Xbox Showcase riassunto, tutti gli annunci: da Hellblade 2 a Fable

Hellblade 2, Starfield, Fable e anche i nuovi titoli di InExile e Compulsion Games: Xbox Games Showcase si è dimostrato un appuntamento imperdibile, con tanto gameplay, sorprese dai partner - come Star Wars Outlaws - e uno sguardo concreto al futuro del gaming di casa Microsoft. Volete conoscere tutti i giochi apparsi all'evento? Ecco un pratico riassunto per voi.

Un inizio in grande stile: da Fable ad Avowed

Pienissimo di giochi in arrivo su Game Pass al day one e di produzioni first party, Xbox Games Showcase si è aperto nel migliore dei modi, con il Fable di Playground Games.

Pervaso dall'atmosfera leggera tipica della serie, il video di gameplay è iniziato con un'intervista a Dave, un gigante appassionato di ortaggi: in realtà si trattava di un individuo non così affabile, che ha combattuto contro un'impavida guerriera. L'eroina ha sconfitto la minaccia occhialuta e si è rilassata con un pasto... proprio sugli occhiali rovinati del nemico. Non conosciamo una data d'uscita di Fable ma non vediamo l'ora di saperne di più.



Secondo titolo, secondo gioco first party. Il trailer ci ha mostrato un non morto cantare nelle paludi del Bayou. La direzione artistica era notevole e l'adozione dello stop motion ha reso la scena ancor più bella a vedersi: una giovane ha interrogato il chitarrista sulla possibile presenza di un mostro, per poi lanciarsi in un combattimento contro la creatura, con l'ausilio di un misterioso strumento. Souls of Midnight di Compulsion Games è da tenere certamente d'occhio.

Per gran sorpresa di tutti, Star Wars Outlaws, che uscirà nel 2024, è apparso all'Xbox Showcase. L'avventura open world di Kay Vess si mostrerà in un gameplay vero e proprio all'Ubisoft Forward del 12 Giugno.



È quindi arrivato il turno di 33 Immortals, un action che ci permetterà di lanciarci in scontri co-op fino a un massimo di 33 giocatori. Tra nemici standard e gigantesche divinità demoniache, i pericoli non mancheranno di certo nel gioco di Thunder Lotus Games, che farà il suo debutto nel 2024.



Payday 3 uscirà il prossimo 21 settembre e ha presenziato allo show con un video di gameplay all'insegna di scontri con la Swat, gestione di ostaggi e... rapine. Dopo l'heist game, è giunto il momento di Pesona 3 Reload, il remake dell'iconica avventura di Atlus che arriverà nei primi mesi del 2024, anche su Xbox Game Pass.

Questo video di gameplay ha lasciato spazio a un'altra anteprima in questo formato, stavolta first party: Obsidian è tornata in scena con Avowed, mostrandoci il suo mondo pieno di minacce da eliminare e luoghi da esplorare. Magie, spade, armi da fuoco: potremo spaziare tra diverse soluzioni offensive per abbattere i nostri avversari in questa esperienza ruolistica, che uscirà l'anno prossimo in data imprecisata.

Crossover, grandi ritorni e titoli atipici

Per gran sorpresa di tutti, un trailer ha annunciato il crossover tra Sea of Thieves e Monkey Island, per la serie: perché non ci abbiamo pensato prima? Vedere Guybrush Treepwood e la sua arcinemesi ci ha subito messo di buon umore. Potremo vivere questa nuova storia originale dal prossimo 20 luglio, in forma gratuita. Il trailer di Microsoft Flight Simulator 2024 ha messo in luce le nuove magie del volo, tra il soccorso di montagna, il trasporto di carichi pesanti in elicottero, e la ricerca scientifica.

Spazio è stato dato anche al DLC dedicato al film Dune per Microsoft Flight Simulator, che invece verrà pubblicato il 3 novembre 2023. Pur senza mostrarci scene di combattimento o legate alla risoluzione di enigmi, il nuovo video di gameplay di Hellblade 2, catturato rigorosamente su Xbox Series X, si è concentrato nuovamente sulla psiche di Senua, avventuratasi in una caverna oscura e accompagnata dalle voci nella sua mente. Quest'avventura in Unreal Engine 5, in arrivo nel 2024, sembra avere le carte in regola per settare nuovi standard grafici.

