1-2 Switch: Nintendo lavora al sequel ma lo sviluppo non sta andando bene, per un report

Stando a quanto riportato in un nuovo articolo di Fanbyte a firma di Imran Khan, Nintendo avrebbe intrapreso lo sviluppo di Everybody's 1-2 Switch, il sequel di 1-2 Switch, titolo che debuttò affiancando il lancio della console ibrida nel 2017.

Il titolo era già stato tirato in ballo dall'insider Zippo, secondo cui la grande N si trovava al lavoro sul sequel di 1-2 Switch già lo scorso febbraio. Stando alle novità condivise da Khan, Everybody's Switch 1-2 intende espandere il concept originale della raccolta di mini-giochi e potrebbe includere lobby fino a 100 giocatori. Tuttavia, gli sviluppatori sperano di creare un prodotto che non renda "obsoleto" l'originale facendo cessare definitivamente le sue vendite.

Sembra, in ogni caso, che le cose non stiano andando come previsto. Apparentemente, i test interni sono andati nel peggiore dei modi sino ad ora, e Nintendo non ha ben chiara la strada da seguire per il progetto. Alcune fonti hanno affermato che c'è in corso un dibattito interno sulla possibilità di commercializzare il titolo a $60 o includerlo come parte di un pacchetto di espansione dell'originale 1-2 Switch.

Per quanto riguarda l'attendibilità di Imran Khan in merito ai progetti Nintendo, possiamo tenere in conto che il giornalista aveva precedentemente anticipato l'annuncio di Xenoblade Chronicles 3, ed aveva anche suggerito che alcuni personaggi dei due precedenti capitoli sarebbero tornati nella nuova iterazione della serie attesa per il 29 luglio di quest'anno su Switch.