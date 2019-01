'Annuncio Speciale' in arrivo a breve per Catherine Full Body!

Catherine Full Body è una speciale riedizione del gioco Atlus Catherine, esordito nell'ormai relativamente lontano 2012. Il gioco è attualmente atteso in Europa su Playstation 4.

Tramite il proprio account Twitter, Atlus Studio Zero, ha reso noto che presto sarà condiviso uno "speciale annuncio" relativo a Catherine Full Body. Questo sarà condiviso con il pubblico in data 11 gennaio, alle ore 12:00 PM JST, tramite web. Ad ora, non sono disponibili ulteriori indizi in merito alla natura dell'annuncio promesso dalla Software House.



Segnaliamo tuttavia ai Lettori che, recentemente, Catherine è stato al centro di numerosi rumor. La misteriosa e bizzarra apparizione di alcune immagini di pecore sulla pagina Steam dedicata a Bayonetta aveva infatti spinto la Community ad ipotizzare l'avvicinarsi dell'annuncio di una versione PC del gioco. Tali rumor si sono ulteriormente diffusi in seguito alla comparsa di un'immagine dell'animale anche sulla pagina Steam di Shenmue 1&2. Tuttavia, ad ora, non è giunta alcuna conferma ufficiale in merito.

In chiusura, per chi non avesse giocato la prima versione del Titolo Atlus, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Catherine, realizzata da Alessandro Mazzega. Per i lettori che desiderassero maggiori informazioni su Catherine Full Body, è invece disponibile un nostro speciale dedicato a questa speciale riedizione, a cura di Umberto Merone.