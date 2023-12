Xbox One, pura potenza! 5 giochi dalla grafica incredibile anche nel 2023

Xbox Series X ha ereditato dalla sua immediata precorritrice, One X, il titolo di console più potente sul mercato, ma c'è stato un tempo in cui l'ago della bilancia non pendeva dalle parti di Redmond. Xbox One non poteva contare sulla medesima potenza bruta della diretta concorrente, eppure non ha mancato di allietare la vista e il cuore di coloro che l'hanno acquistata nella prima metà del suo ciclo vitale. Non ci credete? Dopo aver visto i giochi PS4 di prima generazione ancora oggi incredibili, ecco cinque giochi Microsoft usciti nei primi anni di Xbox One e che si difendono molto bene anche all'alba del 2024.

Ryse Son of Rome (2013)

Ryse Son of Rome sta a Xbox One come The Order: 1886 sta a PlayStation 4. Pur avendolo aspramente criticato (forse più duramente di quanto meritasse) a causa di un gameplay fin troppo lineare e un sistema di combattimento brutale ma privo di particolari guizzi, condannandolo inevitabilmente all'insuccesso commerciale, la comunità gli ha sempre riconosciuto il suo inoppugnabile valore tecnico figlio di una Crytek che all'epoca si trovava ancora in stato di grazia.

Ryse: Son of Rome è il miglior biglietto da visita che Xbox One potesse desiderare e a vederlo oggi pare incredibile che sia stato pubblicato come titolo di lancio per la console. Provate a mettervi nei panni di chi, sul finire del 2013 e dopo anni di 360, si è ritrovato davanti ad una Roma talmente ben rappresentata da accecare lo sguardo e a paesaggi scozzesi così plumbei ed imponenti da far mancare il fiato. La natura inquadrata dell'esperienza, che tanto ha fatto storcere il naso ai sedicenti puristi del gameplay, ha dall'altro lato consentito agli sviluppatori tedeschi di ottimizzare al meglio il CryEngine e spremere da una Xbox One ancora neonata tutto ciò che era in loro potere.



I compromessi sul fronte della risoluzione, che si fermava a 900p risultando inferiore al 1080p che ci si poteva aspettare da una console di nuova generazione, sono stati ben compensati da un sistema di illuminazione allo stato dell'arte e texture capaci di raggiungere sovente dei picchi di realismo assoluto. Guardate i marmi di Roma e capirete di cosa stiamo parlando.

Purtroppo, all'enorme chiacchiericcio in rete non hanno mai fatto seguito delle vendite dignitose, di conseguenza negli anni successivi Ryse: Son of Rome è stato sostanzialmente abbandonato su console, senza mai ricevere trattamenti di bellezza né su Xbox One X, né tantomeno in tempi recenti su Series X. In compenso, il prodigio tecnico di Crytek ha potuto splendere su PC grazie ad una conversione uscita nel 2014.

Forza Motorsport 5 (2013)

Da un titolo di lancio all'altro: oltre ad un'esclusiva terze parti come Ryse: Son of Rome, Microsoft ha fatto trovare ai giocatori della prima ora anche Forza Motorsport 5, che ha onorato il nome che porta non mancando di allietare gli occhi di tutti coloro che se lo sono portato a casa assieme a Xbox One sul finire del 2013.

Il salto tecnico rispetto al quarto capitolo è stato evidente anche agli occhi meno attenti e superficiali: fino a quel momento, la serie - che pure s'era sempre distinta per una componente tecnica di rilievo - non aveva mai offerto carrozzerie così scintillanti e dettagliate e un'immagine così pulita, resa tale dall'adozione della risoluzione Full HD (1920x1080p, per intenderci).



Ben conscia di quello che aveva creato, Turn 10 ha approfittato del quinto capitolo della saga per introdurre per la prima volta in assoluto ForzaVista, modalità - oggi divenuta praticamente imprescindibile - che asseconda lo spirito voyeuristico degli appassionati permettendogli di osservare ogni minuzia dei propri bolidi.

Ogni cosa ha un prezzo in ambito tecnico, si sa, dunque Forza Motorsport 5 ha dovuto sacrificare qualche elemento di contorno dei tracciati per mantenere inchiodato il framerate a 60fps, un caratteristica fondante della filosofia corsistica di Turn 10. Facendo tesoro delle conquiste tecniche di questo quinto capitolo c'hanno pensato poi gli episodi successivi ad impreziosire il colpo d'occhio alla distanza.

Gears of War Ultimate Edition (2015)

Simbolo di un'intera generazione cresciuta a pane e 360, la serie di Gears of War ha purtroppo saltato il lancio di Xbox One facendosi attendere più del previsto. Dopo aver ereditato le redini della saga da Epic Games, i ragazzi di The Coalition si sono gettati anima e corpo nella realizzazione del quarto capitolo regolare, riuscendo tuttavia anche a ritagliarsi abbastanza tempo per donare all'iconico capistipite il trattamento di bellezza che meritava.

Nell'agosto del 2015 hanno così dato alle stampe Gears of War: Ultimate Edition, dimostrando di avere tutte le carte in regola per traghettare la serie nella nuova generazione.



