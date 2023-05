Zelda Tears of the Kingdom vs Breath of the Wild: non sono uguali!

Il gioco più atteso dai fan della grande N, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, è finalmente approdato su Nintendo Switch per riprendere l'avvenuta di Link e Zelda iniziata sei anni fa con l'uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (per tutti i dettagli sul nuovo episodio vi suggeriamo di consultare la nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom). Trattandosi di un sequel diretto, la nuova creatura di Eiji Aonuma presenta tanti elementi in comune col titolo precedente, ciononostante abbiamo individuato tre importanti differenze fra Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

La mappa è divisa in tre strati

Chiunque abbia giocato The Legend of Zelda: Breath of the Wild ricorderà che questo presentava una mappa open world pressoché sconfinata, che tra sacrari, segreti e altri contenuti opzionali poteva facilmente tenere impegnato il giocatore per alcune centinaia di ore.

Per ovvie ragioni, l'immensa Hyrule esplorata in Breath of the Wild è stata inclusa anche in Tears of the Kingdom, seppur con qualche cambiamento: nonostante le coordinate siano rimaste le stesse, gli insediamenti e gli altri luoghi che abbiamo visitato e imparato a conoscere a partire dal 3 marzo 2017 non sono del tutto identici a come li ricordavamo, in quanto il miasma ha sconvolto la morfologia di Hyrule, componendo le terre e contaminando le bestie di tutto il regno. Se le montagne, i fiumi e gli elementi di Breath of the Wild sono quindi rimasti dove li avevamo lasciati, innescando al passaggio un forte senso di déjà vu, i paesaggi presentano insomma non poche differenze rispetto al passato.



Va comunque sottolineato che la nuova avventura di Link è ambientata solo in parte nella mappa originaria di Breath of the Wild, giacché la superficie ereditata dalla precedente iterazione della serie è solo uno dei tre strati che compongono il pantagruelico mondo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. A

seconda delle circostanze, la nuova proposta di Nintendo ci condurrà infatti nelle tetre profondità del sottosuolo, per poi trascinarci sulle suggestive isole sospese nel cielo che aspettano soltanto di essere esplorate.

Vecchi e nuovi poteri di Link

Allo scopo di diversificare il gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom da Breath of the Wild, il team capeggiato da Eiji Aonuma ha ben pensato di dotare l'eroe di Hyrule di poteri sorprendenti e mai visti prima, che appunto sostituiscono quelli utilizzabili nell'avventura precedente.

Rinvenuta all'interno del Sacrario della Rinascita in cui lo stesso Link aveva riposato per cento anni, l'introduzione della Tavoletta Sheikah in Breath of the Wild donava all'impavido guerriero Hylian la capacità di controllare la mappa di Hyrule, attivare i Colossi Sacri e le Torri Sheikah, e soprattutto garantiva l'accesso a quattro portentose Rune. Inserita nella tavoletta tramite la Pietra Guida del Sacrario di Ja Bashif, la prima runa creava delle bombe radiocomandate che, oltre ad essere letteralmente infinite, potevano essere fatte esplodere a distanza. Sbloccabile per mezzo della Pietra Guida del Sacrario di Mau Ona, il Kalamitron permetteva a Link di sollevare e spostare qualsiasi oggetti metallico, inclusi i tesori nascosti sui fondali marini, e spalancare grandi porte che altrimenti non avrebbe potuto aprire. Ottenibile grazie alla Pietra Guida del Sacrario di Wa Modai, la Runa Stasys consentiva invece di arrestare il moto di determinati oggetti e persino dei nemici, affinché Link potesse colpirli per accumulare energia cinetica da liberare non appena il tempo avesse ricominciato a scorrere. Ultima, ma non per importanza, la Runa Glacyor, inserita nella Tavoletta Sheikah attraverso la Pietra Guida situata nel Sacrario di Toumi Soke, accordava la capacità di creare colonne di ghiaccio per difendersi dagli attacchi nemici, avanzare in orizzontale sulle cascate o anche per sollevare cancelli e oggetti galleggianti.



In Tears of The Kingdom i poteri sbloccabili e utilizzabili con il braccio destro di Link sono cinque. Ultramano è quello più rappresentativo: permette di afferrare dalla distanza tutti gli innumerevoli oggetti interattivi, ruotarli a piacimento e collegarli tra di loro alla pressione di un apposito tasto, così da dar vita a strumenti e marchingegni dalle funzioni più disparate, alcuni utili per gli spostamenti, altri per assaltare i forti nemici. Non mancano ovviamente creazioni assolutamente assurde, nate dalla creatività degli utenti. E chissà quante follie dovremo ancora vedere!

Lo Schematrix è un'abilità che rappresenta una sorta di evoluzione dell'Ultramano, ed è pensata per velocizzare il processo di creazione. Una volta ottenuta, il gioco memorizzerà le nostre costruzioni più recenti per permetterci di realizzarle con un solo tocco, ed inoltre potremo anche recuperare alcuni schemi che - previa la disponibilità dei materiali necessari - ci daranno modo di dar forma al volo a mezzi decisamente elaborati.



