsi delle stagioni reali, stavolta rese ancor più vivaci da eventi estremi come tempeste di sabbia e temporali tropicali. Sono passati due anni dall'uscita ma il comparto grafico, manco a dirlo, è ancora da mascella a terra, con tre differenti preset grafici adatti a tutte le esigenze.



Forza Horizon 5 è disponibile nelle sue versioni per Xbox One, Xbox Series X|S (Game Pass Console e Ultimate), PC (PC Game Pass e Ultimate) e Cloud (Game Pass Ultimate). Schiaritevi le idee recuperando la recensione di Forza Horizon 5.

Assassin's Creed Origins

Esiste un blockbuster più blockbuster di un Assassin's Creed, che ad ogni iterazione coinvolge almeno un migliaio di sviluppatori? In Game Pass ce ne sono due, Origins e Odyssey, ma se non avete giocato nessuno dei due vi consigliamo di partire dal primo.

Assassin's Creed Origins ha dato il via al nuovo corso action RPG della saga, quello proseguito con il Odyssey e Valhalla, e destinato a trovare ulteriore spazio nel futuro Assassin's Creed Codename Red. La storia comincia nel 49 a.C., anno in cui Bayek, protettore dell'oasi di Siwa, assiste all'assassinio di suo figlio per mano di dei membri di una misteriosa organizzazione segreta, quella che un giorno si trasformerà nell'Ordine dei Templari. Deciso a vendicarsi e ad annientare l'organizzazione che tiene in scacco l'intero Egitto, Bayek, in compagnia di sua moglie Aya, avrà modo di assistere in prima persona alla fine dell'Era Tolemaica, conoscere personalità del calibro di Cleopatra e Giulio Cesare e, soprattutto, dare vita agli Occulti, organizzazione progenitrice dell'Ordine degli Assassini.



L'Egitto di Assassin's Creed Origins si spinge dalla città di Alessandria a nord all'arido deserto Desheret a sud, dalla Cirenaica a ovest fino alla città di Menfi a est, per ben 80 chilometri quadrati. A sorreggere il gameplay ci sono il sistema di combattimento e gli elementi ruolistici che sono poi stati affinati ed espansi nei capitoli successivi. Assassin's Creed Origins è disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S (Game Pass Console e Ultimate), PC (PC Game Pass e Game Pass Ultimate) e Cloud (Game Pass Ultimate).

Mass Effect Legendary Edition

Istintivamente avremmo voluto concludere questa breve carrellata con quel blockbuster che risponde al nome di Starfield, ma l'epopea di Bethesda è ancora freschissima e certamente non necessita di essere recuperata. Restiamo tuttavia nel campo della science fiction per consigliarvi tre giochi in un colpo solo, quelli inclusi nella Mass Effect Legendary Edition.

I tre Mass Effect hanno segnato in maniera indelebile il periodo a cavallo tra gli anni zero e gli anni dieci, tenendo incollati milioni e milioni di videogiocatori fino all'epica conclusione della trilogia. Consigliamo vivamente ai più giovani tra voi di vivere la storia del Capitano Shepard e dell'equipaggio della Normandy, interamente riproposta in quest'Edizione Leggendaria in una versione fedele all'originale eppure attuale, resa preziosa da un gameplay ammodernato in alcune delle sue meccaniche e tutti i contenuti scaricabili originariamente pubblicati a pagamento.



Questi tre blockbuster d'annata dipingono uno degli universi più affascinanti e meglio caratterizzati della storia dei videogiochi, lasciandovi la libertà di influenzare la storia della galassia attraverso una serie di importanti scelte. Il gameplay, un mix tra sparatutto in terza persona ed RPG, è incastrato in una struttura di gioco troppo inquadrata per gli standard moderni, ma è ancora appagante.



Come Fallen Order, anche Mass Effect Legendary Edition fa parte della selezione di EA Play, dunque le sue versioni per Xbox One, Series X|S e PC sono accessibili solamente agli abbonati Ultimate e PC Game Pass. Per una completa operazione amarcord potete anche scaricare le tre versioni originali per Xbox 360, retrocompatibili su One e Series X|S.