10 anni di Batman Arkham Asylum: Prime 1 annuncia la splendida Statua del Cavaliere Oscuro

Gli artisti di Prime 1 Studio festeggiano il decimo anniversario dal lancio di Batman Arkham Asylum presentando ufficialmente una nuova, spettacolare action figure con protagonista il Cavaliere Oscuro della trilogia videoludica firmata Rocksteady.

La statua celebrativa della serie di Batman Arkham realizzata da Prime 1 mostra l'eroe dell'epopea action di Warner Bros. Interactive Entertainment con le fattezze del Batman di Arkham City, il capitolo con la media voto più alta dell'intera serie di Rocksteady e dei relativi prologhi spin-off Origins e Origins Blackgate.

Come per le action figure di Prime 1 Studio dedicate a Kratos e Baldur di God of War, anche stavolta la statua che celebra il decimo compleanno di Arkham Asylum e, conseguentemente, della saga di Batman Arkham vanterà una qualità costruttiva eccelsa e delle dimensioni semplicemente titaniche, in scala 1:5 per un'altezza complessiva di ben 54,7cm.

L'action figure del Cavaliere Oscuro poggia su una base ispirata all'architettura gotica del manicomio criminale di Arkham e presenta diverse parti intercambiabili per le mani, le braccia e gli elementi di equipaggiamento impugnati come il rampino. La Versione Esclusiva della statua comprenderà anche un Batarang e una "posa cattiva". L'opera d'arte di Prime 1 sarà lanciata tra agosto e dicembre del 2020 in edizione limitata e numerata: i preordini dovrebbero essere già attivi per permettere ai fan di acquistare la Versione Standard al prezzo di 449 dollari e la Versione Esclusiva a 499 dollari.