Così come Utramano, anche Compositor permette di collegare due oggetti, ma in questo caso si tratta di Armi e Scudi. Tramite questa abilità potremo unire le lame, le mazze, le lance, frecce e qualsiasi altro strumento offensivo e difensivo con molteplici oggetti, dalle rocce ai fiori, passando per utili congegni Zonau, le cui funzioni sono assai diversificate. Così facendo non solo ripareremo l'arma nell'inventario, ma ne incrementeremo anche il potere, senza considerare i numerosi effetti elementali che potremo applicare.

Ascensus è un potere decisamente utile per velocizzare gli spostamenti. Grazie ad esso, Link può emergere da qualsiasi superficie solida posta sopra di lui, a patto che non sia troppo in alto. È un ottimo modo per minimizzare i tempi delle nostre esplorazioni e anche per scovare dei furbi escamotage e sfruttare così il level design a nostro vantaggio.



Chiude il quadro dei poteri Reverto, il talento che permette di riavvolgere il tempo relativo di un singolo oggetto selezionato. Sulle prime, la sua utilità è legata prevalentemente alla risoluzione di enigmi, ma un suo sfruttamento più avanzato gli dà modo di essere efficace anche in combattimento, magari rispedendo al mittente un colpo mortale o una palla chiodata.

Le abilità in Breath of the Wild e in Tears of the Kingdom - SPOILER

Oltre alle capacità conferite dalla Tavoletta Sheikah, in The Legend of Zelda: Breath of the Wild il coraggioso Link poteva guadagnare quattro ulteriori poteri speciali sconfiggendo i nemici che infestavano i Colossi Sacri.

Se il Vortice di Revali permetteva di creare una potente corrente ascensionale per risparmiarsi qualche arrampicata, l'Egida di Daruk innalzava attorno al guerriero Hylian un impenetrabile scudo che lo proteggeva da qualunque tipo di attacco, mentre la Furia di Urbosa scatenava una pioggia di fulmini che, oltre a stordire persino gli avversari più coriacei (come ad esempio i Lynel), provocava loro una marea di danni. Attivabile a discrezione dell'utente nel menu delle "Cose importanti", la Preghiera di Mipha proteggeva infine Link dalla morte e, in caso di sconfitta, gli faceva recuperare tutta la salute perduta, aggiungendo cinque cuori bonus alla sua riserva di energia. Dopo essere stato utilizzato, però, questo potere impiegava la bellezza di 24 ore (o soltanto 8 minuti nel Castello di Hyrule), motivo per cui non era possibile abusarne. Anche in Tears of The Kingdom Link è in grado di ottenere talenti aggiuntivi, legati alle capacità di quegli antichi saggi che, in passato, si opposero alla forza distruttiva di Ganondorf. Si tratta di poteri che evocano lo spirito dei compagni dell'Hylian, e che si sbloccano man mano proseguendo nell'avventura, quindi se non volete alcuna anticipazione, non proseguite oltre nella lettura. Il patto con Tulin, il saggio del vento, crea una forte corrente orizzontale che concede a Link la capacità di proiettarsi in avanti e coprire maggiori distanze in planata.



Il patto con Sidon, saggio dell'acqua, genera una temporanea barriera acquatica protettiva; se si effettua un attacco quando si è avvolti dalla protezione, l'onda d'urto danneggia anche gli avversari dalla distanza. Il patto con Riju, saggia del fulmine, produce un campo elettrico che coinvolge tutti i nemici: se si colpiscono i bersagli avvolti dal bagliore, il danno viene moltiplicato. Inoltre, Il talento di Riju può rivelarsi molto utile durante l'esplorazione del sottosuolo, perché aiuta a mappare - in maniera non convenzionale - le zone più buie per un tempo limitato, mostrando avvallamenti, rilievi e, in generale, aiutando l'orientamento.

Il patto con Yunubo, saggio del fuoco, trasforma il tondeggiante amico di Link in una sfera rotolante che infligge ingenti danni al bersaglio. Oltre alle sue indubbie capacità offensive, lo spirito di Yunubo può essere usato per rompere pareti rocciose o concentrazioni di minerali, così da semplificare il recupero di risorse senza necessariamente dover usurare le armi in dotazione. Infine, il patto con Mineru, saggia dello spirito, ci permette nientemeno che di controllare un Golem, salendo sulle sue spalle.



Lenta ma potente, la creatura - al di là della discutibile efficacia in combattimento - si dimostra particolarmente utile durante l'esplorazione del sottosuolo, sia perché resiste alle cadute, sia perché è immune agli effetti del miasma, quindi ci dà l'opportunità di attraversare i fiumi della corruzione senza subire danni. Attenzione però, perché il suo utilizzo è legato alle batterie Zonau.



Si conclude qui la nostra panoramica sui talenti di Link in Breath of The Wild e in Tears of the Kingdom. Lo spazio dei commenti è tutto vostro: raccontateci quali sono i vostri poteri preferiti.