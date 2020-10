"Ferrari Hublot Esports Series", Lacombe e Koch vincono a Zandvoort

Un altro weekend all’insegna delle grandi emozioni in pista per il Ferrari Hublot Esports Series, il primo Campionato Virtuale che mette in palio un sogno molto reale: la possibilità di diventare un pilota ufficiale del Ferrari Driver Academy!

Il circuito olandese di Zandvoort ha ospitato la seconda tappa del Campionato PRO Series e del Campionato AM Series: la gara del Campionato PRO Series ha aperto le ostilità, e ha visto il pilota francese Arnaud Lacombe sfruttare al meglio la partenza dalla pole position per guidare la gara dal primo giro fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle duelli e sorpassi si sono succeduti per tutti i 30 minuti di gara: l’italiano Giovanni De Salvo ha concluso in seconda posizione, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dal polacco Kamil Pawlowski.

Subito dopo è stato il turno dei piloti del Campionato AM, che hanno dato vita a loro volta a una entusiasmante gara tra sorpassi e staccate all’ultimo centimetro. Le emozioni iniziano con una incredibile carambola che coinvolge tre vetture a centro gruppo già al primo giro.

Lo spettacolo prosegue con continui sorpassi e lotte all’ultima staccata: protagonisti il venezuelano Gianfranco Giglioli e il tedesco Jarno Koch, che hanno dato vita a un avvincente duello vinto da Koch per pochissimi decimi di secondo. In terza posizione si è classificato l’italiano Marco Panero.

Domenica prossima i piloti dei Campionati PRO ed AM tornano a gareggiare in pista sul circuito tedesco del Nürburgring, una pista che non ha certo bisogno di presentazioni e che metterà a dura prova i partecipanti delle Series.

Le dirette di tutte le gare del Ferrari Hublot Esports Series possono essere seguite sui Canali Ufficiali Twitch, Youtube e Facebook, e si avvalgono del commento di Nicki Shields, già conosciuta dal grande pubblico grazie al FIA Formula E Championship, e di Paul Jeffrey, giornalista esperto di Sim Racing e voce ufficiale di realtà affermate come Sro Esports e Race Department.

Calendario gare:

- 18 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Nürburgring;

- 25 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Spa Francorchamps;

- 6-7 Novembre 2020: Finali PRO & AM Series.

Appuntamento al prossimo weekend, per una nuova, emozionante serie del campionato targato Ferrari!