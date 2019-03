'Project xCloud non sostituirà le console', parola di Microsoft

Dal momento dell'annuncio a poche ore fa, Microsoft era rimasta piuttosto silenziosa su Project xCloud, il servizio di gaming in streaming del colosso di Redmond, ma sembra che qualcosa stia iniziando a muoversi dopo il video mostrato ieri e l'annuncio dei Public Test alla fine del 2019.

Kareem Choudhry, boss di Gaming Cloud di Microsoft, ha descritto Project xCloud come "Una visione per la tecnologia di game-streaming complementare per il nostro hardware console e darà ai giocatori più scelta su dove e come giocare". Microsoft insomma spera che i risultati raggiunti dalla tecnologia, che hanno cambiato il nostro modo di leggere libri, ascoltare musica e guardare film sul dispositivo che più ci piace, possano in futuro verificarsi anche per i videogiochi.

Potenzialmente in questo modo si potrà portare il videogame con la stessa qualità di una console, a oltre 2 miliardi di giocatori in tutto il mondo. Microsoft ha però voluto tranquillizzare quanti ancora sono affezionati alle macchine da gioco: "Stiamo sviluppando Project xCloud non come un sostituto per le console, ma come un modo per offrire la stessa scelta e versatilità ai giocatori, che gli appassionati di musica e cinema hanno già oggi", ha dichiarato Choudhry, che poi ha continuato: "Amiamo quello che è possibile fare quando una console è connessa a una TV 4K con il supporto all'HDR, e quello resta un fantastico modo di godere dell'esperienza di gioco".

Il futuro però sembra sempre più puntare su contenuti accessibili anche su cellulare, tablet o qualsiasi altro dispositivo, e probabilmente è quella la strada che il colosso di Redmond è intenzionata a percorrere.