Nel video di Like a Dragon Infinite Wealth, abbiamo visto Ichiban destarsi in una spiaggia assolata e... completamente nudo. Nello sdegno generale, il protagonista dell'ottavo capitolo della serie, la cui uscita avverrà nel 2024, ha anche scoperto di non essere più in Giappone.



A seguito di un intermezzo dedicato a Fallout 76, è stato annunciato Path of Goddess, un nuovo action di Capcom con una leggera spolverata di tinte horror. Abbiamo assistito alle prodezze di guerrieri con strumenti di morte letali e insoliti, che hanno impiegato per abbattere le mostruosità che infestano la loro terra. Come confermato dal nuovo video di gioco, Forza Motorsport farà il suo debutto il prossimo 10 ottobre e vanta la presenza di bolidi come la Cadillac Racing V-Series.R 2023 e la Chevrolet Corvette E-Ray 2024

Dopo una parentesi dedicata a The Elder Scrolls Online Necrom e alle novità in seno a Overwatch 2, è arrivata un'altra sorpresa di Atlus. Persona 5 Tactica è uno spin-off della serie che farà la felicità degli appassionati del genere strategico e chiaramente del franchise di Persona. Uscirà il prossimo 17 novembre 2023. Un primo assaggio di Starfield ci ha poi incantato con le bellezze dell'esplorazione di pianeti, tra città futuristiche, caverne misteriose e fauna aliena.



L'action GDR arriverà il 6 settembre 2023 e ha poi passato la parola a Jusant, nuovo titolo di Don't Nod con un gameplay apparentemente atipico, basato sulle scalate di pareti rocciose. Tra sequenze in-engine e sezioni di gioco vero e proprio, Jusant sembra poggiare su una direzione artistica indovinata e arriverà nell'autunno del 2023.

Di cyberpunk e steampunk

Secret Mode e The Chinese Room hanno annunciato Still Wakes The Deep, un viaggio del brivido ambientato su una piattaforma petrolifera dalle atmosfere oscure e gli ambienti claustrofobici. Il gioco è atteso per l'inizio del 2024. Dopo il colorato trailer di Dungeons of Hinterberg, Keanu Reeves ha parlato del suo ritorno nei panni di Johnny Silverhand in Phantom Liberty, la vasta espansione di Cyberpunk 2077. Il trailer partito subito dopo ha dato spazio anche al personaggio di Solomon Reed, interpretato da Idris Elba.

Questa importante porzione inedita del titolo di CD Projekt è prevista per il 26 settembre 2023, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.



Cities Skyline 2 ha preceduto il debutto di Metaphor: Re Fantazio, ex Project Re Fantasy di Atlus il JRPG cercherà di mettere a dura prova le convinzioni dei giocatori, muovendosi su di un sottile confine tra realtà e fantasia.



A seguito dell'unveiling di Towerborne, dai creatori di The Banner Saga, Anche InExile ha meravigliato il pubblico col suo Clockwork Revolution. Il nuovo action RPG in prima persona e in salsa steampunk sembra basarsi sui viaggi nel tempo e ha fatto sfoggio di una presentazione visiva accattivante. Tra armi particolari e individui ambiziosi, il gioco first party giungerà al momento opportuno su Xbox Series X/S e PC. Phil Spencer a questo punto ha preso la parola, entusiasta per le sorprese riservate ai giocatori.

A proposito di sorprese, ha dato uno spazio alla nuova Xbox Series S di colore nero, dotata di un SSD da 1 Terabyte e venduta a 349 dollari. La console sarà disponibile dal 1 settembre. Il Deep Dive su Starfield ha quindi chiuso nel migliore dei modi un appuntamento scoppiettante, che ci ha rassicurato circa il futuro del gaming secondo Xbox. Nelle prossime ore vi proporremo un ricco video sul nuovo kolossal di Bethesda.