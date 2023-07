Prima volta su Xbox Game Pass: tanti giochi ma bisogna saper cercare

Simbolo che incarna la filosofia videoludica di una Microsoft sempre più alla ribalta, il Game Pass è uno strumento incredibile e per certi versi pionieristico, in quanto apripista di quello che per molti sarà un passaggio obbligato nel futuro prossimo dell'industry: la svolta ai servizi. Il suo catalogo ospita ad oggi un parco titoli dalle dimensioni considerevoli, e rappresenta quindi un'ottima opzione per tantissimi utenti con la sua capacità di soddisfare palati anche molto diversi tra loro.



Ora, diciamocelo: trovarsi di fronte a una proposta così nutrita è forse ciò che un po' tutti abbiamo sognato da piccoli, quando la nostra passione per questo medium doveva essere ridimensionata a forza, centellinata controvoglia da tempi di fruizione lungamente dilatati e una mancanza di disponibilità che spesso sfociava nel pretesto per passare i pomeriggi a casa di quell'amico che - fortunato lui - possedeva l'ultimo capitolo di Tomb Raider.



Ma d'altro canto, non lo si può negare, una vastità tanto generosa - quasi senza ritegno - può anche spaventare, facendo apparire il modello classico dell'acquisto singolo come più rassicurante. E in effetti la mia esperienza da nuovo abbonato è stata caratterizzata un po' da entrambe le sensazioni. Ecco quindi il resoconto di un novizio che si affaccia per la prima volta al Game Pass, tra stupore e anche qualche (minima, ma non trascurabile) preoccupazione.

Vecchie glorie: uno sguardo filologico

Potrà sembrarvi strano, ma una delle caratteristiche che più mi ha colpito del Game Pass è la sua propensione a trasformarsi da un momento all'altro in una bellissima e ben fornita biblioteca videoludica. Non che ce ne si renda conto tanto immediatamente, vista la strabordante quantità di nuovi titoli che - quasi scalpitassero per essere scelti - non aspettano altro che infilarsi nella lista dei download. La ricerca di nuove esperienze videoludiche, o di un semplice passatempo, può volgere in un attimo nel recupero di qualche saga storica. Nel mio caso, il colpo di fulmine è stato Halo Infinite.

Nonostante l'ultimo capitolo dell'epopea di Master Chief non sia esente da criticità, la curiosità di mettere finalmente le mani su una saga sparatutto tra le più importanti di sempre era piuttosto forte. Ho deciso per questo di tuffarmi a capofitto nell'opera targata 343 Industries, scoprendo un'esperienza di gioco anche molto più piacevole di quanto le mie aspettative da neofita mi avessero fatto credere in partenza. Non sto qui a parlarvi di Infinite, del suo open world funzionale ma abbastanza scarno o del suo pregevole gunplay, quanto più di quello che ha rappresentato per me.



Ci sono aspetti del gioco che mi sono rimasti impressi, come il gameplay frenetico ma comunque ragionato, costruito intelligentemente sulla mobilità e sull'attitudine all'adattamento propria degli Spartan. Ma ancor più quel sentore di mistero che solo Cortana riusciva a evocare ogni volta che veniva menzionata, alludendo alla grande epica che soggiaceva agli eventi del presente senza però svelarne i segreti più squisiti. Tutto questo ha lasciato in me il desiderio di approfondire l'universo narrativo coniato a suo tempo da Bungie, di penetrare nelle sue atmosfere sci-fi per coglierne, seppure tardivamente, l'impatto che una saga come quella di Halo deve avere avuto nel campo degli shooter e nell'ambito della fantascienza videoludica.

Ecco che il mio occhio cade sulla Master Chief Collection, raccolta che consta dei primi 4 capitoli della serie, Halo Reach e Halo 3: ODST, (mentre Halo 5 Guardians e i capitoli di Wars si possono scaricare a parte). Sono andato così alla scoperta del grande mito di casa Microsoft, potendo mettere fin da subito a confronto due opere come il primigenio Combat Evolved e l'ultimissimo Infinite, cronologicamente tanto distanti eppure attraversate da un fil rouge che ne mette a nudo i tratti essenziali nonostante il passaggio del franchise da un team di sviluppo all'altro.



