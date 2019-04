Yoshi's Crafted World: un viaggio nella fantasia

Per viaggiare non servono sempre particolari risorse. Non è indispensabile avere il portafoglio zeppo di banconote, né interi giorni o settimane di tempo libero. A volte, senza troppe pretese, basta sfruttare un po' della propria immaginazione, chiudere gli occhi e alzare l'interruttore dei sogni. In fondo era ciò che facevamo tutti, prima di diventare "grandi". Beninteso, anche senza chiudere gli occhi: alzi la mano chi da piccolo, durante l'ora di educazione artistica, non è mai stato spronato dal maestro a dare libero sfogo alla propria creatività per riprodurre con mano, alla bell'e meglio, i luoghi dei propri desideri, magari usando qualche oggetto di scarto recuperato in casa.



È la classica attività, quella del fai-da-te scolastico, che successivamente, crescendo, tende a perdere una ragion d'essere. Salvo il fatto che un videogioco, di recente, ci ha ricordato che gironzolare con la fantasia, sfruttando anche solo una manciata di materiali poveri, può essere bellissimo anche avendo qualche anno in più sulle spalle. Su Everyeye.it avete letto la recensione di Yoshi's Crafted World e questo è un tour fotografico attraverso alcuni dei suoi mondi da favola. Nel caso ve lo steste chiedendo, non preoccupatevi: per l'occasione, il biglietto lo paghiamo noi. Con il contributo del buon Yoshi, ovviamente.

Scatti di fantasia

Ma bando alle ciance, è ora di partire. E per viaggiare, si sa, è sempre buona cosa affidarsi a un mezzo di trasporto rapido e puntuale. Per iniziare, in accordo col nostro amico dinosauro, abbiamo pensato di mettere insieme una piccola locomotiva a vapore. Innanzitutto perché in tal modo non toccherà a noi guidare: penseranno a tutto i ragazzi di Good-Feel, gli ottimi "bricoleur" di Yoshi's Crafted World. E poi perché per comporlo basta davvero pochissimo.

Non serve altro che non sia qualche vagone dalle pareti di cellulosa, un pistone messo davanti a mo' di cabina, uno spago per unire i vari pezzi e un paio di batterie, all'interno, per mettere in moto il tutto. Stare sul treno scaccia i brutti pensieri della vita reale: saltellando sulla sua cima, l'aria fresca carezza la nostra pelle e quella in feltro del sauro verde, e in più il panorama in lontananza rilassa la vista. È il conforto di una semplicità fatta di una fila di alberi in stile origami, qualche nuvola bianca sospesa a mezz'aria con un filo e un cielo azzurro dalle infinite sfumature.



Il convoglio si ferma nel Paese della Primavera, nei pressi di un tipico sentiero di campagna. Il sole bacia il paesaggio, perciò scendiamo volentieri a fare due passi. I prati, di un verde brillante, sono costellati di cespugli cartacei, composizioni floreali fatte di nastrini, rampicanti che s'inerpicano su una lattina di bibita gassata. Fra l'erba spunta pure una pecorella sagomata, sul cui vello svolazza una farfalla dalle ali giallorosa.

Certo, guardando con più attenzione è difficile non notare che il nostro cammino altro non è se non l'accostamento di qualche confezione di caramelle, o di chissà quale cibo zuccherino. Senza contare che anche dietro il librare di quella stupenda farfalla si cela un trucco: è infatti mossa da un Tipo Timido, furbescamente nascosto dietro la figura di quell'ovino troppo immobile per essere "in carne e lana".



Quei birbanti degli Shy Guy si divertono un mondo a governare la flora e la fauna di Crafted World. Lo dimostra anche Giungla Giocosa, la tappa successiva del nostro giro turistico. Lasciamo il trenino alla stazione per avventurarci là dove il pericolo è in agguato, essendo questa una zona ricolma di animali selvaggi e dispettosi. La bestia che incute più timore di tutte è il coccodrillo, col suo testone sporgente dall'acqua e le fauci di carta stagnola inquietantemente in vista.

Basta però osservarla al rovescio per rendersi conto di come l'apparenza, talvolta, possa ingannare. La bocca del rettile non si alza per sua volontà, bensì tramite un meccanismo a elastico tirato dai soliti birichini in maschera bianca. Sono senza dubbio loro: non c'è sfocatura dell'immagine che tenga!



Per quanto il treno sia un mezzo piuttosto comodo, Yoshi sa bene che per raggiungere le mete successive sarà necessario adoperare un trasporto diverso, che sia in grado di solcare i mari dell'Isola Yoshi senza problemi. Prima di cercare un'imbarcazione, potrebbe essere utile sostare da qualche parte per fare rifornimento. Un cartello ci avverte che una certa Città delle Ombre dista a pochi chilometri da dove ci troviamo: con un nome così, cosa mai potrebbe andare storto?

Tutto, in effetti. Non facciamo in tempo a scendere per strada che subito un pupazzo di pezza armato di ascia ci corre incontro, neanche fosse Pennywise. Fortuna vuole che la luce di quella lampadina, unica oasi nel buio più assoluto, sembra respingerlo quel tanto che basta per prendere ciò che ci serve e poi darcela subito a gambe.



Giungiamo infine nei pressi dell'Arcipelago in Bottiglia, dove il caro dinosauro scova finalmente la tanto agognata barchetta a vela. È evidente che sia un cartone del latte pitturato, con due fiammiferi al posto dell'albero e del bompresso e un piccolo cannone laterale, che si aziona non appena Yoshi colpisce quel grosso bottone in plastica gialla al centro della nave: d'altronde è importante potersi difendere quando si ha a che fare coi temibili "Pirati Timidi".

La traversata, comunque, si rivela calma e piacevole, cullata dalla brezzolina e dalle onde di un mare che sa tanto di acqua minerale in vetro. D'un tratto il clima si fa gelido, dal mare cominciano ad affiorare delle lastre di ghiaccio - che tanto sembrano pezzi di polistirolo - e in lontananza non è difficile scorgere anche dei pinguini. Ci mettiamo quindi in cerca di un posto per passare la notte al calduccio. Quella grossa balena-graffettatrice ha gli occhi simpatici, ma Yoshi non ci tiene vestire i panni del Pinocchio della situazione.

Alla fine optiamo per un più confortevole igloo, all'ingresso del quale dorme anche un orso polare che ha l'aria rassicurante - come quasi ogni cosa nel platform di Nintendo e Good-Feel. Basta guardarlo: è palesemente un fantoccio di legno, con tanto di chiodini all'altezza delle giunture.



Per concludere la nostra avventura, abbiamo pensato di fare le cose in grande, di andare là dove i comuni mortali possono arrivare soltanto con la fantasia. Stavolta Yoshi ha preparato un trasporto d'eccezione: un missile che porta per direttissima alla Stazione Spaziale.

Nella galassia di Crafted World si respira così tanto stupore che al nostro amico linguacciuto non servono neppure casco e tuta d'astronauta per fare un giro all'aperto. Fermi su una cometa di carta trascinata dal fil di ferro, possiamo ammirare da vicino le celebri costellazioni del Categnaccio e del Gabbiano, nonché un paio di pianeti che dondolano appesi a delle cordicelle. Una vista mozzafiato, come quelle che solo i videogiochi più attenti al fattore creativo sanno restituire.



Finito il viaggio, non ci resta che passarvi la parola: quali sono i vostri mondi preferiti in Yoshi's Crafted World? Se vi va, scrivetecelo nei commenti!