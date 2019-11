10 anni di Assassin's Creed 2: Jesper Kyd pubblica 17 brani inediti della colonna sonora!

I canali social ufficiali di Ubisoft festeggiano il decimo anniversario dall'uscita di Assassin's Creed 2 e celebrano la ricorrenza con tutti i cultori dell'epopea action di Ezio e Altair con una splendida iniziativa che coinvolge Jesper Kyd, il compositore delle musiche di tutta la saga di Assassin's Creed.

Il musicista danese ha infatti deciso di ricordare le gesta assassine di Ezio Auditore pubblicando 17 brani inediti di AC 2, con demo e mix del gioco impreziositi da una versione di Earth cantata da Melissa R. Kaplan.

L'intera serie di grani strumentali e canzoni è accessibile gratuitamente attraverso il portale online SoundCloud. Anche grazie all'iniziativa di Ubisoft e Jesper Kyd, i cultori della serie e i fan di Assassin's Creed 2 stanno pubblicando tantissimi messaggi sui portali social e sui forum videoludici per festeggiare il decennale dal lancio dell'avventura a mondo aperto di Ezio ambientata nelle principali città del Rinascimento italiano.

In questi giorni, curiosamente, cadono anche gli anniversari di capolavori del calibro di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Half Life 2 e TES V Skyrim. Quanto alla serie di Assassin's Creed, le ultime indiscrezioni sul prossimo capitolo destinato ad approdare su console next-gen, dal nome in codice di Assassin's Creed Kingdom, suggerisono la volontà di Ubisoft di proiettarci nelle dimensioni virtuali dei Vichinghi o, in alternativa, in quelle dell'Antica Roma o della Cina imperiale.