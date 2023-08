Yazuka dal peggiore al migliore: la classifica, ecco qual è il più bello

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

La saga di Yakuza si ispira ai più grandi film del genere e in ogni suo capitolo propone storie le cui radici affondano nel dramma criminale di uomini e donne alla ricerca di una giustizia molto personale. Grazie alla sua capacità di coniugare una narrativa di stampo cinematografico a un gameplay innovativo in cui non si rinuncia mai a una buona scazzottata, la serie è una delle più longeve della storia videoludica, nonché una delle più conosciute di SEGA. Nel corso degli anni, l'immaginario partorito da Toshihiro Nagoshi ha ottenuto un buon seguito anche in Occidente, a riprova del suo incredibile fascino. Ma qual è il miglior gioco della serie Yakuza?



Mentre aspettiamo i due nuovi episodi, Like a Dragon Gaiden e Like a Dragon: Infinite Wealth, a seguire trovate la classifica dei giochi della serie di Yakuza, dal peggiore al migliore, stando alle medie più alte registrate su Metacritic ed escludendo gli spin-off.

11 - Yakuza (75)

Nella posizione più bassa del podio, sorprendentemente troviamo Yakuza, il primissimo capitolo della serie. Genere azione-avventura, è stato sviluppato e pubblicato da SEGA per PlayStation 2 ed è uscito dalle frontiere nipponiche nel 2006.



La vicenda segue i passi di Kazuma Kiryu, che ha trascorso dieci anni in prigione per un crimine che non ha commesso. Vanta ottime premesse, intense sequenze di combattimento corpo a corpo e l'inserimento di diversi arricchimenti al gameplay. Non si tratta di un'esperienza priva di spigoli, ma ha posto le basi per la nascita di un filone con diverse unicità nel panorama videoludico.

10 - Yakuza 2 (77)

Yakuza 2 riprende la formula action-adventure del suo predecessore e continua a narrare le vicende di Kazuma Kiryu, che riceve una richiesta di aiuto dal suo precedente gruppo, il Tojo Clan.



Yakuza 2 riesce a proporre una storia molto intrigante, grazie anche alla presenza di alcuni personaggi chiave che mantengono sempre alta la forza del racconto (il merito è anche dell'ottima interpretazione del cast).

9 - Yakuza 4 (78)

Yakuza 4, di cui esiste anche una più recente versione rimasterizzata, è arrivato per la prima volta in Europa nel marzo 2011. Introduce nuovi - e memorabili - personaggi giocabili, senza rinunciare a una storia emozionante.

I vari protagonisti al centro del racconto hanno stili di lotta unici, che quasi incarnano il loro passato e le loro convinzioni. Ad esempio, ai colpi pesanti del furioso Taiga Saejima si affianca la danza di Shun Akiyama, molto più incline all'utilizzo dei calci. Lo scenario di gioco è impreziosito da una miriade di attività secondarie in cui l'utente può tuffarsi per ingannare il tempo a Kamurocho e staccare dalla tensione della trama principale.

8 - Yakuza 3 (79)

Yakuza 3 è stato pubblicato per PlayStation 3 in Europa nel 2010. Questa terza iterazione della serie Yakuza continua le avventure di Kazuma Kiryu da dove si sono interrotte nei precedenti titoli.



Il gioco si svolge a Kamurocho e in una location del tutto nuova che prende il nome di Ryukyu (un'area sull'isola di Okinawa). Entrambi i setting sono pieni di vita, spaccati realistici del Giappone, e come da tradizione ospitano numerose attività e minigiochi. Oltre al comparto grafico, che beneficiava della potenza di PS3, il titolo si è distinto per il suo combat system ancor più violento e curato, così come per le vicende raccontate.

7 - Yakuza Kiwami (81)

Yakuza Kiwami è il remake di Yakuza, il primissimo gioco della serie, ed è approdato su PlayStation 3 e PlayStation 4 in Europa nell'agosto 2017. Successivamente è arrivato anche su PC (Steam) e Xbox One, rispettivamente a febbraio 2019 e ad aprile 2020.

La storia insomma è quella del capostipite, ma aggiunge ulteriori dettagli, migliorando il combat system per condurlo verso le vette di eccellenza raggiunte dal mai troppo lodato Yakuza 0. Yakuza Kiwami rende giustizia al padre fondatore della saga, grazie alla sua trama ricca di tensione e al confronto tra fratelli che racconta.

6 - Like a Dragon Ishin (81)

Like a Dragon Ishin è il nome dato al remake di Ryu Ga Gotoku Ishin, uno spin-off della serie rilasciato a febbraio 2014 esclusivamente in Giappone. Like a Dragon: Ishin lo ha recentemente riproposto (febbraio 2023, ecco la recensione di Like A Dragon Ishin) sul territorio occidentale, con alcune rivisitazioni al gameplay, su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S.



Il titolo pur mantenendo la sua identità di action-adventure, è ambientato nel Giappone di metà Ottocento e vede i giocatori vestire i panni di Sakamoto Ryoma, deciso a stanare l'assassino di suo padre.

Like a Dragon: Ishin conserva la tradizionale qualità del doppiaggio, la tipica varietà di missioni secondarie inframmezzate da momenti di brillante comicità, e una rivisitazione del comparto grafico apprezzabile. Il sistema di combattimento mostra i segni del tempo (risale d'altronde a un gioco con dieci anni sulle spalle) ma la possibilità di vivere il Giappone antico "in stile Yakuza" vale da sola il prezzo del biglietto.

