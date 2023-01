007 GoldenEye: ecco quando uscirà su Xbox Game Pass, per un rumor

Come rivelato nei mesi scorsi, 007 GoldenEye tornerà a brillare su Switch e Xbox Game Pass nel corso di quest'anno, ma un rumor recentemente avvistato dai fan ha indicato una precisa finestra temporale per il debutto della versione rimasterizzata dello storico sparatutto.

L'utente Twitter eXtas1stv, che in precedenza aveva fatto trapelare informazioni su Xbox, Bethesda e Activision Blizzard, ha accennato alla possibilità che GoldenEye 007 appaia su Xbox Game Pass entro la fine di gennaio 2023 (presumibilmente uscirà anche su Nintendo Switch nella stessa finestra temporale). Al momento attuale, il gioco rimane esclusivamente disponibile per coloro che hanno acquistato digitalmente la compilation Rare Replay per Xbox One del 2015.

Microsoft ha svelato soltanto parte dei giochi delle lineup di gennaio di Xbox Game Pass, all'interno della quale troviamo titoli di assoluto spessore come Monster Hunter Rise, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable. È quindi possibile che la remastered dello sparatutto dedicato al celebre agente segreto sia compresa nell'elenco di fine gennaio del servizio di gaming on demand.

007 GoldenEye tornerà sulle scene con tanto di obiettivi sbloccabili e il supporto al multiplayer locale a schermo condiviso. A livello contenutistico non sembrano esserci particolari novità, ma sul fronte tecnico lo shooter offrirà la risoluzione 4K e i 60 fotogrammi al secondo.

Rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali su 007 GoldenEye, un ritorno che dobbiamo agli sforzi profusi da Rare.