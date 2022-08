Xenoblade Chronicles 3: la mitologia della saga e i suoi intrecci

È trascorso soltanto qualche giorno dall'arrivo sul mercato di Xenoblade Chronicles 3, un titolo talmente coinvolgente e straordinario da essere entrato immediatamente nella classifica dei migliori JRPG degli ultimi anni (per tutti i dettagli fiondatevi sulla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3), eppure abbiamo già perso il conto delle volte in cui ci sia stato domandato se sia possibile comprenderne la storia pur non avendo giocato i precedenti capitoli della serie.



Per rispondere al ricorrente quesito dei neofiti e al tempo stesso spiegarvi dove e come si incastri il nuovo episodio all'interno della saga di Monolith Soft, abbiamo deciso di ripercorrere a grandi linee gli eventi principali dei primi due titoli. Allacciate dunque le cintura e preparatevi a scoprire la grande mitologia alla base del gettonatissimo brand nipponico!

Xenoblade Chronicles: l'eterna lotta tra Bionis e Mechanis

Pubblicato in Giappone nel mese di giugno 2010 e portato in Europa soltanto nell'agosto del 2011, il primo Xenoblade Chronicles era un titolo autoconclusivo, ed è probabile che nemmeno lo stesso Tetsuya Takahashi, al tempo, si sarebbe immaginato che questo avrebbe gettato le fondamenta sulle quali edificare una vera e propria trilogia.

Senza nulla togliere all'ottimo intreccio narrativo, le caratteristiche più interessanti del prodotto andavano senza dubbio ricercate nell'ambientazione e nella componente esplorativa, che infatti sono diventati i pilastri dell'intero franchise. Migliaia di anni prima dei fatti raccontati nel capostipite della serie, il suo mondo era abitato da due esseri mastodontici e determinati a prevalere l'uno sull'altro. Al termine di uno scontro durato diversi secoli, sia il gigante biologico "Bionis" che il titano meccanico "Mechanis" raccolsero le ultime forze rimaste per dare il colpo di grazie all'avversario, finendo per annientarsi a vicenda. Anziché estinguersi in via definitiva, la vita seppe come sempre trovare una strada, tant'è che qualche millennio più tardi le carcasse dei due colossi divennero due continenti e generarono nuove forme di vita. Tuttavia, l'eterna faida tra Bionis e Mechanis finì per coinvolgere anche i rispettivi popoli, che in un tempo indeterminato cominciarono a farsi la guerra: gli avanzatissimi e inarrestabili Mechon sviluppatosi sui resti del titano meccanico lanciarono una brutale invasione, costringendo i non del tutto inermi abitanti di Bionis a difendersi e ad allestire un fronte nella cosiddetta "Valle della Spada", il tratto di terra che legava la carcassa del gigante organico a quella del suo rivale.



Incapaci di uccidere anche un solo Mechon, a causa della scarsa efficacia delle proprie armi, gli Homs resistettero, finché un guerriero della Colonia 9 entrò in possesso di una spada portentosa e per qualche motivo in grado di tagliare in due la solida corazza dei nemici robotici. Supportato dai propri commilitoni, l'eroe Dunban respinse dunque l'invasione, ma a causa dell'immane sforzo sostenuto per brandire la leggendaria Monade riportò gravissime ferite al braccio con cui era solito impugnare l'arma.



La guerra, però, era tutt'altro che vinta. Circa un anno più tardi, i Mechon attaccarono improvvisamente la Colonia 9, uccidendo numerosi civili e costringendo un giovane costruttore di armi a impugnare la Monade al posto dell'amico Dunban.

