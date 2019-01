'xQc' sul caso Ellie: il problema è la community e i suoi pregiudizi

Conosciamo Félix “xQc” Lengyel per i suoi trascorsi nella Overwatch League e, soprattutto, per i suoi tradizionali eccessi che gli sono costati il contratto.

Ovviamente il biondo canadese si è “reinventato”, tornando a fare quello che gli permette di guadagnare di più: lo streamer. Proprio nel corso di uno dei suoi consueti stream il ragazzo è tornato su un argomento che ha infiammato la community di Overwatch e ha riacceso le polemiche legate a temi molto importanti non solo per l'esport ma per tutto il mondo del gaming: il caso Ellie.

“xQc” è, insomma, intervenuto sul tema dell'inclusione delle videogiocatrici nell'esport facendo seguito al video di Felix "PewDiePie" Kjellberg che aveva anch'egli discusso l'argomento.

L'ex Dallas Fuel ha affermato che la scarsa quantità di top player femminili in Overwatch deriva primariamente da problematiche all'interno della community di gioco, che arriva a definirla "spazzatura".

"Il problema non è che non ci siano abbastanza ragazze", ha affermato XQC. "Il problema è che le ragazze vengono soffocate da una community tossica e dai pregiudizi (lui definisce come garbage culture) che ancora circonda i giocatori ... questo impedisce loro di andare oltre".

xQc ritiene inoltre che “l'eccessiva inclusione” (probabilmente riferendosi al moltiplicarsi di sforzi fatti per includere le ragazze nella scena competitiva e al caso Ellie che è stata definita addirittura un “esperimento sociale”) possa introdurre un altro genere di problemi.

Sostiene, infatti, che questo atteggiamento possa portare "all'esatto contrario" rispetto a quello che le squadre sperano di ottenere.

"Se usi l'argomento 'Non ci sono abbastanza ragazze' e ne forzi l'inclusione, ottieni il risultato esattamente opposto rispetto all'obiettivo che stai cercando di raggiungere", ha continuato. "Ma sono troppo stupidi per capirlo."