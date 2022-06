Xbox Game Pass: i nuovi giochi di giugno 2022, c'è anche Assassin's Creed

L'estate di Xbox e PC Game Pass comincia in maniera tranquilla, con una line-up quantitativamente inferiore rispetto a quelle che l'hanno preceduta di recente e con una sola novità al day-one, Spacelines from the Far Out. A donarle prestigio agli occhi del grande pubblico ci pensano in ogni caso due tripla A griffati Ubisoft, che nonostante gli anni che si portano sul groppone non hanno ancora perso il loro appeal. Andiamo alla scoperta di tutti i giochi in arrivo in Xbox e PC Game Pass nella prima metà di giugno.



1 giugno

• For Honor: Marching Fire Edition (Console, PC e Cloud)



2 giugno

• Ninja Gaiden: Master Collection (Console e PC)



7 giugno

• Spacelines from the Far Out (Console, PC e Cloud) - Day one

• Assassin's Creed Origins (Console, PC e Cloud)

• Chorus (Console, PC e Cloud)

• Disco Room (Console, PC e Cloud)

Ubisoft a tutta: For Honor Marching Fire Edition e Assassin's Creed Origins

Il mese è cominciato subito alla grande con For Honor: Marching Fire Edition, già disponibile da oggi 1° giugno su console (dove è andata ad aggiornare la versione liscia già disponibile in Xbox Game Pass da un anno) e PC.

For Honor è un brutale gioco d'azione all'arma bianca con una spiccata inclinazione al multiplayer che per certi versi può essere accomunato ad un picchiaduro: il sistema di combattimento "geometrico" impone l'attenta misurazione di attacchi, schivate e parate, oltre che il rapido adattamento alle mosse avversarie per sfruttare a dovere le peculiarità di ogni lottatore a disposizione. Le star sono proprio i combattenti, provenienti da ogni epoca e luogo: dai vichinghi ai cavalieri, passando per i samurai, i centurioni, gli shaolin, gli shinobi e i gladiatori.



L'espansione Marching Fire inclusa nel pacchetto espande la già ricca esperienza di base con una nuova fazione di guerrieri provenienti dall'antica Cina, i Wu Lin, la modalità PvP Assalto, la modalità Arcade PvE e tanti affinamenti alla grafica e all'esperienza di gioco. Leggete la nostra recensione di For Honor Marching Fire Edition.

Il 7 giugno verrà invece il turno di Assassin's Creed Origins, capitolo al quale va il merito d'aver istituito il nuovo corso proseguito dapprima con Assassin's Creed Odyssey e poi con il più recente Assassin's Creed Valhalla.



La storia prende il via nel 50 a.C. e narra di Bayek di Siwa, uno degli ultimi medjay in vita. Intenzionato ad annientare un'organizzazione segreta che tiene in scacco l'intero Egitto, oltre che responsabile della morte del figlio, avrà modo di assistere in prima persona alla fine dell'era tolemaica, conoscere personalità del calibro di Cleopatra e Giulio Cesare e, soprattutto, scoprire alcuni dettagli fondamentali sulla nascita della confraternita degli Assassini, a testimonianza del fatto che il sottotitolo "Origini" non è stato scelto a caso.



Il vastissimo mondo di gioco si spinge dalla città di Alessandria a nord all'arido deserto Desheret a sud, dalla Cirenaica a ovest fino alla città di Menfi a est, per ben 80 chilometri quadrati. A sorreggere il gameplay ci sono il sistema di combattimento e gli elementi ruolistici che sono poi stati affinati ed espansi nei capitoli successivi.Assassin's Creed Origins arriverà in Xbox Game Pass accompagnato da una patch a 60fps per Xbox Series X|S, un incentivo niente male per tutti coloro che lo hanno già giocato in passato.

L'unica novità di inizio giugno: Spacelines from the Far Out

Se credete che pilotare una navicella spaziale sia difficile, allora non avete mai dovuto soddisfare i bisogni di un gruppo di passeggeri alieni selvaggi!

In arrivo al day one il 7 giugno, Spacelines from the Far Out è un gestionale co-op con funzionalità roguelike incentrato su compagnie aeree nello spazio, con navicelle sbloccabili, strambi personaggi, un alto livello di personalizzazione, sfide generate casualmente e una buona dose di fantascienza anni 60 e jazz.



Il gioco di Coffeenauts offre il Trip Generator, un sistema procedurale proprietario che genera campagne sempre nuove con tratte, destinazioni, pericoli spaziali, emergenze ed eventi dei passeggeri. Ad affiancarlo c'è il sistema Game Director AI, che a sua volta tiene conto dei progressi e delle prestazioni dei giocatori, controllando dinamicamente gli eventi in tempo reale e consentendo una transizione fluida dal gioco in singolo al multigiocatore., dal momento che l'avventura potrà essere affrontata anche in cooperativa con i propri amici.

Tutti gli altri giochi: tra ninja e mostri spaziali

Da domani 2 giugno i nostalgici del genere action potranno divertirsi con Ninja Gaiden: Master Collection, una raccolta comprendente tutti e tre i giochi della serie: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge.

Riproposti con un comparto tecnico migliorato e con tutti e i DLC inclusi, i tre capitoli offrono lo stesso livello di coinvolgimento e la medesima azione frenetica degli originali. Oltre a Ryu Hayabusa, è possibile giocare anche nei panni di Ayane, Rachel, Momiji e Kasumi, ognuna con numerosi costumi selezionabili. Volendo, è possibile creare una coppia di combattenti selezionando i propri personaggi preferiti e passando liberamente dall'uno all'altro durante il corso delle battaglie. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Ninja Gaiden Master Collection.



Il 7 giugno arriva anche Chorus, uno sparatutto spaziale che vi metterà nei panni di Nara e alla guida di Forsaken, un caccia stellare senziente alimentato da un'intelligenza artificiale.

Nel corso della campagna per giocatore singolo, dovrete affiancare la resistenza per combattere contro il Circolo e il suo pericoloso leader, il Grande Profeta, che vi sguinzaglierà contro orde di caccia stellari nemici, titaniche corazzate e ignote entità del Vuoto. Su Xbox Series X potrete godervi un comparto tecnico appositamente progettato per la next-gen, con tanto di supporto al 4K, ai 60 FPS e al ray tracing. Leggete la recensione di Chorus.



A chiudere la prima ondata del mese ci pensa Disc Room, che dal 7 giugno v'invita a indossare la massiccia tuta spaziale di un coraggioso scienziato per esplorare una brutale trappola intergalattica.

Nell'anno 2089, è comparso un gigantesco disco nell'orbita di Giove. Nei panni dell'impavido esploratore, dovrete addentrarvi al suo interno e attraversare una serie di stanze irte di pericoli, trappole e, soprattutto, dischi rotanti pronti a tagliuzzarvi a metà. Disc Room è un gioco indirizzato agli amanti delle sfide nato dalla collaborazione tra Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Terri Vellmann e Doseone.



Prima di salutarvi e lasciarvi all'organizzazione del backlog, ci teniamo a segnalare che a metà mese verranno rimossi cinque giochi. A partire dal 15 giugno non saranno più disponibili Darkest Dungeon, Dungeond & Dragons: Dark Alliance, Greedfall, Limbo e Worms Rumble. Avete due settimane per portarli al termine, in alternativa potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per procedere all'acquisto dei giochi di vostro interesse.