Pur costruito sul codice in Unreal Engine 3 dell'originale, Gears of War: Ultimate Edition è stato oggetto di un lavoro di ammodernamento grafico certosino, che si è tradotto nella totale rielaborazione dei filmati, la sostituzione dei testosteronici personaggi con dei modelli al passo dei tempi per numero dei poligoni ed animazioni, l'arricchimento delle peculiari architetture di Sera e il rimpiazzo di tutte le texture. A garantire la pulizia dell'immagine ci pensa la risoluzione nativa a 1080p, con un framerate fissato a 30fps nella campagna e libero di scorrazzare fino a 60fps nelle più esigenti, in termini di responsività, modalità multigiocatore.

Ai tempi non era affatto frequente assistere ad un trattamento così amorevole e rispettoso nei confronti di un rifacimento di questo tipo, di conseguenza. Coccolati come pochi altri, i fan hanno così potuto riscoprire le origini della saga come meglio non potevano e attendere più tranquillamente Gears of War 4, che non sarebbe arrivato prima dell'anno successivo.

Halo 5 Guardians (2015)

Anche la saga di Halo si è fatta attendere parecchio dai giocatori Xbox One, presentandosi al varco a due anni inoltrati dal debutto della nuova generazione e soprattutto dopo una disastrosa Halo The Master Chief Collection, che contrariamente all'analoga Ultimate Edition di Gears of War ha fallito nell'intento di tenere impegnata la comunità in maniera dignitosa a causa di una componente online problematica.



Quando poi è arrivato finalmente sul mercato nell'ottobre del 2015, Halo 5 Guardians ha deluso molti a causa di una campagna meno epica e soddisfacente del previsto, ma non ha tradito le aspettative di coloro che cercavano un multiplayer valido e un comparto tecnico di spessore.

Lavorando sempre al servizio del gameplay, i ragazzi di 343 Industries hanno svolto un lavoro di ottimizzazione e bilanciamento sopraffino, riuscendo a spremere tutto ciò che potevano dall'hardware di Xbox One e al tempo stesso evitare di intaccare la fruizione dell'esperienza con il pad tra le mani. Giocando ad Halo 5: Guardians è dunque possibile immergersi in ambientazioni caratterizzate da un'estensione impressionante e dalla verticalità spinta, impreziosite da un'illuminazione e una paletta cromatica sempre suggestive, nonché teatro di battaglie campali ad ampio respiro senza cedimenti al di sotto dei 60fps, tanto nella campagna quanto nel multiplayer.



Il merito, dicevamo, è di un lavoro fatto di compromessi, che visto sacrifici sia in termini di pulizia che di risoluzione, con quest'ultima che su Xbox One risulta essere dinamica con fluttuazioni tra 810p a 1080p.

Due anni dopo, Halo 5: Guardians ha poi potuto esprimere al meglio il suo potenziale su Xbox One X, dove grazie ad una patch ad-hoc ha potuto raggiungere picchi di risoluzione a 4K, a tutto vantaggio della pulizia dell'immagine, conservando tutti i suoi metodi di preservazione del framerate, sempre inesorabilmente ancorato a 60fps.

Quantum Break (2016)

L'ultimo grande acuto della prima metà della generazione Xbox One ci è stato regalato da Remedy, che con l'esclusiva console Quantum Break, ad oggi ricordato come uno dei suoi prodotti più divisivi e discussi della produzione finlandese, è riuscito a spremere dall'hardware di Xbox One più di quanto si aspettavano i giocatori dell'epoca.



Fondando la sua intera raison d'être su una commistione tra videogioco e serie televisiva, Quantum Break si è innanzitutto preoccupato di tradurre le performance attoriali in animazioni facciali di prim'ordine, centrando in pieno l'obiettivo. In tal senso spiccano soprattutto il protagonista, interpretato da Shawn Ashmore, e i comprimari portati a schermo da Aidan Gillen e Lance Reddick.

Chi ha vissuto appieno quell'epoca ricorderà senz'altro anche il resolutiongate, con i primi report che parlavano di una risoluzione 720p a fronte di quella dichiarata a 1080p. La verità è che Remedy, che si è sempre distinta per soluzioni grafiche peculiari, al tempo ha provato ad aggirare i limiti dell'hardware di Xbox One e ottenere un output a 1080p tramite una ricostruzione temporale di quattro frame a 720p con 4xMSAA, spingendo al contempo forte sul pedale dell'effettistica post-processing. Unitamente ai particellari di prim'ordine e alle spettacolare distorsioni temporali, ne è scaturita un'esperienza sicuramente un po' sporca, ma anche ad alto tasso cinematografico, ancorata a 30fps e incredibilmente esaltante dal punto di vista visivo in fase di shooting.



A mettere la parola fine al resolutiongate ci ha poi pensato l'aggiornamento per Xbox One X, che mediante una risoluzione nativa a 1440p con Temporal Upscaling (e qualche patch correttiva) ha donato all'immagine complessiva tutta la pulizia che ha sempre meritato.