Attraverso le inspiegabili visioni del futuro provocate dalla spada, che in mano sua sprigionava per giunta il suo vero potenziale, non solo il protagonista Shulk ebbe la meglio sugli invasori, ma in seguito alla morte dell'amica Fiora decise di mettersi in viaggio per vendicare la sua amata e al tempo stesso scoprire il segreto della Monade, che per qualche curiosa ragione sembrava destinata a essere brandita dal ragazzo. In compagnia degli storici amici, Reyn e Dunban, e altri valenti alleati incontrati lungo il cammino, senza dimenticare il misterioso veggente Alvis, l'eroe ha esplorato da cima a fondo tanto Bionis quanto Mechanis, finché durante il tragitto non ha fatto luce su di una verità amara.



Non solo la potentissima Monade era un'arma che consumava lentamente il proprio utilizzatore per consentire all'anima del malvagio creatore del mondo di poter sopravvivere, ma lo stesso Shulk apprese di essere stato scelto per ospitare l'anima di Zanza, il cui vero scopo era quello di intrappolare le vite del Bionis in un eterno ciclo di morte e ricreazione.



Decisi a spezzare la maledizione della malefica divinità, che nel frattempo aveva ripreso il controllo di Bionis per distruggere definitivamente Mechanis, Shulk e i suoi si recarono presso la Torre del Confino, dove affrontarono e sconfissero prima un discepolo di Zanza e poi lo stesso creatore dell'universo.

Raggiunto dallo spirito del veggente Alvis, che durante lo scontro finale aveva rivelato di essere egli stesso la Monade, Shulk ebbe una visione relativa a un lontanissimo passato ormai dimenticato e legato alla nostra Terra. Originariamente, infatti, Zanza era noto come Klaus, ossia un geniale scienziato del nostro mondo che averso perso fiducia nel genere umano. Dopo essere entrati in possesso di un misterioso oggetto capace di aprire porte verso altre dimensioni, l'uomo e la collega Meyneth cercarono di creare un nuovo universo, ma il fallimento del loro esperimento si concluse con la distruzione del mondo, e come risultato i due scienziati si reincarnarono in Bionis e Mechanis. Aggiungendo di essere in realtà il supercomputer utilizzato per l'esperimento, Alvis pose quindi Shulk dinanzi a una scelta estremamente importante: avendo abbattuto il perfido Zanza, il ragazzo era divenuto a sua volta una divinità e soltanto suo era il dovere di stabilire il futuro del mondo. Sentito il parere dei compagni di mille disavventure, Shulk scelse dunque di plasmare una realtà libera da vincoli divini e all'insegna del libero arbitrio.

Xenoblade Chronicles 2: la Guerra degli Aegis

Tuttavia, come svelato qualche anno più tardi dal ben più memorabile Xenoblade Chronicles 2, quella scoperta da Shulk e compagnia cantante era solo una piccola parte della verità. In seguito al terribile incidente provocato da Klaus e colleghi nei pressi di un'enorme stazione orbitante situata nello spazio, metà del suo corpo era stato risucchiato in un'altra dimensione, divenendo il maligno Zanza.

Decisamente più pacata della controparte e afflitta dai sensi di colpa per le proprie azioni, l'altra metà rimase invece nel Sistema Solare e, assunto il ruolo di "Architetto", plasmò una nuova realtà sulle ceneri di un pianeta Terra completamente devastato dal catastrofico fallimento del suo esperimento. Coperto da un mare di nuvole che nascondeva i resti della civiltà umana, il mondo che venne ribattezzato in Alrest non era poi così diverso da quello di Zanza, di cui era in tutto e per tutto il gemello: una volta entrati in contatto col mare di nuvole, i Cristalli nucleici contenenti informazioni biologiche e utilizzati dall'Architetto per ricreare la vita divennero dei titani sempre più grandi, andando col tempo a ospitare diverse forme di vita sui propri dorsi. Ciononostante, le riserve che Klaus aveva nutrito verso la razza umana lo spinsero a creare i Gladius, ossia degli esseri che avrebbero supervisionato lo sviluppo degli abitanti di Alrest, affinché non commettessero i medesimi errori del passato.



