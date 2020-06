Xbox Series X e PC: il Game Pass è l'arma segreta di Microsoft

Lanciato tre anni fa come un proverbiale "fulmine a ciel sereno" di metà generazione, Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento unico del suo genere: un crocevia di esperienze videoludiche di ogni genere, accessibili tramite il pagamento di un costo mensile decisamente contenuto, specialmente considerando l'ampiezza e l'assortimento dell'offerta modellata da Microsoft. Un vero punto di svolta per la divisione gaming di Redmond e per l'appeal del suo ecosistema digitale, che negli ultimi tre anni è stato rifinito e ampliato con un occhio sempre rivolto al futuro. Non è infatti difficile intravedere in Game Pass una delle risorse più importanti per l'avvenire di Xbox: un'arma di grosso calibro che avrà senza dubbio un ruolo di primaria importanza per le strategie di Microsoft durante la prossima battaglia generazionale.

L'arma segreta di Xbox

Il 28 febbraio del 2017 Microsoft annunciò ufficialmente il debutto di Xbox Game Pass, un servizio in abbonamento che garantiva ai giocatori l'accesso a una libreria digitale con oltre 100 titoli da scaricare, selezionati a partire dai cataloghi di Xbox One e Xbox 360. Definito da molti come il "Netflix dei videogiochi", il servizio divenne rapidamente una delle colonne portanti dell'offerta di Xbox, nonché uno dei nodi chiave della strategia commerciale della divisione gaming di Microsoft.



Nei due anni successivi, le tappe del percorso evolutivo di Game Pass videro non solo un ampliamento continuo della softeca a disposizione degli abbonati, ma anche l'aggiunta di due tasselli essenziali per la proposta del colosso statunitense, sia in termini di attrattiva che di portata.

A gennaio del 2018 Microsoft stupì il pubblico dichiarando che tutti i suoi giochi first-party sarebbero stati disponibili, senza costi aggiuntivi e sin dal day one, per gli utenti del servizio, mentre ad aprile dell'anno successivo venne ufficializzato il pacchetto "Ultimate", che comprendeva anche la sottoscrizione a Xbox Live Gold. Un'offerta ulteriormente arricchita nel giugno dello stesso anno, quando Phil Spencer annunciò che il Game Pass sarebbe arrivato anche su PC - con un catalogo dedicato - sia come abbonamento a sé stante (a prezzo ridotto), sia come "bonus" per gli i titolari di un'iscrizione al servizio Ultimate.



Un passaggio perfettamente coerente con le ambizioni dichiarate del progetto, portato avanti con l'intenzione di raggiungere una platea il più possibile ampia e diversificata, anche oltre i confini dell'ecosistema console di Microsoft. D'altronde la compagnia non ha mai fatto mistero della reale portata delle sue ambizioni, esprimendo a più riprese il desiderio di aprire le porte di Game Pass a tutti i videogiocatori, a prescindere dalla piattaforma posseduta.

In questo senso, Project xCloud rappresenta una dichiarazione d'intenti più che eclatante: l'idea alla base del servizio di game streaming è infatti quella di permettere agli utenti di sfruttare la libreria di Game Pass senza dover necessariamente possedere una macchina da gioco dedicata. Questo vuol dire che in futuro, stando ai piani dell'azienda, l'offerta finirà col coinvolgere non sono i possessori di dispositivi mobile e PC, ma anche quelli di smart TV e forse perfino gli utenti di altri ecosistemi console.



Quest'ultimo nodo, come intuibile, rappresenta la più grande sfida a carico del gigante tecnologico, specialmente considerando le ovvie resistenze degli altri attori del mercato. Se è altamente improbabile che xCloud raggiunga i lidi di PlayStation, l'apertura di Switch a Xbox Live (inaugurata con l'arrivo di Cuphead) potrebbe però avere risvolti inattesi, per quanto l'ipotesi di una colonizzazione dell'ibrida sia ancora piuttosto ardita.

Indipendentemente da queste incognite, è chiaro come Game Pass sia nel tempo diventato uno dei cavalli di battaglia della proposta di Microsoft, nonché un asset di fondamentale importanza per le future strategie della compagnia, specialmente in ottica di transizione generazione. Una considerazione che non riguarda semplicemente l'appetibilità dell'offerta in sé, ma la sua capacità di alimentare meccanismi di fidelizzazione estremamente efficaci, il cui successo influenza direttamente la percezione del marchio Xbox e la sua attrattiva agli occhi della community videoludica.

Presente e futuro di una scommessa vincente

Arrivati a questo punto, occorre necessariamente tirare in ballo un argomento lungamente dibattuto tra le fila della platea ludens, quello relativo all'effettiva sostenibilità di Game Pass in un'ottica puramente aziendale. In mancanza di informazioni certe circa i guadagni generati dal servizio, non possiamo fare a meno di dare credito alle dichiarazioni di Phil Spencer, che qualche tempo fa ha definito la proposta di Xbox come "un buon affare", manifestando al contempo l'intenzione di non alterarne i costi con l'arrivo della prossima generazione.



