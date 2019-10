BlizzardBoycott: una rivolta a livello globale dopo l'intervento di Blizzard

Oramai il gesto inscenato da Blitzchung, giocatore dei Grandmasters di Hearthstone che ha espresso solidarietà per i cittadini di Hong Kong durante una live domenica scorsa, ha dato il via a un incendio impossibile da domare.

L'intervento e le conseguenti sanzioni comminate da Blizzard per punire il giocatore e placare gli animi non ha fatto altro che scatenare una reazione a catena che si è rivoltata contro il colosso statunitense.

Come sappiamo, Blizzard non ci è andata giù leggera: il giocatore è stato sospeso per un anno e tutti i premi in denaro sono stati annullati. La mossa di Blizzard ha suscitato grandi polemiche online e l'hashtag #BlizzardBoycott ha fatto tendenza in tutto il mondo.

Persino all'interno della stessa azienda, dove alcuni impiegati si sono resi protagonisti di altri gesti significativi come coprire alcune frasi della filosofia di Blizzard, come “Every voice matters” e “Think Globally”.

La protesta si è allargata anche al campionato collegiale nordamericano di Hearthstone, gli Hearthstone Collegiate Champs, durante i quali il team della American University hanno mostrato in live il cartello che recitava "Free Hong Kong, Boycott Blizz", prima che la trasmissione staccasse sui vincitori e sui caster.

Secondo il regolamento del Collegiate Champs: "I partecipanti non possono impegnarsi in comportamenti ritenuti osceni, volgari, offensivi, minacciosi, offensivi, calunniosi o discutibili".

Nella chat dei Collegiate e nello streaming degli Overwatch Contenders Gauntlet sono stati spammati milioni di messaggi identici, sempre diretti a boicottare Blizzard.

Molti fan in segno di protesta hanno anche pubblicato video in cui si mostravano nell'intento di disinstallare i titoli della società.

Cosa succederà ora? Difficile dirlo con certezza, la situazione rimane rovente ed è lecito aspettarsi aggiornamenti a breve.