"La Chiamata del Cacciatore" esordisce in Sea of Thieves ad Aprile: Trailer e dettagli!

Sea of Thieves si prepara ad accogliere un corposo aggiornamento, che introdurrà nel gioco multiplayer a tema piratesco di Rare nuovi contenuti!

Dopo la presentazione della nuova modalità Arena, della quale vi abbiamo parlato all'interno della nostra videoanteprima dedicata, la Software House presenta infatti "La Chiamata del Cacciatore", nuova Compagnia del Commercio che inizierà le proprie attività in-game a partire dal prossimo 30 aprile. Il nuovo contenuto è introdotto da un apposito Trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



La Compagnia trova il suo fondatore nel pirata bardo Merrick e raccoglie al suo interno bucanieri esperti di caccia, pesca e cucina, o aspiranti tali. I Giocatori potranno dunque dedicarsi a queste tre attività, alla ricerca delle ricompense più preziose ed interessanti. Catturare i pesci più rari richiederà attenzione e pazienza ed alcuni di questi potrebbero comparire solo in determinate circostanze. Dedicarvi invece alla cottura di frutta e carne vi permetterà di avere a disposizione strumenti di cura più efficaci. Spazio anche per la caccia e la raccolta: tra gli obiettivi saranno disponibili animali comuni come galline o maiali, ma i pirati più temerari potrebbero decidere di dedicarsi a prede ben più pericolose, come serpenti o squali!

Per maggiori informazioni in merito ai prossimi contenuti in arrivo all'interno del Titolo di Rare, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare in esclusiva un coverage dedicato alle novità del primo anniversario di Sea of Thieves, all'interno del quale il nostro Alessandro Bruni ne presenta tutti i dettagli più importanti: Buona Lettura!