Purtroppo, le speranze dell'Architetto vennero infrante quando i nuovi individui si rivelarono peggiori di quelli che li avevano preceduti, ragion per cui, quando Amalthus scalò l'Albero del Mondo e raggiunse l'Elysium, Klaus non gli impedì di rubare i Cristalli nucleici da cui sarebbero fuoriusciti i due Gladius leggendari, Malos e Mythra. Rivedendo sé stesso nel giovane ladro, l'Architetto lasciò quindi che il mondo di Alrest seguisse il suo corso naturale, conscio che con tutta probabilità l'avrebbe atteso l'ennesima catastrofe.

Malos, il primo Aegis Mythra, il secondo Aegis

Tornato sul titano Indol, che già all'epoca ospitava il Praetorium, Amalthus attivò uno dei Cristalli nucleici trafugati e divenne il Ductor di Malos, che sciaguratamente ereditò tutto l'odio che il suo padrone nutriva verso il resto del mondo. Come risultato, quando l'Indol dichiarò guerra alla nazione di Coeia, il potente Aegis fece affondare il titano nemico nel mare di nuvole, per poi abbandonare Amalthus e dedicarsi al suo unico scopo: sterminare tutti i popoli di Alrest per preservare il mondo creato dall'Architetto.



Una volta compreso di non poter controllare il Gladius ribelle e consumato da sentimenti negativi, Amalthus affidò quindi il secondo Cristallo nucleico rubato nell'Elysium all'eroe Addam, il giovane figlio del sovrano di Torna, che dopo aver risvegliato la bellissima quanto avventata Mythra affrontò Malos in quella che passò alla storia come la "Guerra degli Aegis".

Parliamo di una battaglia che vide Addam e i suoi prevalere sull'Aegis malvagio ma non senza qualche incidente di percorso: nel disperato tentativo di annientare Malos, Mythra uccise per errore il titano Torna, condannando buona parte dei suoi abitanti. Credendo di aver distrutto il nemico e schiacciata dal rimorso, la donna creò un'altra personalità e, dopo essere divenuta Pyra, si fece sigillare sotto il mare di nuvole, affinché i terribili poteri degli Aegis potessero diventare un lontano ricordo.

Nonostante il suo cristallo nucleico avesse riportato gravissimi danni, costandogli buona parte dei propri poteri, Malos sopravvisse allo scontro con Addam e Mythra, e iniziò a nutrire qualche sospetto sulle origini del suo odio verso Alrest. Reclutato anche Jin, un Gladius che durante la guerra degli Aegis aveva fatto parte del team di Addam, il malvagio antagonista cominciò a pianificare la sua prossima mossa: recuperare l'altra Aegis per scalare l'Albero del Mondo e uccidere lo stesso Architetto. Necessitando di un Leftherian - una razza quasi estinta a cui Addam aveva affidato la custodia della sua Aegis e della sua vera spada - cinque secoli dopo Jin e Malos si servirono di un giovane cacciatore di tesori chiamato Rex per infrangere il sigillo posto su Pyra e risvegliarla. Non avendo più bisogno del ragazzino, Jin si affrettò quindi a ucciderlo ma, con grande sorpresa di Malos, Pyra lo riportò in vita donandogli metà del proprio Cristallo nucleico e divenendo la sua Gladius. In questo modo, la guerra degli Aegis che 500 anni prima aveva scosso l'intero mondo di Alrest poté ricominciare.



Nel corso di un viaggio lungo e difficoltoso, durante il quale Pyra fu costretta a risvegliare persino Mythra, anche Rex e i suoi amici scalarono l'Albero della Vita e raggiunsero la stazione orbitale in cui riposava l'Architetto, il quale racconto loro le origini dei due mondi paralleli. Spiegando di essere prossimo a sparire assieme a Zanza, che dall'altro lato del varco dimensionale stava per essere sconfitto da Shulk e i suoi, il morente Klaus intimò loro di affrettarsi a raggiungere Malos, che nel frattempo aveva allungato le mani sul più pericoloso degli Artifici: un potentissimo mecha chiamato Aion e in grado di distruggere l'intero mondo di Alrest.

