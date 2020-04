Yoshitaka Amano: l'artista che ha disegnato Final Fantasy

È difficile rimanere indifferenti di fronte alle opere d'arte di un autore unico e peculiare come Yoshitaka Amano. Le sue illustrazioni sono pitture permeate da afflati onirici e cavallereschi, attente al dettaglio ma agili e leggere nelle forme, in grado di catturare irrimediabilmente lo sguardo di chiunque leggesse le riviste videoludiche degli anni '90. Queste ultime, spesso avare di informazioni relative all'autore rafforzavano la carica misteriosa e mistica di quei disegni.



Chi, come il sottoscritto, è cresciuto amando l'arte dell'intrattenimento giapponese attraverso i canoni estetici più convenzionali e commerciali, ricorda molto bene il primo incontro con le sue rivisitazioni monocrome e sfuggenti di Cloud e Sephiroth, così diverse dalle leggibili e spigolose matite ufficiali di Final Fantasy VII realizzate da Tetsuya Nomura. L'arte di Amano, ormai pittore riconosciuto e stimato nei circuiti più raffinati, fu per la saga di SquareSoft un contrafforte indispensabile nell'epoca "primordiale" del videogioco, quel ponte necessario a colmare il vuoto immaginifico tra fruitore e schermo televisivo. E così, attraverso i suoi segni, impacciati ammassi di pixel si trasformavano in efebici principi ingioiellati dalle bizzarre armature, mentre scarne mappe bidimensionali diventavano solenni città dalle esotiche cupole colorate, creando suggestioni là dove il videogioco non poteva ancora arrivare.



I primi passi: L'esperienza in Tatsunoko

Yokohama, Giappone, anni '60. Come tutti i bambini della sua generazione, anche Amano rimane stregato dall'enciclopedica produzione di Osamu Tezuka ma a differenza della maggior parte dei giapponesi scopre e assorbe anche l'arte sequenziale made in USA, innamorandosi delle tavole a fumetti del seminale Neal Adams.

L'autore newyorkese, fondamentale per l'evoluzione grafica di Marvel e DC Comics, fu un faro per la formazione artistica del giovane Amano, oltre che cruciale per il suo primo e precoce ingaggio lavorativo. A soli 15 anni visita lo studio della neonata compagnia d'animazione Tatsunoko, facendo colpo sul presidente Tatsuo Yoshida, che lo piazza subito al tavolo da disegno come character designer. Il battesimo del fuoco avviene con l'anime "Mach GoGoGo" ( conosciuto in occidente come "Speed Racer").



L'esigenza primaria della serie, esprimere "senso di velocità" col minor numero possibile di frame, diventa lo stimolo artistico che porta Amano a produrre disegni e bozze incredibilmente dinamici. I progetti su cui si adopera successivamente, celebri serie come "Time Bokan", "Kyashan", "Hurricane Polymar", "Tekkaman" e "Gatchaman", plasmano il marchio di fabbrica dello studio, uno stile super-eroistico fortemente influenzato proprio dalle longilinee pose del sopraccitato Adams.

Inoltre appone il suo timbro anche su "storie di insetti, l'orfano Utch"( in Italia, "le avventure dell'ape Magà"), toccante favola animata che nonostante l'apparente piglio infantile nasconde atmosfere cupe, drammatiche e violente. Mentre lavora in maniera incessante per Tatsunoko, Amano studia diverse scuole d'arte per arricchire il suo tratto. È in questo periodo che si avvicina ai grandi artisti della secessione viennese come Gustav Klimt, esponenti della pittura russa quali Lèon Bakst e alla tradizionale stampa artistica giapponese degli Ukiyo-e. Sentendosi in parte imbrigliato in un ruolo che raramente porta alla luce le sue tavole, Amano nell'82 lascia Tatsunoko per dedicarsi ad una vivace produzione da freelance. Inizia ad illustrare copertine per romanzi fantasy, come "Guin Saga" (Kaouru Kurimoto), "Elric di Melnibonè"(Michael Moorcock) e sopratutto "Vampire Hunter D" (Hideyuki Kikuchi). Evidenti, in questi pezzi, le influenze dell'imprescindibile illustratore fantasy Frank Frazetta, al quale si ispira per composizioni e colorazione.

Non riesce comunque a tenersi lontano dall'animazione, come attesta l'oav sperimentale "Angel's Egg"(1985), dove il celebre Mamoru Oshii plasma le surreali creazioni di Amano in un flusso animato straniante ed ipnotico. Sempre nell'85 collabora alla realizzazione della prima trasposizione anime di Vampire Hunter D, lavoro di cui però non è particolarmente fiero. Solo 15 anni dopo, grazie all'apporto registico di un fuoriclasse come Yoshiaki Kawajiri, l'universo decadente del vampiro D troverà una versione cinematografica soddisfacente per Amano, con il film animato "Bloodlust" (2000).

L'ascesa: Final Fantasy

Nel 1987 Hironobu Sakaguchi realizza "Final Fantasy". Come narrano le leggende, di fronte ad una SquareSoft sull'orlo della bancarotta, la prima iterazione della serie risultò un efficace tentativo di riscatto ed un successo commerciale incredibile, al quale contribui attivamente anche Yoshitaka Amano, legando per sempre la sua arte alla celeberrima saga.