Come sempre succede quando si parla di nuove imprese, è molto probabile che la messa a regime della proposta, il suo progressivo ampliamento e la trasformazione della stessa in un attrattore riconosciuto, abbia richiesto a Microsoft un consistente investimento, sia in termini monetari che fiduciari.

A maggior ragione considerando che gli sviluppatori di terze parti coinvolti hanno a più riprese manifestato un notevole apprezzamento per i termini della collaborazione, tanto dal punto di vista economico tanto per quel che riguarda la visibilità garantita dalla "vetrina" di Xbox. A prescindere dall'incertezza degli esordi, però, è chiaro che Game Pass rappresenta la pietra angolare di una strategia a lungo termine pensata per rendere l'ecosistema di Xbox sempre più allettante, facendo tesoro di uno dei concetti chiave del marketing: l'engagement, ovvero il coinvolgimento dei consumatori. Questo è il cardine di un sistema di fidelizzazione ed espansione che Microsoft definisce "The Gamer Journey", un percorso suddiviso in tappe che vanno a comporre una sorta di spirale ascendente. Il punto di partenza è l'acquisto di un device che permetta l'accesso all'offerta di Xbox (catalogo e servizi) e di conseguenza a Game Pass, che come anticipato è ora una delle sue colonne portanti.



Promozioni a prezzo ridotto e offerte di vario genere servono proprio a rendere la proposta ancor più appetibile, con l'obiettivo di trasformare il servizio in una parte essenziale delle routine ludiche dei giocatori. La qualità dell'esperienza, caratterizzata da un eccellente rapporto costi-benefici, innesca quindi l'engagement e porta gli utenti ad esprimere la propria soddisfazione sui social, sulle piattaforme di streaming, nelle conversazioni con la propria cerchia di amici e, più in generale, finisce col fomentare l'interesse nei confronti dell'ecosistema di Xbox.



Di conseguenza sempre più persone vorranno approfittare del servizio e quindi acquistare una delle piattaforme supportare, ampliando così la portata di questo "circolo virtuoso", che finisce col favorire gli interessi di sviluppatori e publisher anche riportando in auge l'interesse per i loro prodotti.

Per delineare con maggior precisione i vantaggi di questo sistema per il futuro di Microsoft, è necessario ribadire che l'hardware (le console, per intenderci) non è mai stato una solida fonte di reddito per i colossi dell'industria, che in genere accettano di vendere in perdita per ampliare la propria utenza. Software e servizi sono dunque le principali fonti di guadagno delle compagnie del settore gaming, e in questo senso "The Gamer Journey" rappresenta il cuore di una strategia molto ben congegnata.



Stando ai dati di Microsoft, gli abbonati a Game Pass hanno tempi di gioco praticamente raddoppiati rispetto agli altri utenti, e inoltre tendono ad effettuare più acquisti tanto sullo store digitale quanto nei circuiti retail, sia per il desiderio di possedere in via definitiva i titoli testati, sia per assecondare l'evoluzione delle loro preferenze, diversificate grazie a un catalogo ricco di produzioni di ogni genere. Bisogna poi considerare il fatto che nessuno dei titoli multiplayer del pacchetto è giocabile (a buon diritto) senza Xbox Live Gold, e che l'affezione a un determinato gioco può spingere il pubblico ad acquistare separatamente DLC, pass stagionali e quant'altro.



Con 10 milioni di utenti attivi (circa un quinto dei possessori di Xbox One), appare quindi chiaro come questo investimento sul futuro del marchio Xbox sia destinato a farsi sempre più profittevole.

Come detto, l'esordio ufficiale di xCloud promette di incrementare ulteriormente i numeri del servizio, tanto che il traguardo dei "due miliardi di utenti" fissato da Phil Spencer non sembra poi così irraggiungibile, specialmente perché il game streaming è una "piattaforma agnostica", svincolata da uno specifico hardware. È chiaro che, per toccare queste cifre, le sinergie messe in campo dalla compagnia dovranno dimostrarsi nientemeno che perfette, ma è altresì evidente la bontà della rotta intrapresa. Una rotta il cui successo, vale la pena di ribadirlo, è legato a doppio filo alla soddisfazione di un'utenza sempre più esigente.



Per questo motivo è facile prevedere che il passaggio generazionale non segnerà grandi fluttuazioni qualitative per quanto riguarda il pregio di Game Pass, onde evitare che il percorso circolare di "The Gamer Journey" venga interrotto. Sappiamo che tutte le produzioni first party di Xbox (Halo Infinite, in primis) continueranno ad essere disponibili per il download sin dal day one, e Microsoft ha già confermato la prima carrellata di produzioni third party in arrivo dopo il lancio di Xbox Series X, ovvero Scorn, The Medium e Call of Sea. Titoli che andranno a rafforzare l'appeal di una delle migliori armi di Xbox per la prossima battaglia generazionale, al centro di uno scontro che - in barba agli schieramenti - già mostra un chiaro vincitore: i videogiocatori.