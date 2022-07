Xbox Game Pass: tutti i nuovi giochi in uscita negli ultimi mesi del 2022

Nel corso di questa prima metà del 2022, Game Pass non solo ha confermato il suo ruolo di primo piano all'interno dell'ecosistema Xbox, ma lo ha anche rinforzato dimostrandosi un servizio imprescindibile per qualsiasi giocatore di casa Microsoft. Il merito, oltre che dei numeri (da inizio anno sono arrivati più di cento titoli), è soprattutto della scelta di puntare forte sulle novità. Game Pass sta infatti ampiamente controbilanciando la cronica mancanza di grosse esclusive first-party offrendo costantemente ai propri abbonati nuovi giochi al day-one, come Trek to Yomi, Citizen Sleeper, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge e Sniper Elite 5, giusto per citarne alcuni.



Il resto dell'anno appare altrettanto roseo: durante l'Xbox & Bethesda Showcase dello scorso 12 giugno, il messaggio "Play it day one with Game Pass" è apparso decine di volte, a testimonianza di una strategia che sembra dare i suoi frutti. Microsoft ha concluso la conferenza confermando l'arrivo di oltre dieci giochi al day one entro la fine del 2022, ai quali vanno ad aggiungersi gli altri prodotti annunciati in separata sede dai singoli sviluppatori e i corposi aggiornamenti dei games-as-a-service già presenti nel catalogo. Ecco cosa potete aspettarvi nei prossimi sei mesi.

Un'estate apparentemente tranquilla...

La seconda metà del 2022 è cominciata in maniera assai promettente, ossia con l'arrivo di un tripla A: stiamo parlando di Far Cry 5, che il primo luglio ha seguito l'esempio di Assassin's Creed Origins e For Honor: Marching Fire Edition onorando il rinnovato rapporto di collaborazione tra Microsoft e Ubisoft.

A seguirlo, ci hanno pensato novità al day one come Last Call BBS (un gioco ricco di rompicapi in stile retrò), Matchpoint: Tennis Championships (una rivisitazione moderna del tennis basata sul realismo tattico), Escape Academy (con escape room progettate da esperti di escapisco) e PoweWash Simulator (un simulatore di pulizie). Incredibilmente gradito, inoltre, il ritorno nel catalogo di Yakuza Zero, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, che erano stati rimossi lo scorso mese di dicembre. Nei prossimi giorni arriveranno inoltre il promettente dramma familiare interattivo As Dusk Falls (19 luglio) e dal nuovo gioco del creatore di Her Story, intitolato Immortality (26 luglio).



Per il mese di agosto, invece, risultano al momento confermati tre giochi: Turbo Golf Racing (4 agosto), una sorta di Rocket League calato in un contesto golfistico; Two Point Campus (9 agosto), gestionale universitario degli autori di Two Point Hospital; Midnight Fight Express (23 agosto), un picchiaduro a scorrimento isometrico ambientato in un sottobosco criminale. Decisamente più affollata, invece, la stagione autunnale...

...e un autunno di fuoco

A giudicare dal calendario autunnale, che ricordiamo essere ancora provvisorio, abbiamo l'impressione che da qui a qualche mese avrete un bel po' di problemi con l'organizzazione del backlog. La line-up di giochi in arrivo dopo l'estate è piuttosto affollata, oltre che abbastanza variegata da poter far presa su un ampio bacino d'utenza.

Le prime date da segnare sono quelle 1° primo settembre, giorno in cui si affaccerà sul mercato Commandos 3 - HD Remaster, versione attualizzata per PC, Xbox One e Series X|S dello strategico in tempo reale ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, e del 13 settembre, che vedrà l'arrivo di Warhammer 40.000: Darktide, brutale gioco d'azione in prima persona destinato al PC e, in esclusiva console, a Xbox Series X|S. Il nuovo lavoro di Fatshark ambientato nell'universo fantascientifico di Game Workshop promette di impreziosire la formula di successo di Vermintide, fatta di brutali corpo a corpo, con una sana dose di intense sparatorie.



Il mese successivo non vi lascerà tregua. A Plague Tale: Requiem per PC e Xbox Series X|S (18 ottobre) proseguirà il viaggio struggente di Amicia ed Hugo in fuga dalla loro terra natale in un mondo brutale alterato da forze soprannaturali. I due fratelli si dirigeranno a sud, su un'isola che potrebbe celare la chiave per salvare il giovane ragazzo.

Qualche giorno più tardi toccherà invece all'attesissimo e promettente Scorn per Xbox Series X|S e PC (21 ottobre), un horror biopunk che vi accompagnerà in un intricato e labirintico mondo vivo e pulsante, in cui la carne e la tecnologia sono unite in maniera indissolubile. La ricetta dell'orrore secondo Ebb Software prevede biomi interconnessi ed esplorabili in maniera non lineare, mostri informi e puzzle di tipo ambientale che fanno leva sulle abilità e gli equipaggiamenti del protagonista. Lo stesso giorno di Scorn debutta su Xbox One, Xbox Series X|S e PC anche Persona 5 Royal (21 ottobre), un gioco - o per meglio dire, un capolavoro - fino ad oggi relegato alle sole piattaforme di casa PlayStation. Il monumentale JRPG di Atlus vanta una marcata stratificazione narrativa, che riesce a mescolare sapientemente tematiche profonde e angoscianti con i problemi quotidiani di un gruppo di ragazzi giapponesi, oltre a un impianto ruolistico profondo e di un sistema di combattimento a turni sempre appagante. I contenuti aggiuntivi dell'edizione Royal (tra cui un nuovo personaggio e il doppiaggio in italiano) impreziosiscono ulteriormente un prodotto imperdibile, di cui vi abbiamo già parlato in maniera approfondita nella nostra recensione di Persona 5 Royal. Il gioco farà inoltre da apripista per Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, che invece arriveranno sulle piattaforme Xbox e immediatamente in Game Pass nel corso del 2023.



