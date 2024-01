Xbox Game Pass: tanti giochi confermati nel 2024, arriva anche Activision

Il 2023 è stato un anno di grandi cambiamenti per Game Pass, che ha visto i suoi prezzi lievitare e la sua offerta rimodularsi per accogliere il nuovo piano Core. A non mutare, fortunatamente, è stata la sua tendenza a sommergere di videogiochi gli abbonati, i quali hanno sentitamente ringraziato per le grandi attenzioni che hanno ricevuto. Intanto è cominciato un altro anno, che si prospetta ricco almeno quanto il precedente: cosa possiamo aspettarci dal 2024? Facciamo il punto della situazione.

Esclusive che da sole valgono il prezzo del biglietto

La grande campagna acquisti cominciata qualche anno addietro ha cominciato a dare i suoi frutti nel 2023. Tango Gameworks ha sfornato a sorpresa il sorprendente Hi-Fi Rush, mentre Bethesda ha contribuito alla causa dapprima con Redfall, purtroppo rivelatosi al di sotto delle aspettative, e poi con il gargantuesco Starfield, che pur non rivoluzionando il genere d'appartenenza si è rivelato un prodotto estremamente solido.

Nel frattempo gli studi storici di Microsoft hanno sfornato giochi come Age of Empires 4 per Xbox Series X|S e Forza Motorsport, confermando, come se ce ne fosse ancora bisogno, che le esclusive al day one sono uno dei più grandi valori aggiunti di Game Pass.



La tendenza proseguirà nei prossimi mesi, a giudicare dalla lista dei 40 giochi già confermati per il 2024 dalla casa di Redmond. Sono diversi i first party per Xbox Series X|S e PC attesi al varco nel corso di quest'anno, a cominciare dai bramatissimi Senua's Saga: Hellblade II e Avowed, due grandi produzioni spiccatamente single player.

Ponendosi in netta continuità con il predecessore del 2017, Hellblade II di Ninja Theory accompagnerà Senua in una brutale avventura di sopravvivenza tra la mitologia e gli orrori dell'Islanda vichinga. Quanto mostrato finora ha confermato il focus sulla narrazione e la bontà della presentazione grafica, che si avvicina al fotorealismo grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5 e, soprattutto, all'abilità degli artisti di Cambridge.



Dopo le avventure microscopiche di Grounded e gli intrighi medievali di Pentiment, Obsidian tornerà al genere che ha contribuito ad elevare con Avowed, un gioco di ruolo fantasy in prima persona ambientato nell'universo di Pillars of Eternity. Non temete però, non è necessaria alcuna conoscenza pregressa per potersi godere l'avventura nelle Terre Viventi, una grande isola divisa in macro-aree dove ha trovato diffusione una strana malattia. Potete aspettarvi il classico gameplay alla Obsidian, con focus sui companion e un sistema di combattimento che chiede di abbinare spade, incantesimi, pistole e scudi per sbaragliare i nemici.



A rinfoltire il parco esclusive di Game Pass ci penseranno anche Microsoft Flight Simulatore 2024, un vero e proprio nuovo episodio con un motore fisico rinnovato, nuovi strumenti di controllo per i velivoli, un motore grafico potenziato e una miglior gestione delle risorse su disco, e Ara: History Untold, uno strategico a turni di stampo storico che promette una progressione non lineare.

Nessuno dei titoli nominati finora è provvisto di una data d'uscita precisa, ma immaginiamo che l'obiettivo di Microsoft sia quello di spalmarli per bene nel corso del 2024, magari infilandoci anche Age of Mythology: Retold, rifacimento dello storico spin-off di Age of Empires ancora privo di una finestra di lancio. A dipanare il calendario potrebbe pensarci un nuovo Xbox Developer Direct, che secondo i rumor potrebbe svolgersi alla fine di gennaio come l'edizione dello scorso anno e portare in dote anche un gioco Double Fine a sorpresa.



Nel 2024, inoltre, ci aspettiamo una bella iniezione di titoli Activision-Blizzard in Game Pass, visto che l'acquisizione da parte di Microsoft, seppur tra mille difficoltà, è stata finalmente ultimata. Ufficialmente non sono ancora stati fatti dei nomi, ma tra i vari Call of Duty, Crash, Diablo e compagnia cantante, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Siamo sicuri che gli abbonati accoglieranno di buon grado tutti i titoli del folto catalogo di Activision-Blizzard.

