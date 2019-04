"L'amore ai tempi di COD" è il nuovo video dei The Pills

Continua la collaborazione tra PlayStation Italia e i The Pills, che dopo il divertente video sui giochi online che ha visto la partecipazione di Florenzi tornano su YouTube con un secondo filmato dedicato ai videogiochi.

"L'amore ai tempi di COD", questo è il titolo del simpatico filmato, ci mostra una conversazione piuttosto atipica tra un ragazzo e la sua amata, che desidera un compagno di squadra in grado di fare più uccisioni e di difenderla meglio. Le battute dei due attori continuano per un paio di minuti, fino a quando non entra in scena un terzo personaggio che, evitando ogni tipo di spoiler, saprà strapparvi un sorriso.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Sony ha di recente apportato numerose modifiche al sistema di rimborsi. Sulle nostre pagine trovate poi una dettagliata guida nella quale vi spieghiamo come chiedere il rimborso. Sapevate inoltre che la possibilità di cambiare nickname del proprio profilo del PlayStation Network potrebbe arrivare a breve?

Se avete intenzione di fare acquisti, sappiate che sono iniziati i saldi di primavera sul PlayStation Store e, tra i giochi in sconto, trovate Far Cry: Primal, Detroit: Become Human, inFamous: Second Son e tanti altri.