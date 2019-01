"Golden Dragon GP" è il nuovo Trailer di Travis Strikes Again: No More Heroes

L'ultimo progetto targato Suda 51 si appresta a sbarcare su Nintendo Switch. Travis Strikes Again: No More Heroes sarà infatti disponibile in esclusiva sulla console ibrida della Casa di Kyoto a partire dal prossimo 18 gennaio.

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, Grasshopper Manufacture ha rilasciato diversi Trailer del Gioco. Tra questi: Life is Destroy e Coffe and Doughnut. Recentemente, un nuovo video ci permette di dare un ulteriore sguardo a Travis Strikes Again:No More Heroes. Intitolato "Golden Dragon GP", il Trailer ha una durata di circa un minuto ed è visionabile, come di consueto, in apertura a questa news.

Questa nuova avventura con protagonista il carismatico Travis Touchdown presenta un universo narrativo piuttosto originale. Il sito ufficiale di Nintendo Italia, nella pagina dedicata a Travis Strikes Again:No More Heroes, ci comunica che il Gioco è ambientato "A diversi anni di distanza dagli eventi di No More Heroes 2: Desperate Struggle". Nel gioco "Travis sta vivendo la fase migliore della sua vita in una roulotte parcheggiata nel sud degli Stati Uniti", quando viene improvvisamente raggiunto da Bad Man, personaggio in cerca di vendetta: "Nel corso della battaglia che segue, i due vengono risucchiati nella Death Drive Mk II, una leggendaria console da gioco alimentata da misteriosi oggetti chiamati "Death Ball". Si vocifera che ottenendo tutte e sei le Death Ball, e completando i giochi che contengono, il giocatore vedrà esaudito un suo desiderio...Ora, Travis e Bad Man dovranno mettere da parte le loro divergenze, lavorare di squadra e farsi strada attraverso numerosi mondi di gioco per ottenere il diritto di esprimere questo desiderio, sterminando ogni singolo Bug man mano che avanzano".