10 anni di giochi Activision su Nintendo: l'accordo con Microsoft va ben oltre COD

Mentre in rete si dibatte sui termini dell'accordo tra Sony e Microsoft per il futuro di Call of Duty su piattaforme PlayStation, da una nuova infornata di documenti emersi dalla causa tra l'FTC e la casa di Redmond emerge un'importante clausola del contratto siglato da Microsoft e Nintendo.

In uno dei passaggi della documentazione prodotta da Microsoft nella battaglia legale contro l'FTC, i rappresentanti del colosso di Redmond avrebbero dichiarato di essere contrattualmente obbligati a pubblicare i futuri videogiochi di Activision Blizzard su console Nintendo.

"Nintendo ha il diritto contrattuale di ottenere i contenuti di Activision dopo la fusione, incluso Call of Duty", si legge nelle pagine 74 e 120 dei documenti presentati da Microsoft alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti. Oltre al già confermato arrivo di Call of Duty per 10 anni su console Nintendo, i possessori dell'attuale e della futura famiglia di piattaforme della Grande N avranno quindi l'opportunità di accedere ai videogiochi sviluppati e prodotti da Activision Blizzard fino al 2033.

Se confermata, l'anticipazione sulla clausola del contratto siglato da Microsoft e Nintendo darebbe alla casa di Kyoto un enorme vantaggio sulla concorrenza rappresentata da Sony, in ragione dell'offerta rifiutata sui giochi Activision per 5 anni su PS5. Il nuovo patto stipulato dalla casa di Redmond e Sony prevede l'arrivo del solo Call of Duty su piattaforme PlayStation fino al 2033, dando così modo a Microsoft di escludere (in via del tutto ipotetica) i futuri capitoli di Diablo, Overwatch, Crash, Spyro e altre IP dalla famiglia di console PlayStation.