Non è un'impresa semplice, visto quanto corposa è la saga di Halo, però l'emozione è forte, unica nel suo anacronismo che ti mette davanti a opere del passato con la facilità di accesso tipica della nuova tecnologia. E se mentre scrivo questo articolo c'è una statuetta di Master Chief che imbraccia il suo MA37 di fianco a me, potete giudicare voi quanto per me sia stato significativo questo viaggio nel tempo. Potersi introdurre tanto agevolmente in un'intera cosmogonia è a mio avviso uno dei maggiori punti di forza del Game Pass, uno dei grandi meriti del servizio nel suo insieme, che forse non viene pubblicizzato nemmeno quanto dovrebbe.



Quella offerta è ovviamente una selezione parziale, ma non per questo priva di veri e propri pezzi di storia. Troviamo infatti Gears of War, la serie Forza Horizon e i titoli Bethesda, da DOOM e Quake a Fallout e The Elder Scrolls; ma anche - tramite EA Play - saghe leggendarie come Mass Effect, che è presente sia nella versione originale, sia nella remastered pubblicata da Electronic Arts nel 2021 (qui per la recensione di Mass Effect: Legendary Edition) o chicche appartenenti ad altre epoche quali Black e Mirror's Edge, pubblicati rispettivamente nel 2006 e nel 2008.

Insomma, la possibilità di ospitare intere saghe videoludiche - che potrebbe estendersi ulteriormente come dimostra l'aggiunta della serie Yakuza - e titoli cult rimasti nell'immaginario collettivo fa del Game Pass un archivio dal potenziale incredibile, utilissimo per chi volesse recuperare qualche vecchia gloria e provare a ricostruirne la filologia. Un valore sempre più prezioso in un'industria che viaggia all'incontrastabile velocità del progresso tecnologico, dove talvolta la voglia di futuro diventa spesso un alibi per tagliare i ponti con il proprio passato.

Bisogna saper cercare

Come dicevo in apertura, il primo approccio al Game Pass può essere accolto da un misto di gioia quasi fanciullesca e sbigottimento puro. Questo perché una simile mole di videogiochi può facilmente scoraggiare chi non ha le idee chiare su cosa mettere subito in download (ma sfido io chi pure le abbia a starsene lì buono e a non gongolare pensando già a cos'altro scaricare mentre si aspetta che la barra verde arrivi al 100%).

Data la vastità del catalogo devo ammettere di essere rimasto un po' deluso dalle raccolte messe a disposizione dell'utenza in quanto non riescono a circoscrivere di molto la ricerca, fallendo nel tentativo di aiutare così nella navigazione. L'unica eccezione è la sezione "presto disponibili", indispensabile per rimanere aggiornati sulle nuove uscite e potersi portare avanti con il pre-download.



Detto ciò, il Game Pass, ad un primo sguardo disattento, sembra effettivamente confermare la sua natura da cestone, con un elenco da far scorrere per minuti e minuti in un continuum di copertine che possono diventare presto un fiume di scritte e colori indistinti. Sulla cosiddetta esperienza utente si potrebbe fare di meglio: rendere più semplice cercare una certa tipologia di giochi, far comparire dei suggerimenti più pertinenti, cose del genere insomma.

D'altro canto, se ci si prende la briga di consultare con calma la lista e osservare bene le proposte presenti, ci si accorge di come il catalogo offra veramente di tutto, dai nomi altisonanti di franchise affermati come tutta la schiera di produzioni tripla A in capo agli Xbox Game Studios, a titoli dai valori produttivi senz'altro più trattenuti, ma che sanno compensare a dovere con originalità e ottime scelte di design.



Sto parlando di esperienze come Pentiment (qui potete recuperare la nostra recensione di Pentiment) e Immortality, tanto per citarne due fra le più recenti, che nella loro atipicità ribadiscono quanto il Game Pass non solo tenga salda la qualità dell'offerta complessiva, ma anzi riesca a incentivare produzioni che forse altrove avrebbero maggiori difficoltà a raggiungere il pubblico.

Andando un po' più a ritroso, invece, tra i giochi indie che hanno destato il mio interesse ci sono Tunic, un bellissimo zelda-like in isometrica dalla grafica low poly e un immaginario fiabesco raffinatissimo, e Kentucky Route Zero, letteralmente un'Odissea postmoderna mascherata da avventura punta&clicca. E con questo siamo a quattro, ma confido che a scandagliare con la giusta attenzione in lungo e in largo di piccole gemme se ne trovino parecchie, basta saper cercare: avere pazienza e non farsi prendere dalla fregola di mettere la mani sul titolo del momento. Cosa che ci riporta alla terza e ultima considerazione sull'approccio al Game Pass.

