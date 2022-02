1-2-Switch 2, il sequel in arrivo? Il nuovo rumor firmato Zippo

I rumor su di un nuovo Nintendo Direct di febbraio 2022 si fanno ancora più insistenti, dopo le indiscrezioni emerse in merito ai possibili annunci di Mario Kart 9 e Xenoblade Chronicles 3.

Al catalogo di possibili annunci in arrivo da Kyoto, si aggiunge ora anche un titolo decisamente inaspettato. Stiamo parlando del sequel di 1-2-Switch, la raccolta di mini-giochi che ha accompagnato l'esordio sul mercato di Nintendo Switch. Pubblicata nel marzo 2017, l'esclusiva della Grande N aveva l'obiettivo di illustrare al meglio le funzionalità dei controller della console ibrida. Tra HD Rumble e giroscopi, i Joy-Con diventavano infatti il perno essenziale per cimentarsi in compagnia con sfide bizzarre, dalla mungitura di mucche a duelli western.



Ora, sembra che Nintendo abbia intenzione di riproporre l'esperienza, grazie ad un secondo 1-2-Switch. A sostenerlo, è il noto insider "Zippo", che più volte ha correttamente anticipato i piani del colosso giapponese. Tuttavia, oltre a sostenere l'esistenza del gioco, l'utente non ha offerto in merito alcun dettaglio aggiuntivo, con l'indiscrezione che è dunque rimasta alquanto vaga. Zippo, tuttavia, sembra aver anche suggerito anche il possibile lancio del nuovo 1-2-Switch entro la fine del 2022.



In attesa di saperne eventualmente di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sui nuovi giochi Nintendo Switch di febbraio 2022.