5 - Yakuza 5 (83)

Yakuza 5 è approdato su PlayStation 3 in Europa nel dicembre 2015 ed è sempre un componente della raccolta The Yakuza Remastered Collection, uscita nel 2019. Per questa quinta prosecuzione della saga importante è la parola novità. Yakuza 5 infatti presenta cinque ambientazioni sparse per tutto il Giappone, con altrettanti personaggi principali giocabili.

Si tratta inoltre di un titolo importante nell'epopea del Drago di Dojima, perché con la sua chiusura cominciano a mettersi in moto gli eventi del sesto capitolo, che è un po' la fine della prima era dell'IP. Il combat system di questa quinta iterazione è certamente apprezzabile, ma la ricetta ludica cominciava a mostrare i segni del tempo.

4 - Yakuza 0 (86)

Yakuza 0, uno dei maggiori motori d'innesco nell'aumento della popolarità e delle vendite del franchise in Occidente. Arrivato su PlayStation 4 in Europa nel gennaio 2017, è sbarcato successivamente anche su PC e Xbox One. La storia si svolge alla fine degli anni '80, precisamente diciassette anni prima degli eventi del primo gioco, dividendosi fra le vicende di Kazuma Kiryu e Goro Majima, entrambi coinvolti nel conflitto per l'ottenimento del cosiddetto "Empty Lot".

La fama che ha fatto guadagnare alla serie è più che meritata: nonostante qualche incertezza, infatti, Yakuza 0 ha un comparto tecnico piuttosto solido, con un combat system mai più dimenticato, ma soprattutto una storia drammatica e scritta con cura, non solo per quel che riguarda la scelta dei ritmi.



Le vicende di Yakuza 0, infatti, possono essere seguite senza difficoltà anche da chi è completamente digiuno, e sono un fenomenale punto d'ingresso per i neofiti e un meraviglioso punto di arrivo per i veterani. La stragrande maggioranza degli incarichi extra disponibili nel gioco, primo fra tutti l'amatissimo Cabaret Club, aumenta incredibilmente la longevità del titolo, regalando ore di divertimento a volontà.

3 - Yakuza 6 The Song of Life (87)

Yakuza 6: The Song of Life, nonostante il numero possa trarre in inganno, è la settima iterazione nella mainline di Yakuza. Uscito nell'aprile 2018, è successivamente arrivato su PC e Xbox One. Si aggiudica il terzo gradino del podio.

Ancora una volta, come ormai la serie ci ha abituati, sa proporre una storia accattivante, ricca di dialoghi interessanti e momenti di tensione, una degna conclusione alle vicende di Kiryu. Si tratta di un'iterazione degna di nota perché ha segnato il debutto del Dragon Engine, che ha stravolto in positivo la presentazione visiva, così come il sistema di combattimento. Lotte tese a emulare in modo più credibile le reazioni dei nemici ai colpi ricevuti hanno reso spettacolare un'esperienza ricca di cose da fare.

2 - Yakuza Kiwami 2 (88)

Yakuza Kiwami 2 è il remake di Yakuza 2 e, neanche a volerlo, occupa il secondo posto in classifica. È arrivato su PlayStation 4 nell'agosto 2018, successivamente anche su PC (maggio 2019) e Xbox One (30 luglio 2020).

Dove Yakuza Kiwami sembrava un'espansione di Yakuza 0, Kiwami 2 è più grande, più completo e più vario di Yakuza 6, il suo predecessore. Viene premiato dalla community per la sua storia, una delle più solide della saga, e i suoi indimenticabili personaggi. Ciliegina sulla torta, vanta anche una sezione narrativa inedita con Majima come protagonista giocabile.

1 - Yakuza Like a Dragon (89)

A conquistare la prima posizione è Yakuza: Like a Dragon, forse il più audace di tutta la serie, Si tratta, infatti, di un vero e proprio gioco di ruolo con combattimenti a turni (come ben spiegato nella recensione di Yakuza Like A Dragon) e ha raggiunto i nostri lidi su PlayStation 4, PC, Xbox One e Xbox Series X/S nel novembre 2020, arrivando successivamente anche su PlayStation 5.

L'aggettivo audace calza a pennello per questo tiolo, che non solo stravolge con coraggio una formula consolidata con anni di release periodiche, ma introduce un nuovo protagonista, Ichiban Kasuga, al posto del celebre Kazuma Kiryu. Parliamo di un individuo molto lontano dalla leggenda della Yakuza, tanto nell'aspetto, quanto nel carattere. Dopo essere stato incarcerato per 18 anni, Ichiban ha un sogno in apparenza semplice e quasi infantile: diventare un "eroe" e scoprire il motivo per cui è stato tradito. Premiato da pubblico e critica, questo capitolo della saga risplende per diverse ragioni. Rilegge in maniera tanto geniale quanto comica il concetto di mestieri, catturando l'energia caratteristica di Yakuza senza rinunciare alla componente ruolistica. Come se non bastasse, la trama è ricca di momenti memorabili, nonostante alcuni combattimenti siano eccessivamente lunghi e la curva di difficoltà di tanto in tanto si impenni, costringendo a un po' di farming e spezzando così i ritmi narrativi. Ad ogni modo, non vediamo l'ora di ritrovare Ichiban nel prossimo Like a Dragon Infinite Wealth.