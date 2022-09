007 GoldenEye, RARE ha lavorato a lungo per il ritorno del gioco

Dopo i rumor su 007 GoldenEye e le voci sul presunto blocco dello sviluppo a causa della guerra, il ritorno del titolo dedicato a James Bond è stato finalmente annunciato da Nintendo. Tuttavia, portare il gioco sulle nuove console non è stato affatto semplice.

Ne ha parlato il boss di Rare, Craig Duncan, durante un recente panel al GI Live. Duncan ha rivelato che l'azienda ha già provato in passato a riportare in auge 007 GoldenEye, in particolare attraverso la collection Rare Replay, pubblicata nel 2015 per il trentesimo anniversario dello studio britannico. Tuttavia i diversi problemi di licenza hanno impedito al gioco di essere incluso nella raccolta. Una vera occasione mancata, che non ha però impedito ai vertici dello studio di continuare a tentare.

Duncan, infatti, ha aggiunto che gli sviluppatori non si sono lasciati scoraggiare dalla situazione, anzi hanno continuato a parlare con i rappresentanti di Xbox e Nintendo, arrivando infine a un accordo soddisfacente che permetterà a 007 GoldenEye di sbarcare prossimamente su Game Pass, console Xbox e sul servizio di Nintendo Switch Online.

Per i più curiosi, la riedizione celebrativa di 007 GoldenEye conterrà una serie di migliorie tra cui: supporto alla risoluzione 4K, framerate migliorato e supporto al multiplayer a schermo condiviso.

Siete ansiosi per l'uscita di 007 GoldenEye? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati!