Zelda Tears of the Kingdom e la lingua dei segni italiana dei videogiochi

La comunicazione va oltre il suono. Si veicola anche con immagini, espressioni, segni. È una forma di comprensione intima e profonda quella che si trasmette attraverso lo sguardo, la mimica facciale, la gestualità. Richiede infatti un'attenzione al dettaglio e al particolare decisamente maggiore di quella imposta dal solo ascolto dei fonemi. Ecco perché anche per le persone udenti la lingua dei segni (LIS) è "un arricchimento di esperienze", capace di offrire "nuovi modi di comunicare", come sostiene fermamente Natalia Colombo.



Vincitrice nel 2018 del Concorso Miss Deaf International, è lei la madrina di una iniziativa encomiabile: in collaborazione con l'ENS (Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi), con il Comitato Giovani Sordi Italiani e con il supporto di Nintendo Italia, Natalia ha creato un vocabolario LIS per i videogiochi, un glossario di termini nella lingua dei segni che permette alle persone sorde e a quelle udenti di comunicare con parole appartenenti all'universo fantasy. Grazie all'indispensabile contributo di Luca Falbo, interprete LIS e CODA (figlio di genitori sordi), ho avuto il piacere di approfondire con lei le origini e le prospettive di questo bellissimo progetto che, partendo da Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, mira a espandersi il più possibile all'interno del panorama videoludico.

Nel segno di Zelda

"Il progetto è nato insieme a mia sorella." - mi dice Natalia - "Come Luca, anche lei è udente, ed è una CODA. Mia sorella è un po' più grande di me, e sin da bambine chiacchieriamo tramite i segni. Ci accomuna la passione per il mondo dei videogiochi, che però non possiede uno specifico vocabolario LIS.

Ed ecco che abbiamo pensato di creane uno noi, dal momento che sono tantissime le persone sorde appassionate di gaming". Di per sé quello del videogioco è un medium molto accessibile per i non udenti, considerata la presenza di sottotitoli e l'importantissimo ruolo che giocano le immagini e l'art design all'interno dell'esperienza interattiva. "Quando ero molto piccola" - continua Natalia - "guardavo mia sorella giocare con il Game Boy Advance.

Natalia Colombo e Luca Falbo

All'inizio non capivo bene tutto ciò che vedevo, però mi colpivano molto le immagini. E così mia sorella ha iniziato a spiegarmi tutto sui giochi in cui si stava cimentando. Mi sono subito appassionata e ho deciso anche io di scoprire questo mondo. Abbiamo iniziato a comunicare sempre di più tra di noi, narrandoci le nostre rispettive esperienze con i giochi, ovviamente tramite la lingua dei segni. Tra tutti i titoli, The Legend of Zelda è quello che mi ha colpito di più. Apprendevo attraverso le sue immagini, ne guardavo le forme e imparavo. Con i segni ho cominciato a dare i nomi a ciò che vedevo. Ora mi piacerebbe diffondere a tutti questo bellissimo modo di comunicare".

Come nasce una parola nella lingua dei segni

Il processo di creazione di un nuovo segno equivale fondamentalmente all'ideazione di un neologismo, come in qualsiasi altra lingua. Nel caso del LIS, in assenza di suono, la radice della parola (che in linguistica equivale al significato fondamentale del termine) consiste in un gesto. È sicuramente molto istruttivo comprendere come si dà forma a un vocabolo nella lingua dei segni. Ce lo spiega Natalia con estrema chiarezza.

"The Legend of..." "...Zelda"

"In LIS noi tutti abbiamo un nome. Ad esempio, il mio segno-nome ha la forma delle mie labbra, quindi diviene un mio elemento distintivo. Questo segno può essere legato pertanto alle caratteristiche di una persona, o al suo comportamento, affinché un individuo risulti pienamente riconoscibile. Per le parole di fantasia il procedimento rimane pressoché il medesimo. È sufficiente osservare magari il movimento e i tratti di un oggetto o di una persona, e trasmetterli attraverso il segno. Passiamo a un esempio pratico, legato alla parola Magnesis di Breath of The Wild. Si tratta del potere che permette di attirare a sé alcuni elementi di metallo. Ne consegue che, in virtù della sua funzione, il suo gesto rappresentativo consiste in una mano che dà l'idea di attrarre un oggetto.

Per identificare una persona, invece, basta carpirne le caratteristiche fisiche. Da questo punto di vista, Zelda ci facilita il compito. Il gioco è infatti molto ricco di dettagli, e ogni personaggio o popolo possiede dei propri caratteri unici, come un naso più lungo, i capelli pettinati in un certo modo, la forma delle orecchie. La rappresentazione in gesti di questi tratti si tramuta nel segno. Facciamo un altro esempio pratico. La valuta principale di Zelda è la Rupia, che è una parola indiana. Per questo ho chiesto a un'amica sorda indiana qual è il segno di Rupie nella sua lingua, e l'ho utilizzato a mia volta."



Per la composizione del glossario dedicato al gioco, Natalia si è avvalsa anche del coinvolgimento delle comunità dei sordi di altri paesi. Dall'india è arrivata sino al Giappone, la terra natale di The Legend of Zelda. "Ho chiesto a un amico giapponese che segno viene utilizzato nel Sol Levante per il nome Zelda" - prosegue Natalia - "In Giappone però usano la dattilologia, perché la lingua possiede una scrittura differente rispetto alla nostra. E allora in Italia ho scelto di segnare il nome della principessa con la lettera Z, connettendomi all'iniziale della parola.

