'Dilapidated Temple' sarà l'hub centrale di Sekiro: Shadows Die Twice

Continuano ad emergere nuovi dettagli sulla nuova ed attesa IP di FromSoftware. Nel corso di un coverage realizzato dalla Redazione di Game Informer, la Software House nipponica ha infatti condiviso interessanti informazioni su alcuni aspetti del gioco.

Tra queste, troviamo nuovi dettagli relativi a quello che sarà l'hub centrale di Sekiro Shadows Die Twice: Dilapidated Temple. Quest'ultimo, in piena tradizione FromSoftware, si rivelerà un luogo estremamente importante nel corso delle avventure del nostro alter-ego videoludico. Tale location sarà accessibile solo una volta raggiunto un certo snodo narrativo, tuttavia, una volta sbloccata, potrà essere raggiunta liberamente tramite degli idoli di pietra dislocati nelle varie aree di gioco o l'utilizzo di oggetti consumabili.



L'area di Dilapidated Temple sarà, a quanto pare, piuttosto frequentata. Nella zona troveremo infatti diversi personaggi con cui poter interagire. Tra questi "The Sculptor", che avrà un ruolo connesso alla progressione del nostro personaggio, oppure "The Immortal Soldier", che ci aiuterà a destreggiarci con diversi aspetti del gameplay. Sempre in pieno stile Souls, Yasuhiro Kitao, Manager of marketing and communications presso FromSoftware, ci informa che alcuni degli NPC incontrati nel corso del nostro viaggio potrebbero forse decidere di palesarsi presso Dilapidated Temple.

Per i Lettori che non vedono l'ora di poter mettere le mani sul nuovo Titolo di casa FromSoftware, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare ulteriori informazioni relative al sistema di progressione del personaggio e all'assenza del multiplayer in Sekiro: Shadows Die Twice, oltre ad un nostro provato, a cura di Giuseppe Arace.