Attingendo ai poteri congiunti di Mythra e Pyra, che si erano fuse per lasciare campo a Pneuma (la loro vera forma), Rex, Nia e il resto della banda ebbero quindi la meglio sull'Aegis, che questa volta venne distrutto per davvero. Mentre gli altri eroi tornarono di corsa su Alrest, la sola Pneuma decise di rimanere indietro e sfruttò l'energia rimasta di Aion per disintegrare l'Albero del Mondo e la stazione orbitale nello spazio.



Con grande sorpresa di Rex e soci, che credevano di averle perse per sempre, non solo il Cristallo nucleico nelle mani del ragazzo permise a Pyra e Mythra di ricomparire direttamente dinanzi ai suoi occhi, ma i titani di tutta Alrest si unirono - su ordine di Klaus - per formare un continente unico, dove la vita poteva finalmente prosperare.

Xenoblade Chronicles 3: il mondo unificato di Aionios

Poiché Xenoblade Chronicles e Chronicles 2 si erano conclusi con la creazione di nuovi mondi, tra i fan si diffuse ben presto la teoria che vedeva di nuovo unite le due realtà parallele nate dopo il fallimento dell'esperimento di Klaus.

Ad avvalorare la ricostruzione dei fan ci hanno poi pensato Nintendo e Monolith Soft, integrando nell'edizione rimasterizzata del primo episodio un contenuto inedito e intitolato "Futuri Connessi", dove Melia, la principessa degli Haientia che aveva fatto parte del team di Shulk, è salita infine al trono di Alcamoth. Sebbene questo sia nato in circostanze un tantino diverse da quelle ipotizzate dagli affezionati, il gigantesco Aionios in cui è ambientato Xenoblade Chronicles 3 è effettivamente il risultato del ricongiungimento dei mondi di Rex e Shulk, ma la sua storia è ambientata migliaia di anni dopo la fusione. È per questo preciso motivo che, pur trattandosi dell'episodio finale di una trilogia, Xenoblade Chronicles 3 è un titolo perfettamente autoconclusivo e avvicinabile anche da coloro che non hanno mai frequentato l'affascinante franchise di Monolith Soft. Del resto, i riferimenti ai precedenti capitoli sono minimi e sporadici, nonché concentrati nelle ultime battute della campagna, ovvero nel lungo filmato finale e in alcune sidequest del post-game.



Certo, un neofita non riuscirebbe a riconoscere i diversi luoghi tratti dai vecchi titoli, come la gigantesca spada di Mechanis o l'Uraya del secondo episodio (per tutti i dettagli su questo splendido luogo vi suggeriamo di consultare il nostro speciale sui titani di Xenoblade Chronicles 2), e soprattutto ignorerebbe i background narrativi di due personaggi secondari, poiché tratti rispettivamente da Xenoblade Chronicles e Chronicles 2. In compenso, però, la totale comprensione della travagliata storia di Noah e Miyo non richiede alcuna conoscenza pregressa, giacché l'intreccio si avvale di un cast inedito e magistralmente caratterizzato.



A ragion veduta, che abbiate o meno familiarità con la saga di Monolith Soft, al momento di iniziare Xenoblade Chronicles 3 il nostro consiglio è insomma quello di dedicarvi interamente alle vicende dei nuovi protagonisti e riflettere sui delicati temi trattati dalla più matura e coinvolgente epopea finora raccontata dallo sviluppatore nipponico, destinando al New Game+ e ai contenuti del già annunciato Expansion Pass la spasmodica ricerca di collegamenti tra la mitologia del terzo capitolo e quella dei primi episodi.

Chissà che proprio l'ottimo impianto narrativo di Xenoblade Chronicles 3, una volta conclusa la campagna principale, non possa spingervi a recuperare anche tutti gli altri titoli del brand, così da poter completare un affresco assolutamente unico nel suo genere.