C'è stato insomma uno scambio di informazioni tra le comunità dei sordi di differenti paesi. Abbiamo in fondo tutti la stessa passione per i videogiochi, ma modi diversi di segnare".



Attualmente il vocabolario creato per The Legend of Zelda è già piuttosto vasto e le parole che potete vedere nel video in cima all'articolo sono solo una piccola parte dell'intero glossario. D'altronde, come già anticipato, questo progetto è soltanto un punto di partenza: non ambisce solo ad ampliare e aggiornare la lista di termini appartenenti all'universo di Zelda, ma anche a coinvolgere altre serie videoludiche.

La comunicazione visuale

La scintilla d'ispirazione è stata accesa dalla saga Nintendo per un duplice motivo. Come già emerso dal racconto di Natalia, The Legend of Zelda è un gioco che si basa moltissimo sulla comunicazione visiva. Il mondo parla costantemente al giocatore tramite l'art design, a volte senza pronunciare una singola parola. Tutto merito non solo della direzione artistica, ma anche della gestualità e dell'espressività dei personaggi, le cui movenze (alcune volutamente accentuate) facilitano la comprensione del loro stato d'animo. La seconda ragione è connessa al protagonista, Link.

L'Hylian non parla, come ben sappiamo, e in un certo qual modo, ci confessa Natalia, questa caratteristica lo rende un eroe che le persone non udenti sentono particolarmente vicino. Si crea così con Link un legame maggiormente empatico. Questo non significa, beninteso, che il protagonista non possa parlare, allo stesso modo di come potrebbero fare alcune persone non udenti. La particolarità e la forza della connessione con Link risiede nella sua lingua di stampo universale, fatta di espliciti movimenti del corpo, di sua mimica facciale: è una forma di comunicazione più diretta, che sotto certi aspetti può rappresentare un valore aggiunto anche per i giocatori udenti.



"Noi persone sorde" - sottolinea Natalia - "siamo molto legate alle espressioni proprio perché non sentiamo. Per i giocatori udenti un titolo come Zelda, con la sua forte espressività trasmessa da gesti e movimenti, è più intenso, perché è possibile sentire e vedere al tempo stesso. C'è nel gioco una doppia immersione, più completa".

L'accessibilità al giorno d'oggi

Come già accennato, quello dei videogiochi è un medium piuttosto fruibile senza troppe rinunce per gli utenti sordi, anche in virtù della presenza dei sottotitoli. C'è però ancora margine per migliorare ed è per questo che ho chiesto a Natalia quali potrebbero essere le successive evoluzioni all'interno del settore per massimizzarne l'accessibilità: "Si potrebbe lavorare sulle vibrazioni" - mi ha risposto.

"Attualmente, quando c'è qualche rumore nel gioco, il pad a volte vibra. E quindi già questa feature mi aiuta tantissimo, perché mi permette di percepire specifiche emozioni. Ora c'è uno stimolo maggiore rispetto al passato, quando simile caratteristica non era ancora stata implementata nei controller. Sarebbe bello però se la vibrazione fosse diversificata in base al tipo di rumore o di suono. Ad esempio, sarebbe stimolante avere una specifica vibrazione per il terremoto, un'altra per una porta che si chiude e così via. Non sempre la stessa. È vero che a volte troviamo nei giochi alcune vibrazioni differenziate, ma perlopiù si tratta di tremolii standard. Su questo fronte, si potrebbe fare di più, magari in futuro. Un altro aspetto da tenere in considerazione sono le espressioni. Oggigiorno molti giochi, specialmente quelli tecnologicamente più avanzati, le implementano già a dovere, ma sarebbe utile per noi se fossero magari accompagnate da una gestualità maggiore, per rendere i personaggi meno statici. Inoltre, nei giochi online sarebbe sicuramente un gran vantaggio avere la possibilità di utilizzare una funzione di videochat, oltre a quella semplicemente testuale".



E a proposito di testi, anche il modo in cui è scritta una frase e come viene rappresentata dai sottotitoli favorisce una comprensione più cristallina. L'uso del maiuscolo e dei punti esclamativi, ad esempio, aiutano a capire con che tono è formulata un'espressione, e possono persino fornire informazioni che permettono ai non udenti di intuire cosa sta per accadere.

Abituarsi a vedere

Espressioni facciali e gestualità: una forma di comunicazione che, inevitabilmente, dipende dall'avanzamento tecnologico. Rispetto ai videogiochi di qualche anno fa, sono stati compiuti dei grandi passi in avanti. I personaggi non sono più statici e il distacco tra gli eroi di pixel e gli utenti si assottiglia sempre di più. Così facendo, i giocatori sordi possono provare le stesse emozioni delle persone udenti.

Anche a questi ultimi si rivolge il progetto di Natalia: "vorrei che la lingua dei segni non fosse solo per i sordi. Del resto è una lingua, quindi è una fonte di arricchimento, un altro modo di comunicare. Perché sentire solamente è diverso. Sentire anche con gli occhi creerebbe maggiore inclusione. Il segno permette di accorgersi di un numero superiore di dettagli all'interno del videogioco. I segni allenano gli occhi. E le persone udenti usano di meno gli occhi. Credo che dovremmo abituarci di più a vedere".