Il tempo perso a fare Binge Gaming

Analogamente a quanto i fruitori di Netflix e similari avranno sicuramente già sperimentato, anche qui il rischio di passare molto tempo soltanto per scegliere a cosa giocare è decisamente concreto e potrebbe rappresentare un rovescio della medaglia piuttosto sconveniente. Per gli indecisi cronici come il sottoscritto la cosa all'inizio non è facile da gestire: pensi di sapere a cosa vuoi giocare, inizi una partita, la consueta calma delle prime fasi di un'avventura ti risulta snervante come non mai e decidi di passare ad altro, salvo poi imbatterti nel medesimo problema.

Angosciato da questa noia impossibile da vincere, ho deciso di ripiegare su esperienze multiplayer dirette e immediate, e in questo posso dire di aver trovato la mia isola felice in Insurgency: Sandstorm, sparatutto tattico online che mira a offrire un gameplay realistico. Ma i titoli multigiocatore - per quanto di interessanti ce ne siano, uno su tutti Sea of Thieves (qui la nostra recensione di Sea of Thieves) - non sono che una parte dell'offerta complessiva, e di certo non possono rappresentare sempre la soluzione più calzante per questa sorta di indecisione esistenziale. Bisognerebbe anzi chiedersi da dove provenga proprio quest'ultima, perché ho il forte sospetto che non riguardi solo chi impiega più di dieci minuti per capire quale maglietta mettersi al mattino, ma - seppur in misura diversa - un po' tutti gli abbonati al servizio di Microsoft.



Voglio dire, la deriva del cosiddetto binge gaming esiste eccome, perché ci sono veramente tantissimi titoli e può capitare che, spinti dalla curiosità di cominciare subito una nuova avventura, si lasci a metà qualcosa di già avviato, andando a rinfoltire una lista del backlog dalla quale - lo sappiamo tutti - probabilmente non uscirà mai più.



Forse è una questione fisiologica, che ha molto più a che vedere con la nostra cultura - definita da qualcuno come appunto "dell'accumulo" - piuttosto che con il servizio in sé, che altro non fa se non rispondere abbondantemente a una semplice domanda di mercato: la voglia di fare nuove esperienze, fosse anche solo per divertirsi un po'.

Tuttavia non posso fare a meno di notare come i tempi videoludici vadano alle volte in conflitto con questa tendenza a fare manbassa di tutto quel che si può. Forse peccherà di stile, ma riprendendo la metafora culinaria con cui spesso si paragona il Game Pass a un menù all you can eat, è come se, di fronte a una tavola imbastita di leccornie e cibi stuzzicanti, iniziassimo ad abbuffarci nel tentativo di assaggiare un po' di tutto, ritrovandoci poi con lo stomaco gonfio e il rimorso di non aver apprezzato nemmeno un piatto.



Con il Game Pass stiamo assistendo ad un cambiamento tanto sottile quanto decisivo nel modo di concepire il nostro rapporto con il videogioco, e con il tempo che ad esso dedichiamo. Ne viene riscritto il rituale, la cui unicità era un tempo rappresentata simbolicamente dal totem della console mentre ora sfuma nel play anywhere di cui il colosso di Redmond ha fatto un vero e proprio cavallo di battaglia. Del resto, la facilità con cui il quick resume di Xbox ti fa riprendere esattamente dal punto in cui ti eri fermato l'ultima volta testimonia proprio come sia in atto una rivoluzione nel portare i videogiochi ai videogiocatori. E come ogni rivoluzione, ci pone di fronte a rischi ed opportunità. Sta a noi decidere cosa far prevalere.

Il consiglio che mi sento di dare a chi si approccia per la prima volta al Game Pass è proprio quello di provare a vincere l'inerzia del tutto e subito, dei tutorial accomodanti, della lentezza con cui, a volte, i titoli si fanno conoscere. Perché questa lentezza - questa noia che abbiamo sempre accettato, ma qui pare insostenibile - è parte essenziale del linguaggio videoludico: le storie devono prendersi il giusto tempo per raccontarsi, e cercare di tagliare corto può portare spesso a non coglierne appieno la bellezza. Per sfogliare il catalogo e iniziare un nuovo viaggio c'è sempre tempo; godetevi quello che state vivendo ora.