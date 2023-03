Ed-0 Zombie Upraising su PC e console: un roguelike brutale, tra zombie e sumo

Mentre si vocifera di un The Witcher ambientato nel Giappone feudale, il periodo storico si presta a diventare lo sfondo prescelto per il peculiare Ed-0: Zombie Upraising.

Annunciato da Lancarse con il trailer che trovate in apertura a questa news, il titolo si conferma destinato a una distribuzione multipiattaforma. Pubblicato da D3 Publishing, Ed-0 Zombie Upraising esordirà infatti su PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Originariamente palesatasi nell'estate 2022 tramite un early access, la produzione giapponese si presenterà nella sua versione definitiva a partire dal prossimo 13 luglio 2023, data di lancio prevista per il solo Sol Levante.

Ibrido tra esperienza action, survival game e roguelike, Ed-0 Zombie Upraising fonde l'immaginario del Giappone feudale con la tradizione zombie. Nei panni di un samurai, un lottatore di sumo o un wrestler, i giocatori dovranno infatti fronteggiare senza sosta orde di non-morti. Ogni partita si avvarrà di un sistema di gestione procedurale dei contenuti, così da rendere ciascuna run differente dalle precedenti.



Stando a quanto mostrato dal team di Lancarse nel trailer di annuncio di Ed-0: Zombie Uprasing, l'action di stampo survival proporrà un combat system piuttosto brutale, per un'esperienza di gioco che mira a offrire complessivamente una longevità di circa una trentina di ore.