L'autore ricorda con grande soddisfazione il periodo in forza a Square come main artist. Nonostante le limitazioni tecnologiche delle prime console, Amano era costantemente sbalordito dall'adattamento dei suoi complessi lavori in piccole manciate di pixel, riconoscendo un enorme talento nei grafici in forza alla software house.

Oltre a collaborare per altri prodotti come "Front Mission", Amano resta nel ruolo di character designer per ben sei capitoli di Final Fantasy, dipingendo indimenticabili personaggi che ancora oggi, dopo innumerevoli rivisitazioni e rimaneggiamenti, continuano a preservare le caratteristiche ideate dal maestro di Yokohama. Nel primo capitolo tratteggia l'iconico mago dal volto nascosto ed il solenne Warrior of Light.

Nella seconda e terza uscita sviluppa nemici ricorrenti come il chimerico Behemoth e l'infuocato Bomb, mettendo poi mano al design delle ancestrali evocazioni ancora oggi cruciali nella serie Square: dalla sensuale e arabeggiante dea del ghiaccio Shiva al massiccio satiro infuocato Ifrit, passando per i draghi Bahamut e Leviathan, fino ai misteriosi Odin e Ramuh, tutti gli "Eoni" più rappresentativi sono nati dai suoi acquerelli. Col quarto capitolo le caratterizzazioni di Amano lasciano il segno: il dualismo fra luce e ombra ci consegna l'ambivalente eroe Cecil, insieme all'imponente antagonista Golbez, un colossale cavaliere nero con influenze di Lucasiana memoria.



Ma è Final Fantasy VI il vero capolavoro dell'autore: nelle illustrazioni soffocanti metropoli vagamente steam-punk incorniciano personaggi immortali come Terra, leggiadra fanciulla dalla perlacea bellezza e Kefka, istrionico e coloratissimo villain, tra i più amati della saga. È interessante notare come, a fianco dei disegni canonici, Amano realizzasse anche buffe versioni super deformed dei vari Locke, Sabin e compagnia, quasi a ironizzare sulle loro fattezze in game.

Con l'arrivo della settima fantasia finale, nel '97, terminò per Amano il ruolo di lead artist. L'avvento dei poligoni e della CG portò Square a considerare il giovane Tetsuya Nomura, già in forze alla compagnia in qualità di monster designer, come l'artista più adeguato a veder tradotti i propri bozzetti in figure tridimensionali (vi consigliamo di recuperare il nostro speciale studio tour su Testuya Nomura). Amano non abbandona però totalmente la saga, continuando a dipingere splendide illustrazioni di corollario per i capitoli principali e a idearne i loghi, come la celeberrima meteora di Final Fantasy VII.



Al di fuori di Square Enix le collaborazioni di Amano in ambito videoludico sono pochissime. Meritevole di menzione è il peculiare rpg a episodi "El Dorado Gate" di Capcom, uscito per Dreamcast fra il 2000 ed il 2001. Nel titolo le illustrazioni dell'artista venivano utilizzate spesso in-game, sfruttando i suoi schizzi per rappresentare i nemici in battaglia.

La consacrazione: le collaborazioni con l'occidente

A cavallo del nuovo millennio e con Final Fantasy sulla cresta dell'onda in occidente, la fama di Amano cresce esponenzialmente, permettendogli di sfoggiare i propri lavori in prestigiose mostre internazionali e di stringere rapporti con figure di spicco dell'intrattenimento statunitense. Partecipa ad esempio al film cyberpunk "New Rose Hotel" di Abel Ferrara come attore ed incontra editor fumettistici che gli aprono le porte di DC e Marvel comics.

Nel 2000 lavora a quattro mani con Neal Gaiman, producendo la novella illustrata "Sandman: The Dream Hunters", tratta dal celebre fumetto sul re del sogno Morfeo. Per questo lavoro vince importanti premi (Eisner Awards tra tutti) e nomination ai prestigiosi Hugo Awards. Il sodalizio con Gaiman si estende poi con "The return of the White Duke", serie di illustrazioni sci-fi con protagonista il camaleontico David Bowie. Infine, sempre in ambito comics, Amano elabora per Marvel comics, coadiuvato da Greg Rucka ai testi, l'affascinante racconto illustrato "Elektra e Wolverine: Redenzione".

Successivamente l'autore fonda il proprio studio d'animazione, Devaloka, con l'intento di produrre il film in CG Zan, purtroppo rimasto incompiuto. L'opera viene alla luce comunque con uno splendido artbook e scampoli del progetto originale sono visionabili in un breve trailer.



Nel 2016 la festa di presentazione di Final Fantasy XV diventa per Square Enix l'occasione per riallacciare i rapporti coi vecchi "padri" della saga, compreso l'inossidabile Sakaguchi e lo stesso Amano.

Durante la celebrazione viene infatti presentato l'ultimo parto dell'artista, il gigantesco affresco "Big Bang", attraverso una vorticosa clip in computer grafica che risulta una delle più efficaci traduzioni tridimensionali della sua arte, sempre così liquida e sfuggente.