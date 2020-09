'Ferrari Hublot Esports Series', a Barcellona vince Marcin Swiderek

Una corsa all’insegna della velocità e della tecnica, per la terza gara di qualificazione della "Ferrari Hublot Esports Series".

Il campionato virtuale aperto a tutti i cittadini europei maggiorenni darà al vincitore la possibilità di entrare a far parte del "FDA Hublot Esports Team", assieme al campione in carica piloti di F1 Esports Series David Tonizza e ad Enzo Bonito, sim racer di grande esperienza.

La vittoria è andata al pilota virtuale Marcin Swiderek (Polonia), che ha condotto la gara fin dal primo giro, difendendo la prima posizione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle si è classificato il pilota tedesco Jan Nimz, mentre il portacolori italiano David Pertile ha conquistato il terzo posto. Oltre ai piloti sul podio, hanno guadagnano un posto per il Campionato AM Series: Tomasz Mironowicz (Polonia), Numa Natali (Italia), e Anjan Amuthan (Regno Unito).

Domenica 27 settembre sul circuito di Silverstone si disputerà l’ultimo dei Knockout Rounds, con le qualificazioni aperte da lunedì 21 a giovedì 24 settembre, e che determinerà al termine della gara gli ultimi sei piloti che avanzeranno nel Campionato AM.

Le dirette di tutte le gare del Ferrari Hublot Esports Series possono essere seguite sui Canali Ufficiali Twitch, Youtube e Facebook, e si avvalgono del commento di Nicki Shields, già conosciuta dal grande pubblico grazie al FIA Formula E Championship, e di Paul Jeffrey, giornalista esperto di Sim Racing e voce ufficiale di realtà affermate come Sro Esports e Race Department.

Sul canale ufficiale Youtube è disponibile il video relativo al Knockout Race di Barcellona.

Calendario gare: 27 Settembre 2020: Final Knockout Round AM Series (Qualifiche fino al giovedì); 4-11-18-25 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series; 6-7 Novembre 2020: Finali PRO & AM Series.