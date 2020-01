1.5 milioni di copie vendute per The Legend of Zelda Breath of the Wild in Giappone

Mentre praticamente tutti gli amanti della saga non vedono l'ora di saperne di più sul sequel, The Legend of Zelda: Breath of the Wild raggiunge un importante traguardo in termini di vendite in Giappone, dove sono state vendute oltre un milione e mezzo di copie del capolavoro Nintendo.

Ne ha parlato Famitsu nel suo ultimo numero, citando una classifica aggiornata al 19 Gennaio 2020, quindi pochissimi giorni fa, secondo cui sono state distribuite 1.502.526 copie retail del gioco in Giappone. Ci sono voluti meno di tre anni perché l'open world uscito su Wii U e Nintendo Switch raggiungesse questo traguardo, al quale vanno aggiunte naturalmente tutte le copie digitali vendute nello stesso periodo, per cui si tratta di un risultato ancora più strabiliante.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild si è imposto fin da subito come killer application di Nintendo Switch (nonostante appunto sia uscito anche su Wii U), ed è riconosciuto sia dal pubblico che dalla stampa come uno dei titoli più riusciti di tutta la serie. Logico dunque che il sequel di Breath of the Wild annunciato allo scorso E3 sia uno dei giochi più attesi da tutta la community Nintendo e non solo.

In attesa di saperne di più, se foste tra quelli che ancora non hanno giocato il primo capitolo, per approfondire trovate sul nostro sito sia la recensione di The Legend of Zelda Breath of the Wild, sia la recensione del DLC La Ballata dei Campioni.