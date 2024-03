Dopo oltre 10 anni, è finalmente possibile pilotare il treno in GTA Online

3.811 giorni dopo l'uscita di Grand Theft Auto Online nel 2013, i giocatori possono finalmente pilotare ufficialmente il famigerato treno indistruttibile del gioco. E anche se è possibile farlo solo in una missione specifica nell'ultimo aggiornamento di GTA Online, rimane comunque un momento storico per la community del titolo Rockstar.

Il 7 marzo Rockstar Games ha rilasciato l'ultimo aggiornamento gratuito, The Cluckin' Bell Farm Raid, che presenta collegamenti narrativi con espansioni e rapine passate e consente ai giocatori di affrontare poliziotti corrotti e un cartello di spacciatori attraverso un'esperienza multi-missione che può essere affrontata in solitaria o con un massimo di tre amici. Uno dei passaggi necessari per sconfiggere il cartello e la polizia corrotta prevede che i giocatori di GTA Online possano finalmente rubare e pilotare il treno, uno dei sogni proibiti della community da più di dieci anni a questa parte.

Il treno viene successivamente utilizzato per trasportare di nascosto il giocatore e i suoi compagni nella fabbrica di Cluckin 'Bell, dove opera il cartello, tramite delle casse di imballaggio. Anche se è possibile prenderne il controllo per una volta sola, è stato comunque emozionante poter finalmente, dopo un decennio, controllare il treno in GTA Online.

Nel frattempo, Rockstar continua a lavorare a GTA 6, che secondo alcuni potrebbe uscire ad inizio 2025.