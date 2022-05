Da Yurukill a Trails from Zero, i nuovi giochi NIS America in uscita

Come ad ogni cambio di stagione, nelle ultime settimane il publisher NIS America ha tenuto un nuovo Press Tour virtuale, durante il quale abbiamo potuto osservare da vicino i titoli che esordiranno su console e PC tra la primavera e l'estate 2022. Mettendo da parte Prinny Presents NIS Classics Vol. 2, che ricordiamo raggiungerà i negozi il 14 maggio, e la versione completa di Disgaea 6 (per maggiori informazioni vi suggeriamo di recuperare la recensione di Disgaea 6 per Nintendo Switch), è tempo di scoprire anzitempo tutte le nuove avventure che potremo vivere nel corso dei prossimi mesi.

Yurukill: The Calumniation Games

Inizialmente previsto per il 10 giugno 2022, di recente è stato comunicato che il lancio di Yurukill: The Calumniation Games su PS4, PS5 e Nintendo Switch avverrà soltanto il prossimo 8 luglio, in quanto lo sviluppatore G.rev e il publisher nipponico IzanagiGames si sono ritagliati del tempo extra per elevare la qualità complessiva del prodotto.

Come specificato nello speciale sui nuovi titoli di NIS America, quello confezionato da G.rev è un gioco d'avventura davvero particolare, in quanto mescola elementi tipici dei bullet hell a una narrazione in stile visual novel. A proposito della storia scritta imbastita da Kawamoto Homura, famoso autore del manga intitolato Kakegurui: Compulsive Gambler e disponibile anche in Italia grazie all'editore J-POP, abbiamo appreso che il protagonista Sengoku Shunju è stato accusato di aver provocato un incendio in cui hanno perso la vita 21 persone, ragion per cui durante la vicenda sarà costretto a lottare per la propria libertà e a raccogliere delle prove che possano dimostrare la sua innocenza. A tal scopo, il sospettato dovrà far coppia con uno dei cinque "Prigionieri" e affrontare le attrazioni proposte dallo Yurukill Land, un bizzarro e isolato parco dei divertimenti: in caso di riuscita, i crimini commessi dai team chiamati Mass Murderers, Death Dealing Duo, Crafty Killers, Sly Stalkers e Peeping Toms verranno perdonati e cancellati, ma se al contrario questi dovessero fallire le prove che li attendono, i parenti delle vittime - che non a caso fungeranno da carnefici - otterranno vendetta per coloro che hanno perso.

Durante le sequenze prettamente narrative, Yurukill: The Calumniation Games prevede la raccolta di prove e testimonianze che possano aiutare il protagonista a far luce sulla verità, nonché risolvere gli enigmi e i puzzle proposti di tanto in tanto dalla campagna.



Le attrazioni del parco dei divertimenti, invece, trasformeranno la visual novel in un frenetico shoot 'em up, i cui combattimenti potrebbero mettere a dura prova persino gli appassionati di bullet hell. Assumendo i tratti di uno space-shooter, Yurukill: The Calumniation Games trascinerà infatti i giocatori in estenuanti boss fight, che stando a quanto scoperto dovrebbero essere delle fantasiose rappresentazioni delle battaglie coi carnefici.

Fallen Legion: Rise to Glory & Fallen Legion Revenants

Già disponibili su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, i titoli della serie Fallen Legion approderanno su PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S il prossimo 26 agosto. Intitolata semplicemente "Fallen Legion: Rise to Glory / Fallen Legion Revenants", la collection non si limiterà a includerà delle conversioni in scala 1:1 degli action RPG già apprezzati su altre piattaforme, ma vanterà una carrellata di contenuti inediti sviluppati appositamente per questa sfarzosa riedizione. Se per esempio in Rise to Glory potremo vestire i panni di un nuovo personaggio giocabile di nome Aleister, Revenants accoglierà invece un combattente chiamato Revenants. Non solo l'enhanced port di Fallen Legion Revenants consentirà agli utenti di selezionare il livello di difficoltà e offrirà loro un nuovo sistema studiato per potenziare ulteriormente i membri del party, ma il sistema di combattimento ribilanciato si tradurrà in scontri molto più veloci di un tempo, anche grazie a nuove meccaniche di attacco quali le "Catene del Mana".



Durante la presentazione è stato inoltre specificato che Revenants includerà una vasta gamma di armi aggiuntive e colpi di grazia da padroneggiare, affinché chiunque abbia già una certa familiarità col prodotto possa comunque sentirsi incentivato a rivivere l'avventura di Rowena e Lucien.

Dal momento che la componente narrativa dei due action RPG verrà ampliata con l'introduzione di nuovi scenari e altrettanti boss, agli occhi dei neofiti la collection rappresenterà insomma un'occasione imperdibile per sposare la causa di Cecile, giovane principessa di un impero in rovina e determinata a ripristinare lo status quo (per maggiori dettagli recuperare la recensione di Fallen Legion: Rise to Glory), nonché tuffarsi a capofitto nell'epopea di Lucien e Rowena, i cui destini intrecciati li porteranno a sfidare un mago malvagio e disposto a tutto pur di realizzare i propri piani meschini.



