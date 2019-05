'Review Bombing': Valve non rimuoverà le recensioni positive di Assassin's Creed Unity

Uno dei problemi che le piattaforme come Steam devono affrontare, è quello del cosiddetto "review bombing", ossia quando un gruppo più o meno numeroso di utenti decide, per protesta nei confronti di un'azienda, di bombardare di recensioni negative un prodotto per diminuirne la valutazione generale.

C'è però una forma di review bombing anche positiva, che è quella che ha colpito Assassin's Creed Unity nell'ultimo mese. Ubisoft ha regalato Assassin's Creed Unity per un periodo di tempo, in occasione del terribile incendio di Notre Dame, per mantenere viva la memoria della Cattedrale.

In risposta, i fan avevano ricominciato a recensire positivamente il gioco, per "premiare" la software house. Potenzialmente però potrebbe trattarsi di una pratica ugualmente scorretta, visto che anche se in positivo, le recensioni non riflettevano il reale valore del gioco.

Valve ha dunque indagato sulla situazione, ma ha concluso che non ci fosse motivo di eliminare le recensioni positive, confrontandosi con i dati a propria disposizione. Mentre infatti ci sono recensioni "off-topic", che alludono solamente all'iniziativa benefica, la stragrande maggioranza delle review riflette l'aumento di giocatori attivi su Assassin's Creed Unity.

Secondo Valve in pratica, oltre al piccolo impatto delle recensioni positive sul valore generale del gioco, il titolo Ubisoft dal punto di vista dei dati si sta rivelando simile a un prodotto in sconto, o a un gioco che ha ricevuto un importante aggiornamento, ossia un nuovo picco di giocatori. Più giocatori significa più recensioni, e dunque niente anomalie.

Il trend positivo su Assassin's Creed Unity insomma per il momento sembra poter continuare tranquillamente.