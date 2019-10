"Inizia una nuova era di Pokémon" nel nuovo nostalgico spot di Pokémon Spada e Scudo

Quando manca ormai sempre meno all'uscita di Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch, la Grande N ha deciso di solleticare la nostalgia di tutti con un nuovo spot dedicato al gioco. "Inizia una nuova era di Pokémon", sottolinea il video, che parte dai primi titoli della saga su Game Boy, fino ad arrivare al nuovo arrivo su Switch.

Lo spot punta alla potenza che ha conquistato il marchio Pokémon nel corso degli anni, partendo dalle versioni sprite e pixellate di Pikachu e i primissimi mostriciattoli, fino ad arrivare alla grafica che vedremo tra tre settimane all'uscita del gioco sulla console ibrida di casa Nintendo.

I volti familiari dei Pokémon presenti nella pubblicità vengono da tutte le diverse generazioni incluse nel gioco, e sembra proprio che sia una conferma del fatto che vedremo in Pokémon Spada e Scudo tutte le creaturine presenti nel video.

Come dicevamo, la data d'uscita del gioco è sempre più vicina, dato che è fissata per il 15 Novembre 2019, e le notizie che continuano ad arrivare sul titolo non fanno che incrementare l'hype dei fan della saga. Sembra infatti che Pokémon Spada e Scudo sarà il gioco più grande di sempre. In attesa dell'uscita, potete dare un'occhiata anche alla nostra ultima anteprima di Pokémon Spada e Scudo.

Cosa vi aspettate da quest'ultimo capitolo della serie?