Con più di venti finali diversi e tutta una serie di nuovi epiloghi, entrambe le storie si baseranno sulle scelte compiute dagli utenti e si presteranno a un dilettevole fattore rigiocabilità che siamo certi farà gola a tutti gli appassionati del genere.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 3

Mentre l'imminente Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 si appresta a condurre i nostalgici e le nuove generazioni di giocatori nei mondi di Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound e ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman, NIS America ha fissato al prossimo 2 settembre l'appuntamento con la terza raccolta della collana, che ricordiamo includerà due autentici cut quali La Pucelle: Ragnarok e Rhapsody: A Musical Adventure. Lanciato originariamente su PlayStation 2 e in seguito portato anche su PSP, La Pucelle: Ragnarok è un gioco di ruolo strategico ambientato in quel di Paprica, un regno che secondo la leggenda verrà prima o poi flagellato dalla rinascita del cosiddetto "Dark Prince". Protagonisti della vicenda sono la giovane Prier e suo fratello Culotte, due sterminatori di demoni appartenenti al gruppo noto come "La Pucelle" e determinati a ripristinare l'equilibrio tra luce e oscurità: la coraggiosa sedicenne vorrebbe infatti diventare la Vergine Immacolata che secondo un'antica profezia si opporrà al fedele servitore dell'angelo caduto Calamity e salverà l'intero regno di Paprica dalla distruzione.



Per celebrare l'approdo su Switch e PC, NIS America ha annunciato che la nuova versione di La Pucelle: Ragnarok includerà una tonnellata di contenuti extra, una manciata di personaggi giocabili provenienti dall'universo di Disgaea (tra cui Laharl, Etna, Fionne e un buffissimo Prinny), una colonna sonora rinnovata e ampliata, e non per ultime delle meccaniche assenti su PS2, come ad esempio il sempre gradito viaggio rapido.

Pubblicato nel lontano 1998 sulla prima PlayStation, anche Rhapsody: A Musical Adventure è un gioco di ruolo di stampo tattico, nonché l'episodio apripista del franchise di Marl Kingdom. Ricordato come uno dei primissimi titoli di Nippon Ichi Software a presentare il tipico stile artistico degli anime giapponesi, sul piano narrativo il prodotto ruota attorno alla burattinaia Cornet, un'allegra fanciulla abituata a cantare, suonare il corno e curiosamente dotata della capacità di comunicare con le marionette, non a caso il suo migliore amico è un simpatico fantoccio di nome Kururu.

Perdutamente innamorata di Ferdinand, un bellissimo principe che nelle prime fasi del racconto viene maldestramente trasformato in una statua di pietra dalla strega Marjoly, Cornet farà quindi di tutto per liberare l'amore della sua vita e annullare l'incantesimo malriuscito. Sfortunatamente NIS America non ha menzionato alcun contenuto extra, ragion per cui sospettiamo che la nuova edizione di Rhapsody: A Musical Adventure si differenzierà dall'originale soltanto per la presenza di una grafica più nitida.

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Il nostro resoconto si conclude col titolo più interessante dell'intero showcase. Bramato per oltre un decennio dai fan occidentali della saga, The Legend of Heroes: Trails from Zero raggiungerà il nostro lato del globo il prossimo 30 settembre, allo scopo di raccontare i patemi della città-stato di Crossbell.

Geograficamente collocata tra due grandi potenze come l'Impero Ereboniano e la Repubblica di Calvard (di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki), che vorrebbero entrambe rivendicarne la sovranità assoluta, la piccola ma avanzatissima nazione di Crossbell è sempre stata al centro di disordini e tensioni politiche. In seguito alla misteriosa morte del proprio fratello maggiore, il protagonista Lloyd Bannings viene assegnato alla Sezione Speciale di Supporto (SSS), ovvero un dipartimento della polizia che si occupa di incarichi speciali. Coadiuvato da Elie McDowell, Randy Orlando e Tio Plato, il detective alle prime armi indagherà sui sindacati criminali di Crossbell e soprattutto salverà una misteriosa bambina da un culto secolare che vorrebbe rovesciare la fede dell'intero continente di Zemuria. Assunta la tutela della piccola KeA, i componenti della SSS rimarranno insomma invischiati in un'epopea epica e assolutamente indispensabile per comprendere appieno i fatti raccontati nel recente Trails of Cold Steel IV (a proposito, siete a un click di distanza dalla recensione di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV). Nota in Giappone col titolo di "Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki Kai", la riedizione per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch del GDR originariamente lanciato su PSP nel 2010 vanterà una resa grafica migliorata e delle texture in HD, che quantomeno sul piccolo schermo della console ibrida di Nintendo potrebbero anche mascherarne l'età.

Al pari degli altri capitoli della saga già disponibili su PS4, poi, la remastered includerà la tanto apprezzata "Modalità High-Speed", grazie alla quale gli scontri e l'esplorazione della città assumeranno un ritmo frenetico e mai tedioso. Trattandosi di un titolo del 2010, il sistema di combattimento a turni potrebbe non presentare alcune delle meccaniche proposte dalla tetralogia di Trails of Cold Steel, ma gli attacchi simultanei della SSS e le altre diavolerie escogitate a suo tempo dal team di Nihon Falcom dovrebbero comunque soddisfare i palati degli appassionati di Active Time Battle.