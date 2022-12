Zero Comico: il primo e ultimo videogioco di Aldo, Giovanni e Giacomo

C'è un'intera generazione di lettori che ha aperto questo articolo sapendo precisamente quanto siano "buone" le cadreghe. Aldo, Giovanni e Giacomo sono tra i pilastri della comicità italiana della fine degli anni ‘90, un trio che ha reso indimenticabili le serate di un intero paese, grazie a battute che ancora oggi - in maniera più o meno consapevole - vengono utilizzate nel quotidiano. Al tempo questo collettivo della risata era così famoso da aver spinto Medusa Games, una branca di Medusa Film, a realizzare un titolo costruito sui suoi sketch. Stiamo parlando di Zero Comico, il primo (e ultimo) videogioco ispirato ai personaggi di Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti (qui potete leggere la nostra recensione di Il Grande Giorno).



Lo chiariamo subito: era brutto. "Ma brutto brutto brutto né". Eppure crediamo sia giusto ricordarlo, raccontarlo e anche un po' celebrarlo, soffermandoci sulle sue caratteristiche costitutive, dalla storia fino al (terribile) gameplay. D'altra parte si parla di un caso assai particolare e non necessariamente noto a molti connazionali appassionati di videogiochi.

"Con 30.000 lire il mio falegname lo faceva meglio"

La nostra storia ha inizio durante i primi anni novanta. In Italia la gente ride per palpatine, dialetti e battute politiche, finché nel '95 - sul palco di uno spettacolo corale intitolato il Circo - salgono tre nuovi figuranti che si fanno chiamare Aldo, Giovanni e Giacomo. Da qui l'alba di un successo che, tra i Corti e il programma televisivo Mai dire Gol (sono i tempi di personaggi come i Bulgari, i Sardi, Nico e i suoi Fratelli e Tafazzi), non ha fatto altro che crescere in modo esponenziale. All'alba del terzo millennio, il trio finisce per surclassare qualsiasi concorrente, battendo persino i Cinepanettoni e lo storico duo Boldi-De Sica.

Al botteghino, Storti, Baglio e Poretti, incassano miliardi delle vecchie lire e competono con pellicole del calibro de La Vita è Bella. Ma nel 2001, dopo i grandi successi al cinema, al teatro e in televisione, dopo Tre Uomini e una Gamba, Così è la Vita e Chiedimi se sono Felice, arriva il loro primo e vero fallimento: il videogioco Zero Comico, ambientato in un futuro alternativo dove la Terra è nelle mani di un regime tecnocratico totalitario che obbliga le persone a vivere dentro le loro case, divenute bunker sotterranei.



L'unico modo di svagarsi è guardare la televisione. E proprio attraverso la TV, Aldo, Giovanni e Giacomo, vengono contattati da una fonte che illustra loro come opporsi a questa sorta di ipnosi collettiva che soggioga il pianeta: il trio dovrà attraversare i livelli del sistema interno e sconfiggere Pdor, il fantomatico capo della federazione. L'originalità della produzione per PC è certamente da ricercarsi in un trama che, almeno sulla carta, appare un tributo ragionato alla storia dei videogiochi: man mano che procedono nei livelli infatti i protagonisti si imbattono in delle sezioni dedicate a diversi titoli iconici. All'inizio ad esempio sono chiari i riferimenti a Pacman, Arkanoid, Space Invaders e Pitfall, e nel corso dell'avventura sono palesi i tributi a Super Mario, Donkey Kong, Monkey Island e perfino a Resident Evil e Street Fighter. Nel quarto livello si passa a Doom e Alien e nell'ultimo c'è spazio addirittura per Tomb Raider. A parlarne, insomma, si potrebbe pensare al matrimonio perfetto ma, visti i pesantissimi inciampi del gameplay, l'esperienza ludica assomiglia quasi a una tortura proibita dalla Corte europea per i Diritti dell'uomo.

Le animazioni e le interazioni dei personaggi con l'inventario obbligano il giocatore a un rallentamento biblico e spesso a sperimentare delle situazioni inattese, superabili soltanto sviluppando un amore per l'autolesionismo o il gusto per l'incastrarsi tra uno zoccolo di gnu o una vertebra di moffetta, così da non poter più né scendere né salire.

"Troppi ricordi, non ce la faccio"

Zero Comico è un prodotto che ha comunque un suo senso d'esistere: farci ridere. A volte non ci riesce e in alcune occasioni persino le battute dei protagonisti, forzate e tirate all'eccesso, risultano pesanti, soprattutto quando spolverano i classici stereotipi, si pensi al robottino giapponese che fa le foto o al seno esagerato di Lara Croft. D'altra parte il trio ha costruito il suo successo su di una comicità melodrammatica che si ricollegava al pensiero quotidiano e non su battute che degeneravano nello sconcio.

Insomma, anche questo elemento fortemente caratterizzante del gioco, non si è rivelato all'altezza delle aspettative. Zero Comico in ogni caso era destinato a un pubblico preciso: i fan italiani del magico trio. Per questo motivo, è difficile che un patito di Aldo, Giovanni e Giacomo possa arrivare a disprezzarlo. L'obiettivo del gioco era quello di far scattare nell'utenza "l'effetto wow" derivante dal poter controllare i suoi beniamini.



Gli stessi sviluppatori non si sono presi troppo sul serio e lo si capisce in ogni momento dell'avventura, dall'onolevole fantasmino Jappo di Sol Levante "glande patlia di videogiochi", sino allo struzzo che attraversa una stanza di tigri per non essere mangiato. Ciò che Zero Comico fa bene è il portare alla mente un'altra caratteristica fondante della comicità del trio: la nostalgia.

In questa melma di poligoni i tre geni della risata non hanno il pretesto di insegnare una qualche importante lezione a coloro che li controllano. Sono infatti i protagonisti di un viaggio nei ricordi, sia del mondo videoludico, sia di quelli legati alle loro stesse opere. Alla fine del gioco, il mondo infatti viene salvato da Tafazzi e il suo famoso sketch, che è proprio lui, con la sua semplicità assoluta, a rappresentare lo "zero" comico. Il videogiocatore, che fortunatamente potrebbe essere nessuno di voi, dato che il titolo è ormai introvabile, ha così delineato una piccola, quasi impercettibile morale, basata sulla risata, la memoria e soprattutto una grande verità: non è importante che tu sia un crotalo o un pavone. L'importante è che se vuoi fare un videogioco, me lo dici prima.