E le terze parti?

Belle le esclusive, ma non si vive di soli first party! Microsoft ha dimostrato di saperlo bene, a giudicare dalle numerose produzioni terze parti di spessore che sono arrivate al day one in Game Pass nel 2023, tra le quali spiccano Monster Hunter Rise, Atomic Heart, Wo Long: Fallen Dynasty e Lies of P, oltre a pregevoli indie come Sea of Stars, Venba, Cocoon e Planet of Lana.

La già citata lista dei 40 giochi già confermati per il 2024 include nomi molto attesi come S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chornobyl, che dopo i problemi riscontrati dal team di sviluppo a causa dell'invasione in Ucraina dovrebbe riuscire a vedere la luce nel primo trimestre del 2024, e ARK 2, seguito riveduto e ampliato del famoso survival game attualmente previsto per la fine del 2024 con tanto di Vin Diesel nel cast.



Ci sono poi nomi molto promettenti come il roguelike d'azione di Thunder Lotus 33 Immortals, l'action-adventure cooperativo di Stoic Studios Thunderborne, il survival horror narrativo di The Chinese Room Still Wakes the Deep e il gioco di ruolo fantasy di Rabbit & Bear Studios Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Potremmo citarne molti altri, ma siamo sicuri di non cadere in errore affermando che la produzione terze parti più attesa in assoluto è Hollow Knight: Silksong, seguito del sorprendente metroidvania di Team Cherry. Negli oltre sei anni trascorsi dall'uscita del capostipite, il nome di Hollow Knight ha visto crescere attorno a sé un'aura quasi leggendaria, che l'ha trasformato in un instant classic.



Non stupiscono affatto, dunque, la bramosia e le elevate aspettative nei confronti del seguito con protagonista Hornet, la principessa-protettrice di Nidosacro, anche perché si sta facendo più del dovuto tenendosi peraltro ben lontano dai riflettori. Attualmente non c'è una finestra di lancio ufficiale, ma confidiamo (e speriamo) di vederlo nella prima metà del 2024 o comunque non oltre la fine di quest'anno.

Quali altre sorprese?

Game Pass può ormai considerarsi un servizio maturo e avendo già subito una rimodulazione dei prezzi e dell'offerta nel corso del 2023, non dovrebbe subite altri scossoni di questo tipo nel breve-medio periodo. Ci piacerebbe tuttavia sapere che fine ha fatto il piano Friends & Family, che fino al 15 agosto 2023 è stato proposto in anteprima permettendo la condivisione dell'abbonamento tra 5 persone a 21,99 dollari al mese.



Al termine della preview Microsoft ha dichiarato avrebbe fatto tesoro del feedback ricevuto dai partecipanti al programma per studiare un'offerta da lanciare a livello globale, ma a distanza di cinque mesi da allora non ne abbiamo saputo più niente. Il prezzo potrebbe finire per essere più elevato dei 21,99 dollari testati, poiché nel frattempo Game Pass ha subito una rimodulazione verso l'alto.

Il 2024 potrebbe finalmente essere l'anno buono per il debutto del tanto vociferato dispositivo di streaming casalingo basato su Xbox Cloud Gaming, indicato internamente come Xbox Keystone. La prima versione del dispositivo, nonostante facesse a fine 2022 bella mostra di sé sulle mensole di casa Spencer, è stata accantonata per i sostanziosi costi di sviluppo e produzione che, a detta del boss di Xbox, si sarebbero tradotti in un prezzo di vendita troppo elevato per le esigenze di mercato.



Il progetto Keystone è dunque stato riavviato con l'obiettivo di trovare una soluzione in grado di conciliare adeguatamente costi di produzione e prezzo di vendita, ma il 2023 se n'è andato senza portare novità in merito: che sia il 2024 l'anno giusto per il debutto del dispositivo di streaming? In questo modo l'ecosistema di gioco di Xbox potrebbe diventare ancor più completo ed inclusivo di quanto non sia già.