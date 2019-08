Project Resistance è il nuovo Resident Evil: presentazione ufficiale al Tokyo Game Show!

Attesissime dai fan della serie, arrivano finalmente le prime informazioni ufficiali su quello che sarà il prossimo gioco della saga Resident Evil.

Capcom ha infatti iniziato a svelare le sue carte, aprendo un sito teaser dedicato ad un nuovo progetto legato alla serie, il cui arrivo è atteso su Playstation 4, Xbox One e PC. Ad ora, la software si riferisce a quest'ultimo con il nome "Project Resistance". Presumibilmente, potrebbe trattarsi di un nome in codice e non del titolo definitivo del gioco. Ad ogni modo, informazioni ufficiali arriveranno prestissimo: il reveal ufficiale del progetto avverrà infatti in data lunedì 9 settembre, alle ore 8 AM PT, corrispondenti alle ore 17:00 del fuso orario italiano. In quella data, sarà mostrato al pubblico il primo teaser trailer di Project Resistance, in apertura potete trovare il conto alla rovescia già attivo sul canale youtube giapponese di Resident Evil.



Ulteriori informazioni sul progetto saranno inoltre condivise in occasione del Tokyo Game Show 2019, durante il quale potremo già avere un primo assaggio del gameplay di Project Resistance presso la postazione di Capcom in loco: siete curiosi di saperne di più? Vi ricordiamo che la Fiera nipponica prenderà il via il prossimo 12 settembre e terminerà in data 15 settembre. Voci di corridoio vedevano il nuovo Resident Evil protagonista già da diverso tempo, con riferimenti a test del gioco negli USA e in Giappone.