Yakuza 6 e God of War: le migliori clip della terza settimana di aprile

Come ogni settimana, è arrivato il momento di crogiolarci nel disagio più puro riportando alla mente i momenti topici degli ultimi sette giorni di live. Quindi posate per qualche istante l'ascia accanto alla vostra copia di God of War, e prendetevi una pausa dalle furiose battaglie norrene rinfrancando i sensi con qualche minuto di malessere ridanciano.

Siamo certi che il buon Kratos, già in lizza per l'annuale premio "papà dell'anno", non vi serberà alcun rancore.



L'ictus di Eolo

Vessato come al solito dalle intemperanze del dio dei venti - e delle connessioni diversamente stabili - il buon Francesco Fossetti si ritrova colpito, nel mezzo di un accorato intervento, da una paralisi totale indotta digitalmente. Un malore eterico che il suo collega accoglie con ragionevole preoccupazione, manifestata però con una risata isterica accompagnata da inviti alla clip.

Gigolò nipponici

A zonzo per la Tokyo di Yakuza 6, Alessandro Bruni, nei panni del leggendario Kazuma Kiryu, prova ad esercitare le proprie conclamate doti di seduttore attentando alle grazie di una donzella dagli occhi a mandorla. Donzella che, forse intimorita dall'approccio, prima devasta una sedia con un poderoso efflato enterico, poi decide di cercare la salvezza teletrasportandosi in un luogo sconosciuto. Una storia d'amore senza tempo.

WOW!

Ancora commosso dalla qualità generale dell'ultima fatica di Sony, il meraviglioso God of War, Francesco Fossetti si lancia in un parallelismo non verbale con Horizon Zero Dawn, decantando le lodi dell'opera di Santa Monica con un'espressione di puro giubilo.

Comunicazione pseudo-linguistica

Nel cuore di un Q&A particolarmente ricco di disagio, Francesco propone la sua personale lista delle vecchie glorie videoludiche che potrebbero tornare in versione rimodernata. Un punto dell'elenco, in particolare, colpisce duramente l'immaginario del collega Alessandro Bruni, che si abbandona quindi a una serie di rantoli sconnessi ma pieni di rimandi tantrici.

Prosperità e fritture

Alle prese con il più sobrio dei minigiochi di Yakuza 6, Alessandro Bruni, fine conoscitore della lingua e delle usanze del Sol Levante, traduce al volo le parole della morbida donzella impegnata a scambiare castigate carinerie con il protagonista del gioco. La traduzione, insolitamente, comprende qualche riferimento a parenti bergamaschi appassionati di frittura. Il Giappone è uno strano posto.

Alla prossima live!