Il 25 ottobre tocca ad High on Life per PC, Xbox One e Series X|S, nuovo strampalato shooter di Squanch Games, lo studio dei creatori di Rick & Morty, Presentato con un folle trailer durante l'Xbox & Berhesda Showcase 2022, avrà per protagonista un cacciatore di taglie intergalattico dotato di armi parlanti chiamato a fermare un cartello alieno che ha invaso la Terra. Sebbene non sia ancora provvisto di una data d'uscita precisa, ad ottobre potete aspettarvi anche Gunfire Reborn per Xbox Series X|S, uno sparatutto in prima persona procedurale con elementi GDR che i giocatori PC hanno già avuto modo di apprezzare su Steam.



È un mucchio di roba, ma non è ancora giunto il momento di tirare il fiato, dato che a novembre arriva Pentiment, gioco di ruolo si stampo storico per PC, Xbox One e Series X|S sviluppato da Obsidian Entertainment e ideato da Josh Saywer. Incentrato sullo sviluppo del personaggio, su grafiche stilizzate e su una trama che varia in base alle scelte compiute dal giocatore, Pentiment vi accompagnerà nella Germania degli inizi del 16° secolo nei panni di un abile miniatore che, nell'arco di venticinque anni, si ritrova coinvolto in una serie di omicidi presso l'abbazia di Kiersau.

Nel corso dell'autunno, in date non ancora note, arriveranno anche Slime Rancher 2, che porterà la caccia alle gelatine colorate in un nuovo mondo bigger and better, e il promettente Atomic Heart, GDR d'azione closed-world ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica degli anni '50. Il protagonista, l'Agente P-3, dovrà scoprire cosa si cela dietro un sogno utopistico nel quale i robot progettati per aiutare l'essere umano si sono ribellati ai loro creatori e degli esperimenti segreti hanno portato alla nascita di nuove e terribili specie mutanti.



Le altre cartucce di questo ricchissimo 2022 sono rappresentate da Party Animals, ambientato in un mondo ricco di animali e governato da una fisica realistica, e soprattutto da Somerville, un'avventura sci-fi a cavallo tra Another World e Inside che non a caso è stata creata in collaborazione con Dino Patti, ex-CEO e co-fondatore di Playdead. Entrambi sono ancora privi di una data, esattamente come il debutto di Valheim su PC Game Pass fissato entro la fine dell'anno (al quale seguirà il lancio del porting console nel 2023).

A tutto GaaS!

Se c'è una cosa che è stata ampiamente dimostrata in tutti questi anni, è senz'altro il mutuo beneficio che Game Pass e il segmento dei videogiochi live service traggono l'uno dall'altro. Gli abbonati tendono a tornare spesso sui medesimi giochi, dunque è importante che questi ultimi vengano costantemente supportati per tenere vivo l'interesse.



Sono diversi i titoli Microsoft destinati ad aggiornarsi durante la stagione autunnale, a partire da Grounded, gioco di sopravvivenza firmato da Obsidian, che dopo un lungo periodo in Game Preview si appresta a concedersi nella sua forma completa. A partire dal mese di settembre, potrete accedere alla Versione 1.0 ed esplorare tutto il microcosmo del giardino, battagliando con eserciti d'insetti più o meno temibili e vivendo l'intera storia della campagna. Sempre a settembre, Fallout 76 vi riporterà nella Zona Contaminata nella Pittsburgh già visitata in Fallout 3, grazie all'aggiornamento The Pitt. Qui potrete prendere parte allo scontro tra l'Unione e i Fanatici, vivendo una storia tutta nuova che vi porterà ad ottenere nuove armi, armature e altri oggetti mai visti prima nel gioco online.

A novembre prenderà il via la Stagione 3 di Halo Infinite, che introdurrà un Battle Pass con 100 tier da sbloccare e nuove mappe, modalità, oggetti sandbox, eventi narrativi, eventi frattura e miglioramenti all'esperienza. In aggiunta, vedrà il prosieguo dell'Open Beta della Forgia e il debutto della Campagna Co-Op Splitscreen in locale. Lo stesso mese avverrà anche il lancio della Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Edition, edizione estesa del celebre simulatore di volo che vedrà l'introduzione di elicotteri, alianti, aerei di linea e alcuni velivoli storici di Microsoft Flight Simulator X e Microsoft Flight Simulator 2004: A Century of Flight.

La rotta verso il 2023...

Gran bell'annata il 2022 di Game Pass, non è vero? E se vi dicessimo che il 2023 appare anche più promettente? Stando a quanto dichiarato da Microsoft, entro il mese di giugno del prossimo anno il catalogo darà il benvenuto ad uno dei giochi più attesi della storia recente, Starfield gioco di ruolo spaziale firmato da Todd Howard e Bethesda, senza dimenticare altre esclusive di peso come Redfall, declinazione in salsa multigiocatore dell'estro di Arkane Studios, e Forza Motorsport, evoluzione next-gen della simulazione automobilistica simbolo di Xbox.

E poi ancora Minecraft Legends, la versione Xbox di Valheim, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, Ark 2, Wo Long Fallen Dynasty, Ara History Untold, Flintlock, Replaced, Cocoon, Ereban: Shadow Legacy, The Last Case of Benedict Fox, Eiyuden Chronicle: Hundred Years e l'intero catalogo Riot Games per PC e mobile, da League of Legends a Valorant, con tutti i roster dei personaggi sbloccati!